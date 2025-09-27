„Sunt și eu om!” VIDEO. Alex Dobre, dialog cu galeria Rapidului și la Ploiești + de ce a fost rezervă +30 foto
Alex Dobre. Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Sunt și eu om!” VIDEO. Alex Dobre, dialog cu galeria Rapidului și la Ploiești + de ce a fost rezervă

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 23:24
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 23:40

Dobre a fost introdus în minutul 69, în locul lui Hromada. Giuleștenii conduceau deja cu 1-0, grație reușitei lui Pașcanu din minutul 24.

Neagoe, ceartă pe tunel Antrenorul Petrolului a făcut scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan
Citește și
Neagoe, ceartă pe tunel Antrenorul Petrolului a făcut scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan
Citește mai mult
Neagoe, ceartă pe tunel Antrenorul Petrolului a făcut scandal la pauză! S-a dus după arbitrul Marcel Bîrsan

Petrolul - Rapid 0-1. Alex Dobre, rezervă la Ploiești:

Atacantul a explicat de ce nu a fost utilizat ca titular, deși este cel mai în formă jucător al echipei, cu cinci goluri marcate în cele 11 meciuri jucate.

Am avut o problemă cu bicepsul femural la piciorul stâng și prezentam un risc foarte mare de accidentare. La o mișcare explozivă, puteam să fac o întindere, așa că am hotărât, împreună cu stafful, să încerc să intru de pe bancă și să aduc un plus, dacă nu pot să intru sută la sută

Mă bucur că au reușit și fără mine să obțină cele trei puncte și, cum am spus, contează să fim uniți și împreună, ca o echipă, să aducem cât mai multe puncte și victorii”, a declarat Dobre.

Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro Petrolul - Rapid (Foto de meci). Sursa: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

Alex Dobre: „Suporterii și-au cerut scuze. Mergem înainte, am iertat”

Deși traversează o perioadă bună, jucătorul s-a certat cu fanii echipei după prima înfrângere suferită de Rapid în campionat, 1-2 cu Hermannstadt.

După victoria cu Petrolul, Dobre s-a împăcat cu fanii și a fost surprins scandând alături de ei.

„Atmosfera a fost una foarte bună, ca de obicei. Suporterii noștri mereu creează o atmosferă superbă și mă bucur că și noi am putut să le oferim victoria.

Ei sunt alături de mine, cum și eu sunt alături de ei. Mă bucur din suflet că am putut să le oferim în această seară victoria. Sper că o vom face din nou săptămâna viitoare și, la final, să sărbătorim cu toții.

A fost un conflict, e ceva închis. Am avut o discuție și și-au cerut scuze. Mergem înainte. Vă dați seama că, până la urmă, și eu sunt om. În afară de faptul că joc fotbal, că sunt fotbalist, sunt și eu om. Și cred că oricine ar fi reacționat așa, în primul rând dacă este înjurat și scuipat.

Dar, cum am spus, este un lucru închis, am iertat”, a mai declarat Dobre.

VIDEO: Golul înscris de Pașcanu în meciul Petrolul - Rapid 0-1

Citește și

Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Superliga
22:03
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Citește mai mult
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Contestat din nou în Ucraina Ultrașii lui Dinamo Kiev continuă să-l atace pe Blănuță! Ce mesaj a apărut la meciul cu Karpaty Lviv
Stranieri
21:59
Contestat din nou în Ucraina Ultrașii lui Dinamo Kiev continuă să-l atace pe Blănuță! Ce mesaj a apărut la meciul cu Karpaty Lviv
Citește mai mult
Contestat din nou în Ucraina Ultrașii lui Dinamo Kiev continuă să-l atace pe Blănuță! Ce mesaj a apărut la meciul cu Karpaty Lviv

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
LIVE Alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025: între UE și Rusia. Zi crucială pentru moldoveni, într-un scrutin care va avea efecte în Europa și Ucraina / Apariție ciudată la o secție din străinătate / Maia Sandu: Moldova este în primejdie – VIDEO
petrolul ploiesti liga 1 rapid alex dobre
Știrile zilei din sport
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Superliga
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Citește mai mult
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Campionate
27.09
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
Citește mai mult
Încă o victorie Chivu a reușit la Inter ce n-a putut Lucescu, după victoria cu Cagliari
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Superliga
00:18
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Citește mai mult
„Nu poți inventa așa ceva” Eugen Neagoe, furios după debutul la Petrolul: „Dacă a fost henț, sunt președintele României!”
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Superliga
27.09
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Citește mai mult
Scenografie cu tentă rasistă la Ploiești VIDEO. Mesajul ascuns din spatele bannerelor făcute de ultrașii Petrolului la meciul cu Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:59
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
Pariul lui Chivu confirmă Toți ochii sunt pe jucătorul crescut de român la Inter: „Mă surprinde și pe mine!”
09:27
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
Amenință cu demisia Antrenorul din Liga 1 își atacă jucătorii: „E de neimaginat, joacă la mișto! Nu pot continua în halul ăsta”
09:21
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
„Am suferit” Ce l-a nemulțumit pe Gâlcă, după victoria de la Ploiești + îl apără pe Pașcanu
00:00
A fost henț? VIDEO cu faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
A fost henț? VIDEO cu   faza controversată din care Rapid a reușit să câștige la Ploiești
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Campionate
27.09
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Citește mai mult
Derby incredibil la Madrid Șapte goluri marcate într-un Atletico - Real Madrid de zile mari!
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Campionate
27.09
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Citește mai mult
Vrea un Balon de Aur! Transferul „galactic” pe care îl pregătește Jose Mourinho!
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Superliga
27.09
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
Citește mai mult
Dobre, lăsat pe bancă GOLAZO.ro a aflat motivul pentru care căpitanul Rapidului nu e titular după scandal
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
27.09
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 6 dinamo bucuresti 25 rapid 28 Universitatea Craiova 31 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
28.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share