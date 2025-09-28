Petrolul - Rapid 0-1. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul oaspeților, și-a lăudat jucătorii pentru victoria de pe „Ilie Oană”.

În ciuda victoriei, Gâlcă recunoaște că echipa sa a arătat multe slăbiciuni la Ploiești.

Petrolul - Rapid. Gâlcă: „Am suferit

„În primul rând să felicit jucătorii, că au avut o atitudine foarte bună. Adversarul nu și-a creat nicio ocazie de gol, practic.

Pe faza ofensivă am suferit și noi. Am avut spațiile necesare pentru a progresa, pentru a ajunge la poarta adversă și a finaliza, dar multe dintre ele au eșuat. Per total, a fost bine, pentru că am luat cele trei puncte.

Acolo, în fața porții, trebuie să facem mult mai mult, să ajungem, pentru că am avut situații, dar unele acțiuni se termină undeva în apropierea careului advers”, a declarat Costel Gâlcă.

Aș vrea și mi-aș dori ca pe viitor să stăm mult mai bine în teren, pentru că putem și putem pune în dificultate orice adversar din Liga 1. Costel Gâlcă, antrenor Rapid

Costel Gâlcă îi ia apărarea lui Alexandru Pașcanu: „Fiecare jucător e expus la greșeală”

Antrenorul Rapidului i-a luat apărarea marcatorului de la Ploiești, Alexandru Pașcanu, criticat dur după înfrângerea din etapa trecută, împotriva celor de la Hermannstadt, 1-2.

„Fiecare jucător e expus la greșeală și mă bucur pentru el că a intrat concentrat la meci. A marcat golul victoriei și e important și pentru noi, pentru toți, pentru grup și pentru el”, a continuat Costel Gâlcă.

7 meciuri a jucat Alexandru Pașcanu în acest sezon

