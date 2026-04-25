„Tot timpul a avut ceva cu Chiricheș” Mihai Pintilii îl apără pe veteranul echipei și se ia de străinii de la FCSB: „Sunt unii acolo care doar stau”

Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani) la FCSB.

Fostul antrenor secund al campioanei în mandatul lui Elias Charalambous e de părere că patronul Gigi Becali ar fi trebuit să arate mai mult respect față de veteranul roș-albaștrilor.

Patronul de la FCSB a anunțat în repetate rânduri că nu-i va mai prelungi contractul lui Chiricheș. Ba chiar a sperat ca fotbalistul să se accidenteze, pentru ca antrenorul să nu-l mai titularizeze.

Mihai Pintilii îl apără Vlad Chiricheș și se ia de străinii de la FCSB: „Sunt unii acolo care doar stau”

Pintilii e de părere că fundașului i se cuvine mai multă recunoștință pentru tot ce a făcut în tricoul roș-albastru:

„Nea Gigi tot timpul a avut ceva cu Chiricheș. Tot timpul au fost divergențe. La început a fost bun, a câștigat echipa și a fost bine. După aceea, a zis că nu mai poate și acolo s-a rupt filmul.

Rădoi trebuia să se aștepte la asta, că nea Gigi nu va înceta să iasă la televizor și să zică ceva de cineva.

Sunt de acord cu Chiricheș, în fotbal nu există recunoștință. Ești bun, și-au făcut treaba cu tine, e bine, după aia te uită lumea. Nu-ți face nimeni statuie. E simplu, sunt total de acord cu el. Am zis-o și eu de multe ori. Ce-ai făcut ieri nu mai contează și e păcat. Sunt oameni care au dat totul pentru clubul ăsta, s-au operat, au avut accidentări.

Cred că puțină recunoștință merita și Vlad. Să nu vorbim de salariu, că iar ajungem la discuția asta. Salariul ești obligat să-l dai că ai contract pe care trebuie să-l respecți ca la oricine. N-are legătură.

Aici vorbim de jucătorii români, dar hai să vorbim și de cei străini de la Steaua. Că sunt unii acolo care doar stau și nu se vorbește. Se vorbește doar de Vlad că a stat, dar Vlad a jucat. Unii au luat mai mulți bani decât el și n-au jucat” , a spus Pintilii la Prima Sport.

