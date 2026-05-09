Medalie mondială doar cu abonament Federația explică de ce meciurile României de la Mondiale n-au fost transmise la TV
Echipa feminină de tenis de masă a României, medaliată cu bronz la CM 2026, de la stânga, la dreapta: Elena Zaharia, Andreea Dragoman, Bernadette Szocs, Elizabeta Samara și Adina Diaconu (foto: ITTF)
alt-text Publicat: 09.05.2026, ora 20:15
  • Naționala feminină de tenis de masă a României a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Londra, prima medalie mondială obținută după 26 de ani.
  • Partidele echipei nu au fost transmise de nicio televiziune din România și au putut fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, pe bază de abonament.
  • Federația Română de Tenis de Masă (FRTM) a explicat mecanismul drepturilor TV.

Naționala feminină de tenis de masă a României a câștigat medalia de bronz la Campionatele Mondiale de la Londra, prima medialie obținută de țara noastră la această competiție după 26 de ani.

De ce nu s-au văzut la TV meciurile României de la Mondialul de tenis de masă

Partidele echipei României nu au fost transmise de nicio televiziune din țară. Meciurile au putut fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming AntenaPLAY, accesibilă pe bază de abonament.

Federația Română de Tenis de Masă (FRTM) a transmis, printr-un comunicat, că nu a avut nicio implicare în comercializarea drepturilor de televiziune pentru Campionatele Mondiale de la Londra și că nu a avut control asupra modului în care competiția a fost difuzată în România.

Potrivit FRTM, drepturile de televiziune au aparținut în exclusivitate Federației Internaționale de Tenis de Masă (ITTF).

„Referitor la transmiterea meciurilor în direct la televiziune, facem precizarea că drepturile de televiziune pentru Campionatul Mondial Londra 2026 au aparținut în exclusivitate ITTF (n.r. Federația Internațională de Tenis de Masă), care le-a vândut tuturor celor interesați să preia producția de televiziune.

Este o decizie comercială pe care o ia fiecare grup media, prin contract, dacă să cumpere și unde să transmită competiția”.

FRTM: „Pentru Campionatele Mondiale, drepturile TV aparțin ITTF”

FRTM explică și modul în care sunt gestionate drepturile TV pentru Campionatele Mondiale.

„Pentru Campionatele Mondiale, drepturile TV aparțin ITTF, care cedează țării gazdă opțiunea de a găsi producătorul TV al evenimentului și vinde aceste drepturi, prin negociere directă cu televiziunile din întreaga lume, interesate să preia în direct evenimentul sportiv”.

În comunicat este menționat și rolul AntenaPLAY în transmiterea competițiilor de tenis de masă din ultimii ani.

„În ultimii trei ani, prezența live în media a tenisului de masă s-a datorat în mare măsură platformei AntenaPLAY, care a transmis anual 10-12 competiții ITTF/WTT cu participare românească, iar acum meciurile României de la Campionatul Mondial.

Tot mai mulți tineri aleg platforme de streaming precum AntenaPLAY, unde competițiile sunt difuzate integral, de la calificări până la finale, inclusiv semifinale mondiale de tenis de masă de mare interes”.

Campionatul Mondial de tenis de masă se transmite și pe YouTube

Federația Română de Tenis de Masă (FRTM) a anunțat pe pagina oficială de Facebook că meciurile de la Campionatul Mondial 2026 pot fi urmărite pe platforma AntenaPLAY, precum și pe canalul de YouTube al World Table Tennis (WTT).

World Table Tennis este structura creată de Federația Internațională de Tenis de Masă (ITTF) pentru organizarea și comercializarea competițiilor și evenimentelor internaționale.

FRTM deține drepturi doar pentru competițiile interne

Federația Română de Tenis de Masă a precizat că are control exclusiv doar asupra competițiilor interne.

„FRTM deține drepturile TV exclusiv pentru Campionatele Naționale desfășurate pe teritoriul României.

În acest sens, ne bucurăm să vă reamintim că în noiembrie 2025, ITTF a cedat FRTM drepturile TV pentru Campionatul Mondial de juniori de la Cluj-Napoca și acesta a fost produs de TVR și transmis integral pe TVR Sport.

De asemenea, vă aducem la cunoștință că, în perioada 17-21 iunie 2026, la Cluj-Napoca, va avea loc Campionatul European U21, care sperăm că va putea fi urmărit live pe TVRSport”.

Dezbateri aprinse privind accesul gratuit al naționalelor la TV

Subiectul apare în contextul unei dezbateri mai ample privind accesul gratuit al publicului, prin intermediul televiziunilor, la competițiile mondiale și europene în care evoluează echipele naționale ale României.

În luna ianuarie, deputatul Ciprian Paraschiv a inițiat un proiect de modificare a Legii audiovizualului, care prevede extinderea listei evenimentelor de importanță majoră ce trebuie să poată fi urmărite prin servicii cu acces liber la TV.

Inițiativa legislativă a fost lansată după ce meciurile naționalelor de handbal ale României de la Campionatul Mondial au devenit disponibile exclusiv pe platforma VOYO, pe bază de abonament.

Citește și

