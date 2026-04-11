Omagiu cu dificultăți tehnice FOTO. Mircea Lucescu, comemorat pe Arenă: tabela a creat din nou probleme

FCSB - OȚELUL GALAȚI. Gruparea bucureșteană i-a adus un ultim omagiu lui Mircea Lucescu la partida din etapa #4 a play-out-ului Ligii 1.

Mircea Lucescu a murit pe 7 aprilie, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde se afla internat încă de pe 29 martie.

Il Luce a avut probleme cardiace, accentuate de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

FCSB, omagiu pentru Mircea Lucescu la partida cu Oțelul Galați

Înainte de startul partidei de pe Arena Națională, jucătorii de la FCSB au intrat pe gazon cu tricouri speciale, în memoria fostului selecționer.

Aceștia au îmbrăcat tricouri negre, cu chipul lui Mircea Lucescu, alături de perioada în care a trăit acesta.

De asemenea, pe panourile de pe marginea terenului a apărut imaginea lui Il Luce, pe un fundal negru.

Chipul legendarului antrenor a apărut și pe tabela de marcaj a Arenei Naționale, însă acesta nu a putut fi vizibil în totalitate din cauza defecțiunilor.

Zone întregi de leduri sunt stricate de mai mult timp și nu au fost reparate.

Mirel Rădoi, antrenorul lui FCSB, a fost vizibil emoționat pe banca de rezerve. Acesta s-a uitat spre cer în timpul momentului de reculegere în memoria lui Il Luce.

