Uğur Meleke, 46 de ani, editorialist la Hurriyet, crede că un fotbalist din Turcia merita să fie convocat la naționala României.

Jurnalistul vorbește la superlativ despre Mircea Lucescu și e tranșant atunci când vine vorba despre Ianis Hagi.

România va juca, mâine, barajul contra Turciei pentru Campionatul Mondial din 2026. Prima încercare de a obține biletele pentru cea mai importantă competiție fotbalistică a lumii. Dacă reușim să învingem Turcia, atunci următoarea partidă va fi în compania Slovaciei sau Kosovo.

Specialiștii spun că învingătoarea meciului de joi, de la Istanbul, va fi favorită pentru a merge la competiție de pe continentul american.

Uğur Meleke: „Ianis e Hagi de două ori pe an”

GOLAZO.ro a stat de vorbă cu Uğur Meleke, editorialist la Hurriyet, cel mai mare cotidian din Turcia (n.r. tiraj zilnic de 350.000 exemplare) și prezentator al emisiunii „beIN SPORTS Match of the Day”, pentru a afla cum privesc turcii partida contra României.

Desemnat cel mai bun editorialist sportiv al Turciei în două rânduri, Uğur Meleke ne-a spus ce îl face pe Hagi unic, de cine se sperie turcii și cine ar fi trebuit să facă parte din lotul României.

Salut, Uğur! Avem doi jucători convocați la naționala României din campionatul Turciei. Ianis Hagi și Valentin Mihăilă. E Ianis atins de geniul lui Gheorghe Hagi?

E imposibil să-i comparăm pe cei doi, fără îndoială. Gheorghe, Gică, e considerat, chiar și după atâția ani, cel mai de succes fotbalist străin din campionatul Turciei. A jucat un rol esențial în câștigarea a două trofee europene de un club turc: Cupa UEFA din 2000 și Supercupa Europei din 2001 (n.r. cu Galatasaray).



Și Ianis are mici momente când încrederea și lipsa fricii îl fac să șuteze de la peste 25 de metri, amintind oamenilor de golurile extraordinare ale tatălui său. Ca să fiu mai clar, Gheorghe era Hagi în fiecare zi, în timp ce Ianis e o dată, de două ori pe an.

Cum ți se pare Mihăilă? Un fotbalist care, prin viteza lui, poate avea un aport important la un eventual rezultat bun al României?

Un fotbalist bun, cu viteză și, mai ales, explozie. Nu au fost puține momentele în care a pus reale probleme liniilor defensive ale echipelor din Turcia cu demarcările sale în spatele fundașilor. Uneori, fundașii noștri mai „dorm”. Așa că, de ce nu, el poate fi un factor important în partida de mâine.

Te-a surprins neconvocarea lui Alexandru Maxim, 5 goluri și 7 pase de gol în acest sezon? Sau vârsta, 35 de ani, ar fi fost o problemă?

Da, sincer să fiu, am fost surprins. Maxim face un sezon foarte bun în Turcia, unul dintre cele mai bune ale carierei. Poate juca foarte bine și ca regista, un rol similar cu acela al lui Pirlo. Sau cum joacă Çalhanoğlu pentru Turcia. Un Maxim în formă, așa cum e acum, e tot Maxim chiar și la 35 de ani. El lipsește de câțiva ani de la naționala României.

Cifre Alexandru Maxim

Sezonul 2022/2023:

32 meciuri

4 goluri

6 pase decisive

Sezonul 2023/2024:

34 meciuri

3 goluri

9 pase decisive

Sezonul 2024/2025:

34 meciuri

7 goluri

6 pase decisive

Sezonul 2025/2026 (în curs):

26 meciuri

5 goluri

7 pase decisive

Uğur Meleke: „Lucescu e cel mai mare obstacol”

Mircea Lucescu revine în Turcia, de data aceasta ca adversar. Ajuns la 80 de ani, vrea să ducă naționala la Mondialul din America. Cum ți se pare acest lucru?

Să fie clar, Lucescu e o legendă în Turcia. Ca și Hagi, Popescu. Un antrenor genial care a câștigat campionatul turc cu două echipe diferite. A ajuns în sferturile Champions League cu Galatasaray. A fost maxim din potențialul unor jucători ca Hagi, Sergen Yalcin sau Tumer Metin.



Dacă Lucescu e implicat într-un meci, atunci există inteligență pe acel teren. După părerea mea, el e cel mai mare obstacol în drumul Turciei către Campionatul Mondial.

Să vorbim despre naționala Turciei, pe care o cunoști mult mai bine. A reușit Montella să imprime o identitate certă echipei? Se vede „mâna” italianului?

Montella are o filosofie mixtă. Se poate adapta. Poate juca precum Spania, de exemplu, împotriva Georgiei, și ca Georgia împotriva Spaniei. Împotriva României va juca, cel mai probabil, un 4-2-3-1, pentru că-și va dori să domine partida.



Însă nu cred că vom avea un atacant în sensul tradițional al cuvântului. Ca Deniz Gül (n.r. fotbalistul celor de la Porto). Mai degrabă Barıș Yılmaz sau Kerem Akturkoglu vor fi în avanposturi. Un soi de 4-6-0 atunci când mingea va fi la adversari.

Arda Güler, Kenan Yıldız și Hakan Çalhanoğlu sunt, fără îndoială, vedetele Turciei. De la ei va veni pericolul pentru poarta României?

Arda e într-o formă extraordinară. Gândește-te că are atât de multă încredere în el încât poate șuta de la 68 de metri! (n.r. golul lui Güler din meciul Real Madrid – Elche). Kenan face și el unul dintre cele mai bune sezoane din carieră. Dar nu uita de Orkun Kökçü. El e cel mai în formă jucător turc al momentului!

