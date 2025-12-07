Olăroiu, remiză la Cupa Arabiei Ce șanse de calificare mai are » O înfrângere în ultimul meci ar putea însemna demiterea +8 foto
Cosmin Olăroiu FOTO: IMAGO
Stranieri

Olăroiu, remiză la Cupa Arabiei Ce șanse de calificare mai are » O înfrângere în ultimul meci ar putea însemna demiterea

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 07.12.2025, ora 15:12
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 15:13
  • Emiratele Arabe Unite, echipa antrenată de Cosmin Olăroiu (56 de ani), a remizat cu Egipt, scor 1-1, în etapa #2 de la FIFA Arab Cup.

După primele două etape de la turneul final, selecționata pregătită de Olăroiu are un punct acumulat, după ce, în prima etapă, a pierdut împotriva Iordaniei, scor 1-2.

Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Citește și
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”
Citește mai mult
Dinamo a refuzat oferta Câți bani putea încasa clubul alb-roșu pentru transferul lui Cătălin Cîrjan: „Era ușor să acceptăm, dar...”

Emiratele Arabe Unite, remiză cu Egipt la FIFA Arab Cup

Formația lui Cosmin Olăroiu a început rău meciul cu Egipt, fiind dominată la toate capitolele în prima repriză.

Mai mult, tehnicianul român a fost nevoit să facă schimbări încă din minutul 30, atunci când Luan Pereira s-a accidentat.

În repriza secundă, jucătorii din Emirate au ieșit mai montați de la cabine și au practicat un joc bun, dominându-i pe egipteni.

După mai multe ocazii ratate, trupa lui Olăroiu a reușit să deschidă scorul în minutul 61, grație reușitei lui Caio Lucas, cel care fusese introdus pe teren în locul accidentatului Pereira.

Deși a continuat să fie superioară adversarului, echipa lui Olăroiu s-a văzut egalată pe final, în minutul 85, atunci când Marwan Hamdi a marcat din pasa lui Karim El Eraki.

Naționala lui Olăroiu încă are speranțe la calificarea din grupe

Deși are un punct în primele două etape, trupa lui Olăroiu se poate califica mai departe.

Echipa se află pe locul 3 în acest moment, la un punct în spatele Egiptului. Pe prima poziție se află Iordania, echipa care s-a impus în fața Emiratelor, în prima etapă.

Naționala pregătită de Cosmin Olăroiu va întâlni selecționata din Kuweit în ultima etapă, pe 9 decembrie, de la 16:30.

Clasamentul grupei C de la FIFA Arab Cup:

  • 1. Iordania (5-2 golaveraj) - 6 puncte
  • 2. Egipt (2-2) - 2
  • 3. Emiratele Arabe Unite (2-3) - 1
  • 4. Kuweit (2-4) - 1

Performanța de la Cupa Arabiei, decisivă pentru Cosmin Olăroiu

Khaled Al-Awadhi, un important jurnalist din Emirate, susține că turneul Arabiei ar putea fi decisiv pentru viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca naționalei.

„Această competiție este una de evaluare pentru Cosmin. Va determina rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională. Dacă Federația are un proiect pe termen lung, atunci Olăroiu trebuie să fie evaluat corect.

În preliminariile Mondialului, n-a avut timp suficient pentru a-și implementa ideile și, de aceea, a ratat calificarea.

Dar acum, s-a mers la Cupa Arabă cu prima echipă, din dorința de a afla potențialul lotului actual și pentru a vedea ce poate obține Cosmin Olăroiu cu acești jucători.

În concluzie, acest turneu (n.r. Cupa Arabă) va fi examenul final pentru Cosmin! Rămânerea sau plecarea sa de la echipa națională se va decide după această competiție”, a declarat Khaled Al-Awadhi, conform as.ro.

Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae
Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae

Galerie foto (8 imagini)

Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae Emiratele Arabe Unite, antrenament sub comanda lui Cosmin Olăroiu. Foto: uaefa.ae
+8 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Campionate
14:06
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Citește mai mult
Trump i-a înfuriat pe americani Declarația făcută de președintele SUA a iscat valuri de reacții: „Lipsit de patriotism!”
Chivu ne face rivalul mai bun! Turcul Calhanoglu, peste sezonul trecut la Inter, cu Inzaghi. Îl înfruntăm în baraj
Campionatul Mondial
14:00
Chivu ne face rivalul mai bun! Turcul Calhanoglu, peste sezonul trecut la Inter, cu Inzaghi. Îl înfruntăm în baraj
Citește mai mult
Chivu ne face rivalul mai bun! Turcul Calhanoglu, peste sezonul trecut la Inter, cu Inzaghi. Îl înfruntăm în baraj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
selectioner Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu fifa arab cup
Știrile zilei din sport
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Handbal
07.12
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
Citește mai mult
Elveția - România 24-36 „Tricolorele” lui Ovidiu Mihăilă încheie CM 2025 pe locul 9
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Tenis
07.12
România pierde un mare talent Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
Citește mai mult
România pierde un mare talent  Locul 5 mondial a anunțat că va reprezenta altă țară: „Mândru și entuziasmat pentru acest nou capitol”
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Stranieri
07.12
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni” Cosmin Olăroiu a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
Citește mai mult
„Am îmbătrânit 10 ani în 6 luni”  Cosmin Olăroiu  a răbufnit, după situația tensionată de la naționala Emiratelor: „Atât ghinion”
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Superliga
07.12
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Citește mai mult
GOLAZO la Clinceni! VIDEO. Reușită de senzație a lui Vojtus cu Metalogoblus » Intrase de două minute pe teren!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:00
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
„Ne lipsește asta!” O legendă a handbalului mondial crede că România s-a descurcat peste așteptări la CM, dar face o observație crucială
00:19
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
Gigi Nețoiu s-a făcut de râs A luat mai puține voturi decât un candidat care se retrăsese din cursă
23:32
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
„E echipa lui Rădoi!” Daniel Pancu, motivat de egalul cu U Craiova: „Cea mai valoaroasă echipă. Arată minunat!”
22:47
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
„Nu prea contează un punct” Hindrich a apărat aproape tot, dar e nemulțumit de remiza cu U Craiova: „Trebuie să fim mai constanți”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
Top stiri din sport
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Europa League
07.12
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
Citește mai mult
„Ne deranjează” Dorința imposibilă a lui Mihai Stoica: „Dacă toți vorbeau despre asta...” + Probleme mari la FCSB
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Superliga
07.12
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Citește mai mult
„Foarte complicat” Ce se întâmplă cu tricolorul dorit de Dinamo: „E o dorință în aer” + ce transferuri plănuiesc „câinii”
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Formula 1
07.12
Lando Norris, campion în Formula 1 Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Citește mai mult
Lando Norris, campion în Formula 1  Pilotul de la McLaren și-a adjudecat primul titlu mondial din carieră
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Campionate
07.12
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026 A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment
Citește mai mult
Controversă la tragerea la sorți pentru CM 2026  A luat o bilă, a privit-o și a pus-o la loc. Apoi a extras alta. Explicațiile celui mai discutat moment

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 37 rapid 10 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi 1 uta arad 12 farul constanta 11

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
08.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share