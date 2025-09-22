De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei

Ionuț Radu, 28 de ani, a fost singurul dintre portarii urmăriți de Mircea Lucescu de la începutul stagiunii care a jucat și nu a greșit la echipa de club. MVP la Celta în ultimele două etape.

Înaintea meciului decisiv din preliminariile CM 2026, la București, împotriva Austriei, pe 12 octombrie, Mircea Lucescu l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor și pe Ionuț Radu.

Ironia lui Lucescu: „Când vine, Radu trebuie să fie titular!”

Trei nume apar la portari pe această listă: goalkeeperul Celtei Vigo, Horațiu Moldovan (Oviedo) și Răzvan Sava (Udinese).

Dar așa a procedat selecționerul și pentru confruntarea cu Cipru, 2-2 la Nicosia, pe 9 septembrie. Și nu l-a convocat în lotul definitiv.

Mircea Lucescu e selecționerul României din august 2024

Il Luce i-a ales pe Moldovan, Sava și Ștefan Târnovanu (FCSB). Antrenorul a spus la acea vreme că Radu are o problemă de comportament. „Când vine, el trebuie să fie titular, asta e clar!”, l-a ironizat tehnicianul.

Totuși, startul de sezon arată că Ionuț chiar merită să fie numărul 1 al naționalei.

Radu a fost cel mai bun la Celta în ultimele două etape

El este singurul care a jucat nonstop în meciurile oficiale la echipa de club și nu a greșit deloc.

Chiar dacă a primit gol la fiecare meci al noii sale formații, aparițiile sale au fost mereu foarte bune la Celta Vigo.

7 goluri a luat Ionuț Radu în șase etape în LaLiga (540 de minute pe teren), după cinci rezultate de 1-1 și un 0-2 cu Getafe

Mereu a avut parade importante, mai ales în ultimele două partide, la 1-1 cu Girona, acasă, pe 14 septembrie, și la 1-1 la Madrid împotriva lui Rayo, pe 21 septembrie.

Duminică, Marca l-a considerat MVP la Celta, la fel ca etapa trecută.

3 stele a primit Radu în Marca pentru prestația de la Rayo - Celta 1-1

Radu: „Întotdeauna încerc să-mi duc misiunea până la capăt”

Cotidianul local Faro de Vigo a evidențiat influența goalkeeperului în vârstă de 28 de ani.

„Celta a fost salvată în final de Radu, care a oferit alt joc excelent”, au scris jurnaliștii galicieni.

Radu are contract cu Celta până în 2029

„Al doilea meci consecutiv când portarul este protagonist”.

Cum a explicat Ionuț? „Întotdeauna încerc să-mi duc misiunea până la capăt și să ajut echipa.

Radu e cotat la 2,5 milioane de euro pe Transfermarkt

Ceea ce trebuie să facă un goalkeeper e să apere. Când reușește, e un impuls de încredere”.

Radu nu a mai fost de doi ani la națională. Titular la startul campaniei de Euro

Radu nu a mai fost la națională din noiembrie 2023, când a rămas rezerva lui Moldovan la 2-1 cu Israel și 1-0 cu Elveția, în preliminariile CE 2024.

El a început însă ca titular campania de calificare la Euro, integralist la 2-0 cu Andorra și 2-1 cu Belarus.

Așa cum încheiase și precedenta campanie, în Liga Națiunilor B, la 1-1 cu Finlanda și 4-1 cu Bosnia.

Acele patru meciuri au fost singurele lui selecții printre „tricolori”.

Moldovan nu joacă la club. Târnovanu și Sava, inconstanți

Care e situația actuală a celorlalți trei candidați la tricoul cu numărul 1 al naționalei?

