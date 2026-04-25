„Tot timpul a avut ceva cu Chiricheș” Mihai Pintilii îl apără pe veteranul echipei și se ia de străinii de la FCSB: „Sunt unii acolo care doar stau”
Mihai Pintilii (foto: Sport Pictures)
Superliga

alt-text Publicat: 25.04.2026, ora 13:44
alt-text Actualizat: 25.04.2026, ora 13:44
  • Mihai Pintilii (41 de ani) a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș (36 de ani) la FCSB.
  • Fostul antrenor secund al campioanei în mandatul lui Elias Charalambous e de părere că patronul Gigi Becali ar fi trebuit să arate mai mult respect față de veteranul roș-albaștrilor.

Patronul de la FCSB a anunțat în repetate rânduri că nu-i va mai prelungi contractul lui Chiricheș. Ba chiar a sperat ca fotbalistul să se accidenteze, pentru ca antrenorul să nu-l mai titularizeze.

„Știm că patronul nu e de acord” Noul antrenor al lui FCSB, despre viitorul său la echipă, golul primit cu Petrolul și tinerii roș-albaștri
Citește și
Citește mai mult
Mihai Pintilii îl apără Vlad Chiricheș și se ia de străinii de la FCSB: „Sunt unii acolo care doar stau”

Pintilii e de părere că fundașului i se cuvine mai multă recunoștință pentru tot ce a făcut în tricoul roș-albastru:

„Nea Gigi tot timpul a avut ceva cu Chiricheș. Tot timpul au fost divergențe. La început a fost bun, a câștigat echipa și a fost bine. După aceea, a zis că nu mai poate și acolo s-a rupt filmul.

Rădoi trebuia să se aștepte la asta, că nea Gigi nu va înceta să iasă la televizor și să zică ceva de cineva.

Sunt de acord cu Chiricheș, în fotbal nu există recunoștință. Ești bun, și-au făcut treaba cu tine, e bine, după aia te uită lumea. Nu-ți face nimeni statuie. E simplu, sunt total de acord cu el. Am zis-o și eu de multe ori. Ce-ai făcut ieri nu mai contează și e păcat. Sunt oameni care au dat totul pentru clubul ăsta, s-au operat, au avut accidentări.

Cred că puțină recunoștință merita și Vlad. Să nu vorbim de salariu, că iar ajungem la discuția asta. Salariul ești obligat să-l dai că ai contract pe care trebuie să-l respecți ca la oricine. N-are legătură.

Aici vorbim de jucătorii români, dar hai să vorbim și de cei străini de la Steaua. Că sunt unii acolo care doar stau și nu se vorbește. Se vorbește doar de Vlad că a stat, dar Vlad a jucat. Unii au luat mai mulți bani decât el și n-au jucat”, a spus Pintilii la Prima Sport.

Citește și

Cu cine va juca FCSB Surpriză la barajul pentru Conference? Patronul din play-out avertizează: „Mare atenție! A făcut o treabă excelentă”
Superliga
12:41
Citește mai mult
Propus și la FCSB, și la Rapid Radomir Djalovic, variantă pentru giuleșteni, din vară, dacă pleacă Gâlcă
Superliga
10:35
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Securitatea și-a activat rețeaua de informatori”. Românii au aflat printre ultimii din Europa de Est despre accidentul nuclear de la Cernobîl
gigi becali Vlad CHIRICHES mihai pintilii fcsb
Știrile zilei din sport
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
Superliga
26.04
Citește mai mult
„Afară din Giulești!” VIDEO. Fanii Rapidului, furioși la final împotriva propriilor jucători: „Rușine, rușine să vă fie!”
Superliga
26.04
Citește mai mult
Eroarea debutantului VIDEO. La 18 ani, portarul Briciu a scăpat mingea în poartă printre picioare la primul meci în Liga 1 la Rapid
Superliga
26.04
Citește mai mult
Pas greșit pentru Inter VIDEO.  Remiză cu Torino pentru Chivu, după ce a condus cu 2-0 » Poate lua titlul împotriva fostei echipe
Stranieri
26.04
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:55
„O umilință, o rușine!” VIDEO. Costel Gâlcă a pus tunurile pe jucători: „N-am arătat niciodată așa”
23:42
„Suntem cei mai slabi din play-off!” Daniel Paraschiv nu s-a cenzurat după eșecul cu Dinamo: „Dezastruos, rușinos, n-avem lideri!”
23:08
Dan Udrea De ce nu e demis Gâlcă?
00:06
„Kopic a gândit foarte bine meciul” Andrei Nicolescu, după victoria cu Rapid: „Era o mare frustrare că nu reușeam să-i batem”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?

Dan Udrea: Cât de bun e Kopic?
McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine

Cristian Geambașu: McPuișorul Lamine
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește

Radu Naum: Unde are dreptate, unde greșește
Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?

Theodor Jumătate: Ce va face Hagi atunci?
Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?

Cristian Geambașu: Dar de „Fata Morgana” ce ziceți?
Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!

Dan Udrea: Hagi vrea, dar nu vrea și România!
Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1

Silviu Tudor Samuilă: Hagi. Ziua 1
Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!

Cristian Geambașu: Urât fotbal mai avem!
Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Top stiri
Scenariu SF la FCSB Dorința lui Mihai Stoica: „Mi-ar plăcea să lucrez cu Răzvan Lucescu. S-ar înțelege bine cu Gigi”
Superliga
26.04
Citește mai mult
Popovici, a cincea medalie la Naționale Bronz alături de Dinamo la 4x100m mixt masculin! Decizie surprinzătoare luată de David la ultima probă
Înot
26.04
Citește mai mult
CSM București, spectacol în Liga Campionilor „Tigroaicele” au dat de pământ cu Esbjerg și sunt în  Final 4 după 8 ani » Gloria Bistrița, eliminată de Brest
Handbal
26.04
Citește mai mult
FOTO | Prima zi de Străzi Deschise București din acest an, cu spectacole, concerte, ateliere și tururi ghidate. Programul complet din acest weekend
B365
25.04
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 40 rapid 39 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad farul constanta 9

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
27.04

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share