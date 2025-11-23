„Venim cu drag să ne antrenăm” Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei

CFR Cluj - Rapid 3-0. Andrei Cordea (26 de ani), eroul gazdelor, a vorbit despre partida câștigată în etapa #17 din Liga 1.

Echipa antrenată de Daniel Pancu a câștigat categoric partida cu Rapid. Andrei Cordea a reușit o „dublă” în minutele 48 și 71, iar Korenica a stabilit scorul final în minutul 77.

CFR Cluj - Rapid 3-0 . Andrei Cordea: „De asta am fost adus”

Andrei Cordea, autorul unei „duble”, a vorbit despre goluri și despre evoluția echipei din Cluj.

„De asta am fost adus aici, l-am întâlnit și pe Louis (n.r. - Munteanu), care este un jucător foarte bun, care știe să mă pun în valoare. Mi-a dat deja, cred, trei pase de gol, mă ajută mult, încerc să îl ajut și eu pe el. Ne înțelegem bine.

Cât despre Korenica, la fel și el mi-a dat o pasă de gol, ne înțelegem bine și de abia așteptăm să treacă săptămâna să vină următorul meci (n.r. - cu FC Argeș)”, a spus Andrei Cordea la Digi Sport.

Andrei Cordea: „Continuăm să luptăm”

După succesul din etapa 17, CFR Cluj a urcat pe locul 11 în clasament, având 19 puncte acumulate.

Andrei Cordea a precizat că jucătorii CFR-ului vor da tot ce au mai bun pe teren pentru a-și putea atinge obiectivele.

„Este greu pentru că în trecut am făcut foarte mulți pași greșiți, dar continuăm să luptăm, vom da totul pe teren. Eu am spus chiar la interviul trecut că până nu mai am nicio șansă, atâta voi lupta.

Atunci când nu vor mai fi șanse matematic, putem să spunem că nu ne-am îndeplinit obiectivul. Până atunci vom da 100% și sper să ne îndeplinim toate obiectivele propuse”, a adăugat Andrei Cordea.

Jucătorul clujenilor e de părere că, odată cu aceste victorii, clubul va depăși treptat toate problemele pe care le are.

„Este mai bine. Cu victoriile astea se vor rezolva, cred, toate problemele. Important este ca noi să fim bine, să dăm totul pe teren, să venim fericiți la antrenament. Cred că mister (n.r. - Daniel Pancu) a adus plusul cel mai mare la noi, că venim cu drag să ne antrenăm, suntem fericiți”.

