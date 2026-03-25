„Așteptăm o minune” Goalkeeper-ul care a apărat poarta României în ultimul meci cu Turcia dă note celor trei debutanți din națională

România joacă prima carte pentru calificarea la Mondialul pe de continentul american. Dacă tricolorii trec mâine de Turcia, pe 31 martie vom juca, în deplasare, împotriva Slovaciei sau a statului Kosovo, cu biletele pentru Mondial pe masă.

Costel Pantilimon, 39 de ani, nu crede că Târnovanu, neconvocat, ar fi fost o soluție pentru partida de la Istanbul și spune cine ar trebui să apere dacă Ionuț Radu nu va putea totuși să intre mâine seară.

Costel Pantilimon: „Noi așteptăm o minune”

Cel mai important semn de întrebare legat de primul unsprezece pe care-l va trimite Mircea Lucescu pe teren e cel din dreptul portarului. Reporterii GOLAZO.ro prezenți la Istanbul au remarcat faptul că Ionuț Radu (n.r. Celta Vigo) a intrat la antrenament, dar selecționerul păstrează suspansul. „O să vedeți la antrenament dacă e bine”, a spus Il Luce.

Costel Pantilimon a fost portarul României la ultimul meci disputat împotriva Turciei, 2-0 la Cluj, în noiembrie 2017. Fostul goalkeeper al celor de la Manchester City a fost pe bancă și la ultima victorie a tricolorilor din Turcia, în 2012.

El a analizat, pentru GOLAZO.ro, profilul sportiv al celor trei portari debutanți din lotul României, Marian Aioani (Rapid), Cătălin Căbuz (FC Argeş) și Laurenţiu Popescu (Universitatea Craiova).

Salut, Costel! Dacă nu poate apăra Ionuț Radu, cine va fi alesul?

Salut. Nu știu. Iar incertitudinea nu e bună. Noi trebuie să știm pe cine ne bazăm. Niciunul dintre ceilalți trei nu are experiență. Dar, dacă tot plecat la drum cu Aioanei, mi se pare ok să-i oferim încrederea necesară.



Mă gândesc și la el. Mă pun în postura lui. „Când o să aveți nevoie de mine?”. Pentru că nu trebuie să intre pe teren, el sau oricare dintre cei trei, cu îndoială. Trebuie luată o decizie. Nu știu care e situația reală a accidentării lui Ionuț Radu. Noi așteptăm o minune. Dar, repet, trebuie certitudine la nivel de echipă. Trebuie siguranță.

Vreau să te întreb următorul lucru. Crezi că Târnovanu, cu toate lunile lui lipsă de pe teren, dar cu experiența uriașă din Europa League, ar fi fost o variantă viabilă pentru meciul cu Turcia?

Luat numai după valoare și experiență, da. Însă la cum e situația în momentul de față, dacă s-ar fi întâmplat ceva, toată lumea ar fi fost cu lupa pe prestația lui. Am fi auzit comentarii că nu trebuia să apere, că nu a mai jucat de mult timp, etc. Asta dacă ar fi greșit.



Însă a avut prestații foarte bune în cupele europene. E unul dintre portarii care-mi plac foarte mult. Chiar mă impresionează. Are potențial să fie numărul 1 al Naționalei. Dacă nu era situația de la FCSB, atunci sigur ar fi apărat, dacă nu era Ionuț Radu apt.

Ce i-ai transmite portarului debutant care ar putea intra cu Turcia, în eventualitatea în care Ionuț Radu nu va apăra?

Să fie echilibrat. Să nu vrea să facă mai mult decât e necesar. Să ofere siguranță. Nu trebuie să fie el pionul principal. Să apere ce e de apărat și să aibă încredere în calitățile sale. Nu degeaba e la naționala României.

Deci Aioani ar fi alegerea ta?

E greu de stabilit. Toți portarii noștri au cam același profil. Nu vine niciunul cu ceva decisiv sau deosebit în plus.

Atunci îți propun ceva. Îi analizezi, cu note, pe fiecare în parte?

Da, hai să încercăm.

Costel Pantilimon le dă note portarilor României: „Aș merge pe Aioani”

Marian Aioani (Rapid, 26 de ani)

➕Mi se pare un portabil destul de echilibrat. Mai ales pentru nivelul Superligii. Adică a căpătat o oarecare experiență. Joacă la o echipă care se bate la campionat, iar asta vine cu presiune. Pe care, de cele mai multe ori, a gestionat-o bine. La fel de important e că, în momentul de față, trece printr-o perioadă fastă a carierei.

➖Minusul e, dar asta se aplică tuturor celor trei portari din lot, că nu are deloc experiență internațională. Iar să aperi pentru Națională e diferit față de a apăra la echipa de club. E o altă presiune. Mai ales acum, când nu e un meci oarecare. Ai nevoie de ceva experiență. Aioani a apărat în Europa, cred, pentru Farul, câteva partide. Iar cu experiența vine și încrederea.

8 partide a apărat Marian Aioani în cupele europene, două în calificările UCL, șase în calificările UECL.

Plasament : 8

: 8 Reflexe : 9

: 9 Anticipație : 8

: 8 Stăpânire de sine : 7,5

: 7,5 Ieșiri din poartă : 7,5

: 7,5 Joc de picior: 8,5

Cătălin Căbuz (FC Argeș, 29 de ani)

➕ La el îmi place foarte mult explozia. Are evoluții bune în Superligă. E echilibrat. Sigur, nu are presiunea unei echipe care se bate la titlu, iar atunci asta îi conferă o oarecare liniște. E genul de portar care acumulează, care învață.

➖ Cred că la ieșirile pe centrări e deficitar. Iar la nivel internațional asta te poate costa și mai mult. Pentru că acolo sunt jucători cu calitate, care lovesc mingea extrem de bine. Știi vorba aia – „o așază cu mâna”. Deci aici trebuie să lucreze mai mult. Mai ales că la noi fotbalul e mult mai lent.

Plasament : 9

: 9 Reflexe : 9,5

: 9,5 Anticipație : 8

: 8 Stăpânire de sine : 7

: 7 Ieșiri din poartă : 7

: 7 Joc de picior: 8

Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 29 de ani)

➕ Față de ceilalți are un plus de experiență. Pentru că a jucat câteva meciuri în Europa. E ceva mai obișnuit cu atmosfera partidelor internaționale. Știu că în majoritatea acelor întâlniri europene a evoluat Isenko. A simțit ce înseamnă presiunea. Îmi place și că e un portar de reflexe. Și aici stă foarte bine.

➖ În primul rând, anticipația. Uneori pare surprins de derularea fazelor. Și poate nici ieșirile din poartă nu sunt foarte inspirate. Sigur, el nu are nici o înălțime deosebită și de asta are probleme uneori (n.r. 1,85m).

Plasament : 8

: 8 Reflexe : 8,5

: 8,5 Anticipație : 7

: 7 Stăpânire de sine : 7,5

: 7,5 Ieșiri din poartă : 7

: 7 Joc de picior: 8

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport