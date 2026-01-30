Costel Gâlcă (53 de ani) a prefațat partida cu U Cluj, programată în etapa #24 din Liga 1.

Rapid - U Cluj se joacă sâmbătă, de la ora 20:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Rapid luptă pentru a reveni pe prima poziție din clasamentul Ligii 1, însă adversarul de sâmbătă este într-o revenire de formă, cu șanse reale pentru un loc de play-off.

Costel Gâlcă: „Trebuie să profităm de momentele când ei sunt dezorganizați”

„Ne așteaptă un meci dificil, cu o echipă care e organizată foarte bine, care are foarte multă mobilitate în teren. Cu un antrenor care, de când a venit, a câștigat 8 meciuri din 12, a făcut două egaluri și are doar două înfrângeri, dacă nu mă înșel.

Un meci în care trebuie să dăm continuitate la ceea ce am făcut la Arad, în multe momente de joc. Chiar dacă am văzut că unii au spus că nu am jucat foarte bine, era o echipă greu de dominat, era greu să câștigi pe acel teren.

Și de aceea cred că, dacă vom continua cu acele momente de organizare ofensivă și defensivă, putem câștiga acest meci.

Bergodi e un antrenor care cunoaște bine campionatul și care lucrat și în acest club.

În primul rând, noi trebuie să avem o atitudine foarte bună, apoi să stăm bine tactic, și ofensiv, și defensiv. Și trebuie să profităm de momentele când ei sunt dezorganizați, să verticalizăm cât mai repede, să ajungem la poarta lor și să-i punem sub presiune.

Cred că echipa a avut o atitudine foarte bună în ultimele săptămâni și am încredere că va face un joc bun”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Costel Gâlcă: „Moruțan a demonstrat că poate să schimb multe în joc”

Întrebat dacă există șanse ca Moruțan să înceapă titular contra lui U Cluj, Gâlcă a răspuns:

„Sunt șanse, așa cum și alții pot să apară în primul «11». V-am spus, Moruțan e un jucător valoros pentru noi. A demonstrat că poate să schimbe multe în joc și că are calitate mare”.

Cât despre noul atacant, Talisson, Gâlcă a transmis: „Mai e de lucrat. Cu hârtiile nu stăm prea bine, dar sper să rezolvăm cât mai repede”.

Costel Gâlcă: „Dacă joacă la fel ca aseară, FCSB prinde play-off -ul”

Antrenorul giuleștenilor a vorbit și despre lupta la play-off din Liga 1.

„Sunt echipe. În afară de noi, Craiova și Dinamo, mai e și FC Argeș, care a demonstrat că e o echipă agresivă, organizată, a câștigat cu echipe din fruntea clasamentului.

Botoșani, chiar dacă are o perioadă mai grea. Oțelul Galați arată foarte bine, așa că o să fie bătălie mare”, a mai spus Gâlcă.

Despre șansele campioanei FCSB de a prinde primele 6 locuri, Gâlcă a spus: „Dacă joacă la fel ca aseară (n.r. - cu Fenerbahce, scor 1-1), da. Dacă nu, e greu să prindă play-off-ul”.

