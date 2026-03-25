Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren

Naționala României a susținut pe Besiktas Arena antrenamentul oficial înaintea semifinalei de la barajul pentru Cupa Mondială, cu Turcia.

Ședința de pregătire a adus o veste importantă pentru staff și suporteri: revenirea lui Ionuț Radu la antrenamente, după problemele medicale de după ultimul meci la Celta Vigo, probleme care au pus sub semnul întrebării prezența sa la acest duel important.

Portarul a participat normal la ședința de pregătire, antrenându-se fără restricții alături de Aioani, semn clar că accidentarea nu este una serioasă.

Din informațiile obținute la fața locului sunt șanse foarte mari ca Radu să fie titular în meciul de joi seara, o veste excelentă pentru defensiva tricolorilor.

Dialog Radu - Lucescu, înaintea antrenamentului

Selecționerul Mircea Lucescu a fost misterios în declarații la conferința de presă premergătoare antrenamentului. „O să vedeți la antrenament dacă e bine”, a spus acesta, ridicându-se imediat de pe scaun pentru a merge spre teren.

Ajuns pe gazon, Lucescu a mers direct către Ionuț Radu, fiind primul jucător cu care a dialogat. Cei doi au schimbat câteva cuvinte timp de 30-40 de secunde.

Un moment care a confirmat atenția specială acordată portarului revenit după accidentare. Dar și interesul lui Lucescu pentru a avea la dispoziție portarul #1 pe care îl are.

Echipa probabilă a României:

Radu - Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu - Marin, Dragomir, I. Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă

