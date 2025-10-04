Revenirea lui Porumboiu Fostul patron de club a dezvăluit cum se va implica la FC Botoșani

Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a confirmat că este aproape de semnarea unui contract de sponsorizare, prin care o va sprijini pe Botoșani.

După ce Valeriu Iftime (65 de ani), patronul formației moldovene, a spus că a discutat cu Porumboiu și că fostul finanțator și-ar fi exprimat dorința de a sprijini clubul printr-o sponsorizare, acum Adrian Porumboiu a oferit clarificări.

Porumboiu, noi detalii despre revenirea în fotbal: „Va avea loc această sponsorizare”

„Nici vorbă să revin ca finanțator. Am niște discuții cu Valeriu Iftime, dar nu să vin ca finanțator. Ceva de sponsorizare , este adevărat.

Deocamdată este într-o analiză acest proces, nu am tras niciun fel de linie. Se va face înțelegerea la momentul potrivit. Suntem la stadiul de discuții.

Suntem prieteni și va avea loc această sponsorizare, fără probleme”, a declarat Porumboiu, conform digisport.ro.

Porumboiu a fost patron la FC Vaslui între 2004 și 2014. În acea perioadă, clubul a ajuns în grupele Europa League, însă nu a câștigat niciun trofeu.

Ce a declarat Valeriu Iftime în urmă cu câteva zile, conform gsp.ro:

Mi-a spus (n.r. - Adrian Porumboiu) la un moment dat că ar vrea să mai vorbim despre fotbal și cu siguranță ar putea să ne ajute cu o sponsorizare. Să vedem. Dar cum vă spuneam, dimineață m-a sunat și mi-a zis cum ajungem pe primul loc Valeriu Iftime, patron FC Botoșani

Ce urmează pentru Botoșani în Superliga

Echipa antrenată de Leo Grozavu se află pe locul trei în Superliga, cu 22 de puncte acumulate, după 11 meciuri jucate.

În ultimul meci jucat, Botoșani a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Metaloglobus, iar cu o etapă înainte reușea să producă surpriza și să o învingă pe campioana României, FCSB, cu 3-1.

Următoarele trei etape pentru FC Botoșani:

6 octombrie: Botoșani - UTA

18 octombrie: U Cluj - Botoșani

25 octombrie: Botoșani - Hermannstadt

