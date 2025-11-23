„Prea multă încredere” Costel Gâlcă  și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști” +43 foto
Costel Gâlcă FOTO: SportPictures
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă și-a criticat jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști”

alt-text Gabriel Neagu , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 23:39
alt-text Actualizat: 23.11.2025, ora 23:43
  • CFR Cluj - Rapid 3-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, știe ce le-a lipsit jucătorilor săi în derby-ul feroviar.
  • Tehnicianul a tras concluziile despre șansele „alb-vișiniilor” la câștigarea titlului de campioană.

Giuleștenii au pierdut primul meci în deplasare din actualul sezon.

Rapid, umilită la Cluj Liderul n-a mișcat în fața echipei lui Daniel Pancu! CFR leagă două victorii în Liga 1
Rapid, umilită la Cluj Liderul n-a mișcat în fața echipei lui Daniel Pancu! CFR leagă două victorii în Liga 1
Rapid, umilită la Cluj Liderul n-a mișcat în fața echipei lui Daniel Pancu! CFR leagă două victorii în Liga 1

CFR Cluj - Rapid 3-0. Constantin Gâlcă și-a criticat dur jucătorii: „N-am avut acea atitudine”

Constantin Gâlcă crede că jucătorilor săi le-a lipsit agresivitatea, însă elevii săi pot îndrepta acest aspect în etapa viitoare, contra celor de la Csikszereda.

„Cred că e prea multă încredere, dar bine că a venit la timp (n.r. - înfrângerea), ca să ne trezim și după aceea vedem meciul următor, pentru că e important.

Și meciul următor sunt trei puncte în joc, care sunt importante pentru noi, dar astăzi n-am avut acea atitudine, acea agresivitate.

Ne-au depășit la acest capitol, la agresivitate, și am și suferit mult, pentru că mulți dintre noi am jucat doar atunci când am avut mingea”, a spus antrenorul celor de la Rapid, la Digi Sport.

Costantin Gâlcă, despre șansele la titlu: „Trebuie să fim realiști”

Întrebat despre șansele „alb-vișiniilor” la câștigarea titlului de campioană, Constantin Gâlcă a transmis care este obiectivul echipei:

„Noi trebuie să fim realiști și am spus-o și înainte. Cu cât mai repede ne atingem obiectivul de a ne califica în primele trei sau a câștiga Cupa României, pentru a obține o calificare în Cupele Europene, după aceea vom vedea.

Cu cât mai repede ne atingem acest obiectiv, după aceea putem să spunem că ne batem pentru campionat”.

Clasamentul în Liga 1

PozițiaEchipaMeciuriPuncte
1Rapid1735
2FC Botoșani1632
3U Craiova1732
4Dinamo1630
5FC Argeș1727
6Farul Constanța1726
7Oțelul Galați1724
8U Cluj1723
9UTA Arad1722
10FCSB1721
11CFR Cluj1719
12Unirea Slobozia1718
13Petrolul Ploiești1616
14Csikszereda1716
15Hermannstadt1611
16Metaloglobus București167

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

„Venim cu drag să ne antrenăm"  Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei
23:01
„Venim cu drag să ne antrenăm” Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei
„Venim cu drag să ne antrenăm”  Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei
Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului
22:49
Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului
Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
