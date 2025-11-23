- CFR Cluj - Rapid 3-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, știe ce le-a lipsit jucătorilor săi în derby-ul feroviar.
- Tehnicianul a tras concluziile despre șansele „alb-vișiniilor” la câștigarea titlului de campioană.
Giuleștenii au pierdut primul meci în deplasare din actualul sezon.
CFR Cluj - Rapid 3-0. Constantin Gâlcă și-a criticat dur jucătorii: „N-am avut acea atitudine”
Constantin Gâlcă crede că jucătorilor săi le-a lipsit agresivitatea, însă elevii săi pot îndrepta acest aspect în etapa viitoare, contra celor de la Csikszereda.
„Cred că e prea multă încredere, dar bine că a venit la timp (n.r. - înfrângerea), ca să ne trezim și după aceea vedem meciul următor, pentru că e important.
Și meciul următor sunt trei puncte în joc, care sunt importante pentru noi, dar astăzi n-am avut acea atitudine, acea agresivitate.
Ne-au depășit la acest capitol, la agresivitate, și am și suferit mult, pentru că mulți dintre noi am jucat doar atunci când am avut mingea”, a spus antrenorul celor de la Rapid, la Digi Sport.
Costantin Gâlcă, despre șansele la titlu: „Trebuie să fim realiști”
Întrebat despre șansele „alb-vișiniilor” la câștigarea titlului de campioană, Constantin Gâlcă a transmis care este obiectivul echipei:
„Noi trebuie să fim realiști și am spus-o și înainte. Cu cât mai repede ne atingem obiectivul de a ne califica în primele trei sau a câștiga Cupa României, pentru a obține o calificare în Cupele Europene, după aceea vom vedea.
Cu cât mai repede ne atingem acest obiectiv, după aceea putem să spunem că ne batem pentru campionat”.
Clasamentul în Liga 1
|Poziția
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Rapid
|17
|35
|2
|FC Botoșani
|16
|32
|3
|U Craiova
|17
|32
|4
|Dinamo
|16
|30
|5
|FC Argeș
|17
|27
|6
|Farul Constanța
|17
|26
|7
|Oțelul Galați
|17
|24
|8
|U Cluj
|17
|23
|9
|UTA Arad
|17
|22
|10
|FCSB
|17
|21
|11
|CFR Cluj
|17
|19
|12
|Unirea Slobozia
|17
|18
|13
|Petrolul Ploiești
|16
|16
|14
|Csikszereda
|17
|16
|15
|Hermannstadt
|16
|11
|16
|Metaloglobus București
|16
|7