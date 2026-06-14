Pericol terorist Grup de hackeri legat de Iran a lansat un mesaj amenințător împotriva Mondialului. Ce a făcut cu dronele FBI!

Handala, organizație teroristă cu pirați cibernetici care luptă pentru cauza Iranului, susține că a piratat dronele FBI și amenință Mondialul.

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Campionatul Mondial a început, dar forțele de securitate americane și internaționale urmăresc tot ce se întâmplă cu atenție maximă.

Siguranța este cea mai mare provocare la acest turneu final. Iată o posibilă primejdie pentru CM 2026!

Avertismentul Handala: „Nu știi când ar putea ajunge o dronă în autocarul echipei”

Grupul de hackeri Handala, care are legături cu Iranul, susține că a piratat drone FBI, modele FPV echipate cu sisteme de recunoaștere facială și citire a plăcuțelor de înmatriculare, și amenință cu atacuri teroriste în perioada competiției, potrivit L’Equipe.fr.

SITE Intelligence Group, organizație privată care monitorizează activitatea online a grupărilor jihadiste, a publicat avertismentul lansat de Handala.

„Mai bine întăriți securitatea Mondialului. Atenție la unele echipe! Chiar nu ne plac unele dintre participante.

Nu uitați: FPV este peste tot. Nu știi niciodată când ar putea ajunge unul în autobuzul echipei tale”, a fost mesajul Handala.

10 milioane pentru prinderea membrilor Handala

Același grup terorist pretinde că are „fiecare imagine și fiecare suspect”, date înregistrate de dronele FBI „luni la rând”.

Departamentul de Stat american a oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru orice informație care ajută autoritățile să identifice membrii Handala.

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