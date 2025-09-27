„Sunt și eu om!” VIDEO. Alex Dobre, dialog cu galeria Rapidului și la Ploiești + de ce a fost rezervă

Petrolul - Rapid 0-1. Alex Dobre (27 de ani) a vorbit despre victoria prin care giuleștenii s-au apropiat la două puncte de olteni.

Atacantul giuleștenilor a discutat din nou cu ultrașii, după conflictul de runda trecută.

Dobre a fost introdus în minutul 69, în locul lui Hromada. Giuleștenii conduceau deja cu 1-0, grație reușitei lui Pașcanu din minutul 24.

Petrolul - Rapid 0-1 . Alex Dobre, rezervă la Ploiești:

Atacantul a explicat de ce nu a fost utilizat ca titular, deși este cel mai în formă jucător al echipei, cu cinci goluri marcate în cele 11 meciuri jucate.

„ Am avut o problemă cu bicepsul femural la piciorul stâng și prezentam un risc foarte mare de accidentare. La o mișcare explozivă, puteam să fac o întindere, așa că am hotărât, împreună cu stafful, să încerc să intru de pe bancă și să aduc un plus, dacă nu pot să intru sută la sută

Mă bucur că au reușit și fără mine să obțină cele trei puncte și, cum am spus, contează să fim uniți și împreună, ca o echipă, să aducem cât mai multe puncte și victorii”, a declarat Dobre.

Alex Dobre: „Suporterii și-au cerut scuze. Mergem înainte, am iertat”

Deși traversează o perioadă bună, jucătorul s-a certat cu fanii echipei după prima înfrângere suferită de Rapid în campionat, 1-2 cu Hermannstadt.

După victoria cu Petrolul, Dobre s-a împăcat cu fanii și a fost surprins scandând alături de ei.

„Atmosfera a fost una foarte bună, ca de obicei. Suporterii noștri mereu creează o atmosferă superbă și mă bucur că și noi am putut să le oferim victoria.

Ei sunt alături de mine, cum și eu sunt alături de ei. Mă bucur din suflet că am putut să le oferim în această seară victoria. Sper că o vom face din nou săptămâna viitoare și, la final, să sărbătorim cu toții.

A fost un conflict, e ceva închis. Am avut o discuție și și-au cerut scuze. Mergem înainte. Vă dați seama că, până la urmă, și eu sunt om. În afară de faptul că joc fotbal, că sunt fotbalist, sunt și eu om. Și cred că oricine ar fi reacționat așa, în primul rând dacă este înjurat și scuipat.

Dar, cum am spus, este un lucru închis, am iertat”, a mai declarat Dobre.

VIDEO: Golul înscris de Pașcanu în meciul Petrolul - Rapid 0-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport