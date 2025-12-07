Olăroiu, remiză la Cupa Arabiei Ce șanse de calificare mai are » O înfrângere în ultimul meci ar putea însemna demiterea

Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a remizat cu Egipt, scor 1-1, în etapa #2 de la FIFA Arab Cup.

După primele două etape de la turneul final, selecționata pregătită de Olăroiu are un punct acumulat, după ce, în prima etapă, a pierdut împotriva Iordaniei, scor 1-2.

Emiratele Arabe Unite, remiză cu Egipt la FIFA Arab Cup

Formația lui Cosmin Olăroiu a început rău meciul cu Egipt, fiind dominată la toate capitolele în prima repriză.

Mai mult, tehnicianul român a fost nevoit să facă schimbări încă din minutul 30, atunci când Luan Pereira s-a accidentat.

În repriza secundă, jucătorii din Emirate au ieșit mai montați de la cabine și au practicat un joc bun, dominându-i pe egipteni.

După mai multe ocazii ratate, trupa lui Olăroiu a reușit să deschidă scorul în minutul 61, grație reușitei lui Caio Lucas, cel care fusese introdus pe teren în locul accidentatului Pereira.

Deși a continuat să fie superioară adversarului, echipa lui Olăroiu s-a văzut egalată pe final, în minutul 85, atunci când Marwan Hamdi a marcat din pasa lui Karim El Eraki.

Naționala lui Olăroiu încă are speranțe la calificarea din grupe

Deși are un punct în primele două etape, trupa lui Olăroiu se poate califica mai departe.

Echipa se află pe locul 3 în acest moment, la un punct în spatele Egiptului. Pe prima poziție se află Iordania, echipa care s-a impus în fața Emiratelor, în prima etapă.

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu va întâlni selecționata din Kuweit în ultima etapă, pe 9 decembrie, de la 16:30.

Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:

1. Iordania (5-2 golaveraj) - 6 puncte

2. Egipt (2-2) - 2

3. Emiratele Arabe Unite (2-3) - 1

4. Kuweit (2-4) - 1

Performanța de la Cupa Arabiei, decisivă pentru Cosmin Olăroiu

Khaled Al-Awadhi, un important jurnalist din Emirate, susține că turneul Arabiei ar putea fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca naționalei.

„Această competiție este una de evaluare pentru Cosmin. Va determina rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională. Dacă Federația are un proiect pe termen lung, atunci Olăroiu trebuie să fie evaluat corect.

În preliminariile Mondialului, n-a avut timp suficient pentru a-și implementa ideile și, de aceea, a ratat calificarea.

Dar acum, s-a mers la Cupa Arabă cu prima echipă, din dorința de a afla potențialul lotului actual și pentru a vedea ce poate obține Cosmin Olăroiu cu acești jucători.

În concluzie, acest turneu (n.r. Cupa Arabă) va fi examenul final pentru Cosmin! Rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională se va decide după această competiție”, a declarat Khaled Al-Awadhi, conform as.ro.

