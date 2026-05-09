„Apropiații vor să mă omoare”  A renunțat  să o susțină pe Barca și acum ține cu Real Madrid. Momentul care a făcut-o pe Badosa să trădeze
Foto: IMAGO
Tenis

„Apropiații vor să mă omoare” A renunțat să o susțină pe Barca și acum ține cu Real Madrid. Momentul care a făcut-o pe Badosa să trădeze

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 20:36
  • Paula Badosa (28 de ani, #102 WTA) a explicat în cadrul unui podcast de ce a încetat să o susțină pe Barcelona și a devenit o fană a marii rivale, Real Madrid.
  • Tenismena spaniolă a vorbit și despre dificultățile pe care le întâmpină în această perioadă a carierei sale.

Cea mai bună clasare a Paulei Badosa a fost locul 2 mondial, în aprilie 2022. Ea nu parcurge o perioadă foarte bună și a ieșit din top #100 WTA, performanță care o afectează.

Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului
Citește și
Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului
Citește mai mult
Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului

Cum a ajuns Paula Badosa să o susțină pe Real Madrid: „Mentalitatea aceea m-a cucerit”

Vorbind despre preferințele sale din afara tenisului, Paula Badosa a dezvăluit că, deși era o mare fană a Barcelonei, a început să o susțină pe Real Madrid în urma unei remontada reușite de „galactici” în semifinalele Ligii Campionilor, împotriva lui Manchester City.

„Am ținut toată viața cu Barça, pentru că familia mea a trăit în Barcelona și am crescut cu această legătură.

Dar în 2022, Real Madrid a jucat cu Manchester City în semifinalele Ligii Campionilor și a reușit acea revenire incredibilă. Am fost invitată să văd meciul pe stadion și am rămas impresionată de spiritul de luptă al echipei.

Mentalitatea aceea m-a cucerit, pentru că mă regăsesc foarte mult în ea, iar atunci am spus: «De acum voi ține cu Real Madrid». Toți apropiații mei vor să mă omoare acum. Ce am făcut este foarte ciudat”, a declarat Badosa în podcastul „El Camino de Mario”, citat de marca.com.

Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit în semifinalele UCL în 2022. În tur, „cetățenii” s-au impus cu scorul de 4-3, iar returul de pe „Santiago Bernabeu” a fost unul senzațional.

Mahrez a reușit să înscrie în minutul 73, iar Manchester City conducea la general cu 5-3. Real Madrid nu a renunțat și a marcat două goluri în ultimele minute ale partidei, prin Rodrygo (90, 90+1).

„Galacticii” au dus astfel meciul în prelungiri, acolo unde au mai marcat o dată, prin Karim Benzema, în minutul 95, din penalty, reușind să se califice în finală. Real Madrid a câștigat atunci trofeul Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Liverpool cu 1-0.

Paula Badosa: „Mi-am pierdut încrederea în mine”

Paula Badosa a vorbit și despre perioada mai puțin bună a carierei, prin care trece în acest moment.

„Mi-am pierdut încrederea în mine, chiar dacă fizic corpul meu începe din nou să răspundă bine. Am nevoie de puțin timp să mă opresc. Nici nu știu dacă voi merge la Roland Garros.

Acum traversez cel mai greu moment: este perioada în care sufăr cel mai mult. Problema este una mentală: am îndoieli, îmi este frică. Când câștig, nu vorbește nimeni despre asta; apar doar înfrângerile sau detalii despre relațiile mele.

Meciurile nu merg deloc cum îmi doresc și nu mai suferisem niciodată o serie atât de lungă de înfrângeri. Aici, la Madrid, consumam atât de multă energie luptând cu propriile gânduri, încât la un moment dat, în setul decisiv, mintea mea pur și simplu s-a blocat și m-am simțit complet goală”, a mai precizat Paula Badosa.

4 titluri
a cucerit Paula Badosa în carieră

În ultimul meci pe care l-a jucat, pe 21 aprilie, Paula Badosa a fost eliminată în primul tur al turneului de la Madrid.

Aceasta a fost învinsă de Julia Grabher, scor 6-7, 6-4, 0-6, după două ore și 35 de minute de joc.

Citește și

A debutat la 14 ani! FOTO. Jucătorul lui CS Dinamo a doborât un record la primul meci în Liga 2
Liga 2
19:12
A debutat la 14 ani! FOTO. Jucătorul lui CS Dinamo a doborât un record la primul meci în Liga 2
Citește mai mult
A debutat la 14 ani! FOTO. Jucătorul lui CS Dinamo a doborât un record la primul meci în Liga 2
Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului
Campionate
19:03
Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului
Citește mai mult
Caz bizar în Ligue 1 Aubameyang, exclus din lot după o glumă proastă făcută unui oficial de la Marseille » Explicațiile fotbalistului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Real Madrid tenis wta fc barcelona paula badosa
Știrile zilei din sport
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
Campionate
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Citește mai mult
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Superliga
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Citește mai mult
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Alte sporturi
21:39
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Citește mai mult
„Tricolorele”, criticate în Japonia Au stârnit controverse după ce au sărbătorit medalia de la Mondiale urcându-se pe masa de joc: „Act imoral de neimaginat”
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Superliga
19:21
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Citește mai mult
Sigla care a „rupt” Dinamo FOTO+VIDEO. Protest de amploare al ultrașilor: au înjurat conducerea din afara stadionului + gestul făcut de echipă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:19
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi. Lucescu s-a predat
Răzvan Marin, campion cu AEK! Primul sezon, prima performanță la Atena, sub ochii lui Gică Hagi.  Lucescu s-a predat
22:07
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
„Nu am fost mulțumit” Zeljko Kopic a dezvăluit de ce l-a schimbat pe Cîrjan: „Pentru mine e foarte important felul în care te antrenezi”
21:25
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
LIVE Barcelona - Real Madrid se joacă acum, în etapa #35 din La Liga » Ocazie imensă ratată de Rashford
22:09
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
„Normal că l-am exclus din lot!” Oțelul Galați, explicații oficiale după conflictul cu Ștefan Bană: „Nu știu ce a fost în capul lui, dar a greșit grav!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Top stiri
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Alte sporturi
17:15
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Citește mai mult
Din nou printre stele! România a urcat pe podiumul mondial după 26 de ani » Topul all-time al medaliilor naționalelor feminine
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Superliga
19:14
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Citește mai mult
Contre între fanii lui Dinamo VIDEO. Unii critică decizia ultrașilor, alții atacă clubul: „Proteste aiurea” / „Nicolescu să se ducă în altă parte”
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Stranieri
19:03
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Citește mai mult
Mitriță, gol fabulos în China FOTO. Mijlocașul român a reușit un GOLAZO dintr-un unghi aproape imposibil
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
B365
08.05
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!
Citește mai mult
Puști teribiliști care gonesc pe trotinete electrice, pericol zilnic în parcurile din Bucureși, inclusiv în IOR. Avertisment pentru părinții lor: Nu vreți să aflați că au făcut accident!

Echipe/Competiții

fcsb 16 CFR Cluj 37 dinamo bucuresti 42 rapid 35 Universitatea Craiova 41 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
10.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share