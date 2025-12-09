Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia +6 foto
Răzvan Burleanu/ Foto: sportpictures.eu
Totul pentru calificarea la CM 2026! Anunțul lui Răzvan Burleanu: cum e afectată Liga 1 de barajul cu Turcia

  • Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a anunțat că programul din Liga 1 va suferi modificări în luna martie, pentru a ajuta naționala României în vederea barajului pentru CM 2026.
  • Turcia - România se va juca pe 26 martie 2026, de la ora 19:00, în semifinala barajului, și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Dacă va câștiga în Turcia, selecționata antrenată de Mircea Lucescu va merge în Slovacia sau Kosovo pe 31 martie pentru meciul decisiv.

Modificări în programul din Liga 1, înainte de Turcia - România

Astfel, cei din Comitetul Executiv al FRF au dezbătut mai multe scenarii și au aprobat modificarea programului etapei #2 din play-off, respectiv play-out.

Răzvan Burleanu a anunțat că echipele care vor trimite jucători la națională vor avea meciurile programate în cursul zilelor de joi și vineri (19, respectiv 20 martie), pentru ca fotbaliștii să se prezinte în cea mai bună formă înaintea barajului.

Totodată, președintele FRF a dezvăluit că în cazul în care FCSB sau Universitatea Craiova vor avea de jucat meciuri în Europa pe 19 martie, duelurile din Liga 1 vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

„Am analizat mai multe scenarii împreună cu staff-ul tehnic, partenerii media și colegii de la LPF și am avut o intervenție pentru etapa premergătoare barajului cu Turcia.

Obiectivul a fost acela de a optimiza timpul de recuperare al jucătorilor și menținerea ritmului de joc. Vrem ca aceștia să fie în cea mai bună formă în 26 martie, pentru finala cu Turcia pentru Mondial.

Astfel, echipele care dau jucători la echipa națională vor juca meciurile din etapa a 2-a din play-off și play-out joi și vineri. Dacă echipele de club vor juca în competițiile europene în acea dată de 19 martie, atunci meciurile echipelor respective vor fi amânate pentru o dată ulterioară.

Vrem să facem tot ceea ce e posibil, astfel încât să punem la depoziția staff-ului tehnic cele mai bune condiții și cel mai bun mediu pentru a pregăti această finală pentru Mondial. Finala cu Turcia trebuie pregătită la cel mai înalt nivel”, a declarat Răzvan Burleanu în conferința de presă de azi, citat de gsp.ro.

Meciul cu Turcia e o finală. De ce? E cel mai dificil meci. Aș spune că e cel mai dificil meci decât ar putea fi vreun meci de la Mondial, în grupa în care ar juca România. Sunt încrezător pentru meciul cu Turcia. Turcia e cel mai greu adversar. Și înainte de tragere am spus că nu doresc să picăm cu Turcia. Cred că vom reuși să inspirăm națiunea, așa cum am mai făcut-o în alte locuri. Răzvan Burleanu, președinte FRF

Unde și când ar putea juca România la Campionatul Mondial

Dacă se va califica la Mondial, naționala noastră va da piept cu Statele Unite, Paraguay și Australia.

Cele trei partide s-ar disputa în Statele Unite și Canada, orele fiind însă problema. Toate partidele „tricolorilor” ar urma să se dispute dimineața, ora României.

Programul României la Campionatul Mondial:

  • Sâmbătă, 13 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 14 iunie 2026) vs Australia (Vancouver)
  • Vineri, 19 iunie 2026, ora locală 21:00 (7:00 în România, în 20 iunie 2026) vs Paraguay (San Francisco)
  • Joi, 25 iunie 2026, ora locală 19:00 (5:00 în România, în 26 iunie 2026) vs SUA (Los Angeles)

Prezența României la Campionatul Mondial din vara anului viitor ar fi prima după cea din 1998, atunci când „Generația de Aur” reușea să termine pe primul loc într-o grupă cu Anglia, Columbia și Tunisia. „Tricolorii” au fost eliminați în optimi, după ce au fost învinși de Croația, scor 1-0.

FOTO. Stadioanele pe care ar juca România la CM 2026

Los Angeles (2).jpg
Los Angeles (2).jpg

Los Angeles (2).jpg Los Angeles.jpg San Francisco (2).jpg San Francisco.jpg Vancouver (2).jpg
