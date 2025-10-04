Lotul naționalei U21 Selecționerul Costin Curelea a anunțat pe cine se va baza la meciurile cu Serbia și Cipru

- Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, a anunțat lotul naționalei pentru meciurile cu Serbia și Cipru din luna octombrie.
Naționala de tineret va întâlni Serbia într-un meci amical, pe 10 octombrie, iar 4 zile mai târziu va juca cu Cipru, în cadrul preliminariilor pentru EURO 2027.
Lotul României U21 pentru meciurile cu Serbia și Cipru
Pentru meciurile naționalei, Costin Curelea a convocat următorii jucători:
PORTARI
- Ștefan Lefter (Universitatea Cluj)
- Vlad Rafailă (Real Betis/Spania)
- Adrian Frănculescu (Steaua București)
FUNDAȘI
- Tony Strata (Vitória Guimarães/Portugalia)
- Mark Țuțu (UTA Arad)
- Matteo Duțu (AC Milan/Italia)
- Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București)
- Mario Tudose (CFC Argeș)
- Ștefan Duțu (Farul Constanța)
- Antonio David (Internazionale Milano/Italia)
MIJLOCAȘI
- Eduard Radaslavescu (Farul Constanța)
- Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova)
- Alexandru Musi (Dinamo)
- Lorenzo Biliboc (CFR Cluj)
- Cristian Mihai (Dinamo)
- Cătălin Vulturar (Rapid)
- Alin Boțogan (Petrolul)
- Luca Szimionaș (Hellas Verona/Italia)
- Omar El Sawy (Universitatea Cluj)
ATACANȚI
- Rareș Burnete (Juve Stabia/Italia)
- Atanas Trică (Universitatea Cluj)
- Ioan Vermeșan (Hellas Verona/Italia)
Meciurile României U21 în luna octombrie
- Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)
- Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca)
Clasamentul grupei A din preliminariile pentru EURO 2027
|Loc/Echipă
|Meciuri jucate
|Puncte
|1. Finlanda
|2
|6
|2. Spania
|2
|6
|3. România
|2
|4
|4. Kosovo
|2
|1
|5. Cipru
|2
|0
|6. San Marino
|2
|0
Programul României U21 în calificările pentru EURO 2027
- 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
- 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
- 14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru
- 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
- 18 noiembrie 2025: România – Spania
- 27 martie 2026: Kosovo – România
- 31 martie 2026: România – San Marino
- 25 septembrie 2026: Cipru – România
- 30 septembrie 2026: România – Finlanda
- 6 octombrie 2026: Spania – România
România se luptă pentru a obține cea de-a cincea calificare consecutivă la un turneu final de tineret.