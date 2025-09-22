De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei

- Ionuț Radu, 28 de ani, a fost singurul dintre portarii urmăriți de Mircea Lucescu de la începutul stagiunii care a jucat și nu a greșit la echipa de club. MVP la Celta în ultimele două etape.
Înaintea meciului decisiv din preliminariile CM 2026, la București, împotriva Austriei, pe 12 octombrie, Mircea Lucescu l-a inclus pe lista preliminară a stranierilor și pe Ionuț Radu.
Ironia lui Lucescu: „Când vine, Radu trebuie să fie titular!”
Trei nume apar la portari pe această listă: goalkeeperul Celtei Vigo, Horațiu Moldovan (Oviedo) și Răzvan Sava (Udinese).
Dar așa a procedat selecționerul și pentru confruntarea cu Cipru, 2-2 la Nicosia, pe 9 septembrie. Și nu l-a convocat în lotul definitiv.
Il Luce i-a ales pe Moldovan, Sava și Ștefan Târnovanu (FCSB). Antrenorul a spus la acea vreme că Radu are o problemă de comportament. „Când vine, el trebuie să fie titular, asta e clar!”, l-a ironizat tehnicianul.
Totuși, startul de sezon arată că Ionuț chiar merită să fie numărul 1 al naționalei.
Radu a fost cel mai bun la Celta în ultimele două etape
El este singurul care a jucat nonstop în meciurile oficiale la echipa de club și nu a greșit deloc.
Chiar dacă a primit gol la fiecare meci al noii sale formații, aparițiile sale au fost mereu foarte bune la Celta Vigo.
Mereu a avut parade importante, mai ales în ultimele două partide, la 1-1 cu Girona, acasă, pe 14 septembrie, și la 1-1 la Madrid împotriva lui Rayo, pe 21 septembrie.
Duminică, Marca l-a considerat MVP la Celta, la fel ca etapa trecută.
Radu: „Întotdeauna încerc să-mi duc misiunea până la capăt”
Cotidianul local Faro de Vigo a evidențiat influența goalkeeperului în vârstă de 28 de ani.
„Celta a fost salvată în final de Radu, care a oferit alt joc excelent”, au scris jurnaliștii galicieni.
„Al doilea meci consecutiv când portarul este protagonist”.
Cum a explicat Ionuț? „Întotdeauna încerc să-mi duc misiunea până la capăt și să ajut echipa.
Ceea ce trebuie să facă un goalkeeper e să apere. Când reușește, e un impuls de încredere”.
Radu nu a mai fost de doi ani la națională. Titular la startul campaniei de Euro
Radu nu a mai fost la națională din noiembrie 2023, când a rămas rezerva lui Moldovan la 2-1 cu Israel și 1-0 cu Elveția, în preliminariile CE 2024.
El a început însă ca titular campania de calificare la Euro, integralist la 2-0 cu Andorra și 2-1 cu Belarus.
Așa cum încheiase și precedenta campanie, în Liga Națiunilor B, la 1-1 cu Finlanda și 4-1 cu Bosnia.
Acele patru meciuri au fost singurele lui selecții printre „tricolori”.
Moldovan nu joacă la club. Târnovanu și Sava, inconstanți
Care e situația actuală a celorlalți trei candidați la tricoul cu numărul 1 al naționalei?
- Horațiu Moldovan, 27 de ani, 14 selecții, mereu titular în preliminariile CM 2026, nu a jucat deloc la Oviedo în partide oficiale și a gafat la 0-3 în amicalul în fața Canadei.
- Ștefan Târnovanu, 25 de ani, 3 selecții, a apărat de 17 ori la FCSB în actuala stagiune în toate competițiile, însă jocul său nu a convins mereu. A și greșit.
- Răzvan Sava, 23 de ani, debutant la lot, are cinci meciuri la Udinese în 2025-2026, dar și el a alternat momentele bune cu cele rele. Mai ales în ultima etapă, la 0-3 cu Milan. Concluzia Sky Italia: „Foarte slab”.