Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland

Republica Moldova joacă joi amicalul de pe Arena Națională imediat după o înfrângere zdrobitoare, la Oslo.

În urmă cu doi ani și patru luni, reușea o victorie extraordinară și era aproape să depășească Polonia în preliminariile CE.

Are alt selecționer, dar majoritatea celor prezenți pe teren la 1-11 cu Norvegia sunt în lot și acum.

Mircea Lucescu pregătește naționala pentru confruntarea cu Austria în amicalul de joi, în fața Republicii Moldova.

Un adversar care în urmă cu doi ani și patru luni reușea o mare surpriză, dar care acum e prăbușit, după un rezultat înfiorător, enervant și dacă ar fi fost San Marino, ultima clasată în topul FIFA.

Un rival care vine la București cu alt selecționer, dar cu mulți dintre jucătorii spulberați în preliminariile CM 2026.

Moldova a învins Polonia și i-a luat 4 puncte din 6 în 2023

Înapoi în timp, pe 20 iunie 2023. În calificările de Euro, echipa antrenată atunci de Serghei Cleșcenco, fost atacant internațional (69 de meciuri, 11 goluri), selecționer din 2021, a întâlnit Polonia la Chișinău.

La pauză, era scorul așteptat, 0-2, goluri Milik și Lewandowski, vârfurile și starurile polonezilor.

La final, spre surprinderea Europei, moldovenii sărbătoreau o victorie extraordinară: 3-2, după „dubla” lui Nicolaescu și golul de trei puncte al lui Baboglo.

În acea campanie, Republica Moldova încheia pe locul 4, cu 10 puncte, unul singur în spatele Poloniei, care prindea barajul prin Liga Națiunilor și se califica în ultima clipă la turneul final.

Cleșcenco rămânea cu câteva rezultate foarte bune: 3-2 (a) și 1-1 (d) cu Polonia, 0-0 cu Cehia (a) și 1-1 (a) cu Albania. Dacă nu s-ar fi încurcat acasă cu Feroe (1-1), ar fi depășit Polonia în ierarhia finală a grupei.

10 dintre titularii Moldovei la 1-11 cu Norvegia vin la București

Astăzi, formația e în picaj în campania pentru Mondial.

Ultimul loc în serie, după Norvegia, Italia, Israel și Estonia, cu zero puncte după cinci etape și un golaveraj groaznic.

3-25 este diferența de goluri a Moldovei în preliminariile CM 2026

Ultimul duel, pierdut incredibil, 1-11 la Oslo, cu Norvegia lui Haaland, pe 9 septembrie. Numai bombardierul lui Manchester City marca cinci goluri. Aasgaard, patru!

La pauză, 5-0 pentru nordici. În minutul 74, la 7-0, Ostigard și-a dat autogol. La 7-1, scandinavii au mai punctat de patru ori!

Baboglo (dreapta) nu l-a putut bloca pe Haaland Foto: Imago

Imediat, selecționerul Cleșcenko a fost demis și înlocuit cu Lilian Popescu.

Dar moldovenii înfruntă România pe Arena Națională cu mulți dintre cei care au jucat la Oslo.

10 dintre cei 11 titulari vor fi la București: portarul Avram, fundașii Moțpan, Crăciun, Baboglo, Plătică și Reabciuk, mijlocașii Caimacov și Rață (căpitanul), atacanții Nicolaescu și Postolachi.

portarul Avram, fundașii Moțpan, Crăciun, Baboglo, Plătică și Reabciuk, mijlocașii Caimacov și Rață (căpitanul), atacanții Nicolaescu și Postolachi. 3 dintre cele cinci rezerve folosite pe „Ullevaal”: Bodișteanu, Dumbrăvanu, Bogaciuc.

Bodișteanu, Dumbrăvanu, Bogaciuc. Doar trei lipsesc dintre cei învinși de Norvegia: Ioniță (titular), Cojocaru și Dros (rezerve).

4 jucători din lotul Moldovei evoluează în România: căpitanul Rață (FC Argeș), Postolachi (U Cluj), Bodișteanu (Botoșani), Dumbrăvanu (Voluntari)

