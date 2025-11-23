CFR Cluj - Rapid 3-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, știe ce le-a lipsit jucătorilor săi în derby-ul feroviar.

Tehnicianul a tras concluziile despre șansele „alb-vișiniilor” la câștigarea titlului de campioană.

Giuleștenii au pierdut primul meci în deplasare din actualul sezon.

CFR Cluj - Rapid 3-0 . Constantin Gâlcă și-a criticat dur jucătorii: „ N-am avut acea atitudine”

Constantin Gâlcă crede că jucătorilor săi le-a lipsit agresivitatea, însă elevii săi pot îndrepta acest aspect în etapa viitoare, contra celor de la Csikszereda.

„Cred că e prea multă încredere, dar bine că a venit la timp (n.r. - înfrângerea), ca să ne trezim și după aceea vedem meciul următor, pentru că e important.

Și meciul următor sunt trei puncte în joc, care sunt importante pentru noi, dar astăzi n-am avut acea atitudine, acea agresivitate.

Ne-au depășit la acest capitol, la agresivitate, și am și suferit mult, pentru că mulți dintre noi am jucat doar atunci când am avut mingea ”, a spus antrenorul celor de la Rapid, la Digi Sport.

Costantin Gâlcă, despre șansele la titlu: „Trebuie să fim realiști”

Întrebat despre șansele „alb-vișiniilor” la câștigarea titlului de campioană, Constantin Gâlcă a transmis care este obiectivul echipei:

„Noi trebuie să fim realiști și am spus-o și înainte. Cu cât mai repede ne atingem obiectivul de a ne califica în primele trei sau a câștiga Cupa României, pentru a obține o calificare în Cupele Europene, după aceea vom vedea.

Cu cât mai repede ne atingem acest obiectiv, după aceea putem să spunem că ne batem pentru campionat”.

Clasamentul în Liga 1

Poziția Echipa Meciuri Puncte 1 Rapid 17 35 2 FC Botoșani 16 32 3 U Craiova 17 32 4 Dinamo 16 30 5 FC Argeș 17 27 6 Farul Constanța 17 26 7 Oțelul Galați 17 24 8 U Cluj 17 23 9 UTA Arad 17 22 10 FCSB 17 21 11 CFR Cluj 17 19 12 Unirea Slobozia 17 18 13 Petrolul Ploiești 16 16 14 Csikszereda 17 16 15 Hermannstadt 16 11 16 Metaloglobus București 16 7

VIDEO. Golul marcat de Andrei Cordea în CFR Cluj - Rapid 3-0

