Probleme de sănătate pentru Costel Ilie Fostul fotbalist de la Ceahlăul a trecut printr-o operație la plămâni: „Are nevoie de multă liniște”

Fostul fotbalist și antrenor Costel Ilie (51 de ani) a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la plămâni.

Ex-mijlocașul, care e tatăl fundașului Matei Ilie, de la CFR Cluj, este o figură importantă pentru fotbalul din Piatra Neamț, iar în cariera sa a avut și o scurtă experiență la Dinamo București.

Costel Ilie a adunat peste 200 de meciuri în prima ligă și a evoluat cu Ceahlăul inclusiv în Cupa Intertoto.

Gelu Crăcană, fost ofițer de presă la Ceahlăul, a oferit detalii despre starea lui Costel Ilie pe rețelele de socializare.

„Salutare tuturor! Vin cu o veste despre Costel Ilie «Cobra». A trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la plămâni.

Din fericire, operația a fost un succes, iar el se află acum în perioada de recuperare. Are nevoie de multă liniște în zilele următoare, așa că haideți să-i trimitem gândurile noastre bune aici și să-i respectăm repausul.

Vă țin la curent!”, a notat fostul angajat al nemțenilor.

În cariera de jucător, Constantin Ilie a adunat 229 de meciuri în Liga 1 și a marcat 28 de goluri. La Dinamo a bifat doar 10 apariții, fără să înscrie, după care s-a întors la Ceahlăul.

Ca antrenor principal, a trecut pe la Ceahlăul, Aerostar Bacău, Rapid Suceava și Înainte Modelu, iar ca secund a făcut parte din staffurile cluburilor ASA Târgu Mureș, Concordia Chiajna, Astra Giurgiu, Dunărea Călărași și Rapid.

Citește și

