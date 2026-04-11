„Empatic și apropiat de jucători”  Hakan Calhanoglu a vorbit despre Cristi Chivu și l-a comparat cu Simone Inzaghi 

Hakan Calhanoglu (32 de ani), unul dintre liderii vestiarului lui Inter, a vorbit despre relația sa cu Cristi Chivu (45 de ani), tehnicianul nerazzurrilor.

Fotbalistul turc a explicat și despre diferența dintre Cristi Chivu și Simone Inzaghi, fostul tehnician al grupării milaneze.

Hakan Calhanoglu, despre Cristi Chivu: „Este empatic, apropiat de jucători"

Întrebat despre relația cu Cristi Chivu în comparație cu fostul antrenor, Hakan Calhanoglu a declarat:

„Am o relație minunată cu Simone Inzaghi: m-a vrut foarte mult în echipă.

Chivu este și mai empatic decât el, mai apropiat de jucători. Îi pasă de cum te simți în afara terenului” , a declarat Hakan Calhanoglu pentru La Repubblica, citat de tuttomercatoweb.com.

18 milioane de euro este cota lui Hakan Calhanoglu, conform Transfermarkt

În acest sezon, cu Cristi Chivu antrenor, Hakan Calhanoglu a jucat 27 de meciuri în tricoul lui Inter, reușind să marcheze 10 goluri și să ofere 5 pase de gol.

Cristi Chivu, aproape de titlu la primul sezon pe banca lui Inter

După 31 de etape disputate în Serie A, Inter Milano ocupă primul loc în prima ligă a Italiei, cu 72 de puncte, la șapte distanță de Napoli, formația de pe locul al doilea.

Echipa lui Cristi Chivu mai are de disputat șapte meciuri în campionat, fiind de asemenea calificată și în semifinalele cupei Italiei, acolo unde o va întâlni pe Como, revelația sezonului, pe teren propriu.

Citește și

