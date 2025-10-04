Lotul naționalei U21 Selecționerul Costin Curelea a anunțat pe cine se va baza la meciurile cu Serbia și Cipru
Lotul naționalei U21 Selecționerul Costin Curelea a anunțat pe cine se va baza la meciurile cu Serbia și Cipru

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 13:54
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 13:54
  • Costin Curelea (41 de ani), selecționerul României U21, a anunțat lotul naționalei pentru meciurile cu Serbia și Cipru din luna octombrie.

Naționala de tineret va întâlni Serbia într-un meci amical, pe 10 octombrie, iar 4 zile mai târziu va juca cu Cipru, în cadrul preliminariilor pentru EURO 2027.

Lotul României U21 pentru meciurile cu Serbia și Cipru

Pentru meciurile naționalei, Costin Curelea a convocat următorii jucători:

PORTARI

  • Ștefan Lefter (Universitatea Cluj)
  • Vlad Rafailă (Real Betis/Spania)
  • Adrian Frănculescu (Steaua București)

FUNDAȘI

  • Tony Strata (Vitória Guimarães/Portugalia)
  • Mark Țuțu (UTA Arad)
  • Matteo Duțu (AC Milan/Italia)
  • Răzvan Pașcalău (CS Dinamo București)
  • Mario Tudose (CFC Argeș)
  • Ștefan Duțu (Farul Constanța)
  •  Antonio David (Internazionale Milano/Italia)

MIJLOCAȘI

  • Eduard Radaslavescu (Farul Constanța)
  • Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova)
  • Alexandru Musi (Dinamo)
  • Lorenzo Biliboc (CFR Cluj)
  • Cristian Mihai (Dinamo)
  • Cătălin Vulturar (Rapid)
  • Alin Boțogan (Petrolul)
  • Luca Szimionaș (Hellas Verona/Italia)
  • Omar El Sawy (Universitatea Cluj)

ATACANȚI

  • Rareș Burnete (Juve Stabia/Italia)
  • Atanas Trică (Universitatea Cluj)
  • Ioan Vermeșan (Hellas Verona/Italia)

Meciurile României U21 în luna octombrie

  • Vineri, 10 octombrie, ora 19:00: România U21 – Serbia U21 (Stadion „Francisc Neuman”, Arad)
  • Marți, 14 octombrie, ora 19:00: România U21 – Cipru U21 (Stadion „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca)

Clasamentul grupei A din preliminariile pentru EURO 2027

Loc/EchipăMeciuri jucatePuncte
1. Finlanda26
2. Spania26
3. România24
4. Kosovo21
5. Cipru20
6. San Marino20

Programul României U21 în calificările pentru EURO 2027

  • 5 septembrie 2025: România – Kosovo 0-0
  • 9 septembrie 2025: San Marino – România 0-2
  • 14 octombrie 2025, ora 19:00: România – Cipru
  • 14 noiembrie 2025: Finlanda – România
  • 18 noiembrie 2025: România – Spania
  • 27 martie 2026: Kosovo – România
  • 31 martie 2026: România – San Marino
  • 25 septembrie 2026: Cipru – România
  • 30 septembrie 2026: România – Finlanda
  • 6 octombrie 2026: Spania – România

România se luptă pentru a obține cea de-a cincea calificare consecutivă la un turneu final de tineret.

