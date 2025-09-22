Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă

- Federația Română de Fotbal a publicat lista preliminară a stranierilor U21 și U20 convocați de Costin Curelea, respectiv Adrian Iencsi pentru pentru meciurile internaționale din luna octombrie.
Costin Curelea a trimis 5 convocări pentru meciul de verificare cu Serbia și pentru partida din preliminariile EURO 2027 cu Cipru.
Stranierii convocați de Costin Curelea pentru selecționata U21
- Vlad Răfăilă (Real Betis/Spania)
- Tony Strata (Vitória Guimarães/Portugalia)
- Matteo Duțu (AC Milan/Italia)
- Antonio David (Internazionale Milano/ Italia)
- Rareș Burnete (Juve Stabia/ Italia).
Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din campionatul intern, informează frf.ro
Programul tricolorilor în luna octombrie:
- Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad). Bilete AICI.
- Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca). Bilete AICI
După primele meciuri din Grupa A, România U21 ocupă locul 3, cu 4 puncte.
Adrian Iencsi a convocat 11 stranieri pentru selecționata U20
Selecționata U20 are și ea programate două partide amicale împotriva reprezentativei similară a Cehiei, ambele partide urmând să se dispute în România.
Pentru această acțiune, Adrian Iencsi a trimis 11 convocări.
- Emanuel Marincău (FSV Mainz/ Germania)
- Raul Marița (Greuther Furth II / Germania)
- Tudor Neamțiu (F91 Dudelange/ Luxemburg)
- Filip Oprea (Asane/ Norvegia)
- Andrei Florea (MSK Zilina/ Slovacia)
- Denis Sandro (Sassuolo/ Italia)
- Vlad Dănciuțiu (Austin FC II /SUA)/
- Robert Jălade (FC Sevilla B/ Spania)
- Luca Szimionaș (Verona/ Italia)
- Ioan Vermeșan (Verona/ Italia)
- Jason Kodor (Lecce/ Italia).
Programul naționalei U20 în luna octombrie:
- Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Stadion „Concordia”, Chiajna;
- Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea.