Paula Badosa (28 de ani, #102 WTA) a explicat în cadrul unui podcast de ce a încetat să o susțină pe Barcelona și a devenit o fană a marii rivale, Real Madrid.

Tenismena spaniolă a vorbit și despre dificultățile pe care le întâmpină în această perioadă a carierei sale.

Cea mai bună clasare a Paulei Badosa a fost locul 2 mondial, în aprilie 2022. Ea nu parcurge o perioadă foarte bună și a ieșit din top #100 WTA, performanță care o afectează.

Cum a ajuns Paula Badosa să o susțină pe Real Madrid: „Mentalitatea aceea m-a cucerit”

Vorbind despre preferințele sale din afara tenisului, Paula Badosa a dezvăluit că, deși era o mare fană a Barcelonei, a început să o susțină pe Real Madrid în urma unei remontada reușite de „galactici” în semifinalele Ligii Campionilor, împotriva lui Manchester City.

„Am ținut toată viața cu Barça, pentru că familia mea a trăit în Barcelona și am crescut cu această legătură.

Dar în 2022, Real Madrid a jucat cu Manchester City în semifinalele Ligii Campionilor și a reușit acea revenire incredibilă. Am fost invitată să văd meciul pe stadion și am rămas impresionată de spiritul de luptă al echipei.

Mentalitatea aceea m-a cucerit, pentru că mă regăsesc foarte mult în ea, iar atunci am spus: «De acum voi ține cu Real Madrid». Toți apropiații mei vor să mă omoare acum. Ce am făcut este foarte ciudat”, a declarat Badosa în podcastul „El Camino de Mario”, citat de marca.com.

Real Madrid și Manchester City s-au întâlnit în semifinalele UCL în 2022. În tur, „cetățenii” s-au impus cu scorul de 4-3, iar returul de pe „Santiago Bernabeu” a fost unul senzațional.

Mahrez a reușit să înscrie în minutul 73, iar Manchester City conducea la general cu 5-3. Real Madrid nu a renunțat și a marcat două goluri în ultimele minute ale partidei, prin Rodrygo (90, 90+1).

„Galacticii” au dus astfel meciul în prelungiri, acolo unde au mai marcat o dată, prin Karim Benzema, în minutul 95, din penalty, reușind să se califice în finală. Real Madrid a câștigat atunci trofeul Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Liverpool cu 1-0.

Paula Badosa: „ Mi-am pierdut încrederea în mine”

Paula Badosa a vorbit și despre perioada mai puțin bună a carierei, prin care trece în acest moment.

„Mi-am pierdut încrederea în mine, chiar dacă fizic corpul meu începe din nou să răspundă bine. Am nevoie de puțin timp să mă opresc. Nici nu știu dacă voi merge la Roland Garros.

Acum traversez cel mai greu moment: este perioada în care sufăr cel mai mult. Problema este una mentală: am îndoieli, îmi este frică. Când câștig, nu vorbește nimeni despre asta; apar doar înfrângerile sau detalii despre relațiile mele.

Meciurile nu merg deloc cum îmi doresc și nu mai suferisem niciodată o serie atât de lungă de înfrângeri. Aici, la Madrid, consumam atât de multă energie luptând cu propriile gânduri, încât la un moment dat, în setul decisiv, mintea mea pur și simplu s-a blocat și m-am simțit complet goală”, a mai precizat Paula Badosa.

4 titluri a cucerit Paula Badosa în carieră

În ultimul meci pe care l-a jucat, pe 21 aprilie, Paula Badosa a fost eliminată în primul tur al turneului de la Madrid.

Aceasta a fost învinsă de Julia Grabher, scor 6-7, 6-4, 0-6, după două ore și 35 de minute de joc.

