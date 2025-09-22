Stranierii chemați la U21 și U20 Pe cine mizează Curelea și Iencsi pentru acțiunile României din luna octombrie + bilete la meciurile de acasă

Federația Română de Fotbal a publicat lista preliminară a stranierilor U21 și U20 convocați de Costin Curelea, respectiv Adrian Iencsi pentru pentru meciurile internaționale din luna octombrie.

Costin Curelea a trimis 5 convocări pentru meciul de verificare cu Serbia și pentru partida din preliminariile EURO 2027 cu Cipru.

Stranierii convocați de Costin Curelea pentru selecționata U21

Vlad Răfăilă (Real Betis/Spania)

(Real Betis/Spania) Tony Strata (Vitória Guimarães/Portugalia)

(Vitória Guimarães/Portugalia) Matteo Duțu (AC Milan/Italia)

(AC Milan/Italia) Antonio David (Internazionale Milano/ Italia)

(Internazionale Milano/ Italia) Rareș Burnete (Juve Stabia/ Italia).

Pe lista finală ce va fi comunicată înaintea reunirii se vor regăsi o parte dintre aceștia, alături de jucători din campionatul intern, informează frf.ro

Programul tricolorilor în luna octombrie:

Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad). Bilete AICI.

(Stadion „Francisc Neuman”, Arad). Bilete AICI. Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca). Bilete AICI

După primele meciuri din Grupa A, România U21 ocupă locul 3, cu 4 puncte.

Adrian Iencsi a convocat 11 stranieri pentru selecționata U20

Selecționata U20 are și ea programate două partide amicale împotriva reprezentativei similară a Cehiei, ambele partide urmând să se dispute în România.

Pentru această acțiune, Adrian Iencsi a trimis 11 convocări.

Emanuel Marincău (FSV Mainz/ Germania)

(FSV Mainz/ Germania) Raul Marița (Greuther Furth II / Germania)

(Greuther Furth II / Germania) Tudor Neamțiu (F91 Dudelange/ Luxemburg)

(F91 Dudelange/ Luxemburg) Filip Oprea (Asane/ Norvegia)

(Asane/ Norvegia) Andrei Florea (MSK Zilina/ Slovacia)

(MSK Zilina/ Slovacia) Denis Sandro (Sassuolo/ Italia)

(Sassuolo/ Italia) Vlad Dănciuțiu (Austin FC II /SUA)/

(Austin FC II /SUA)/ Robert Jălade (FC Sevilla B/ Spania)

(FC Sevilla B/ Spania) Luca Szimionaș (Verona/ Italia)

(Verona/ Italia) Ioan Vermeșan (Verona/ Italia)

(Verona/ Italia) Jason Kodor (Lecce/ Italia).

Programul naționalei U20 în luna octombrie:

Vineri, 10 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20 , Stadion „Concordia”, Chiajna;

, Stadion „Concordia”, Chiajna; Luni, 13 octombrie, ora 17:00 – România U20 – Cehia U20, Centrul Național de Fotbal Buftea.

