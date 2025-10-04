Revenirea lui Porumboiu Fostul patron de club a dezvăluit cum se va implica la FC Botoșani +11 foto
Adrian Porumboiu. Foto: Sportpictures
Revenirea lui Porumboiu Fostul patron de club a dezvăluit cum se va implica la FC Botoșani

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 13:27
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 13:27
  • Adrian Porumboiu (75 de ani), fostul patron al clubului FC Vaslui, a confirmat că este aproape de semnarea unui contract de sponsorizare, prin care o va sprijini pe Botoșani.

După ce Valeriu Iftime (65 de ani), patronul formației moldovene, a spus că a discutat cu Porumboiu și că fostul finanțator și-ar fi exprimat dorința de a sprijini clubul printr-o sponsorizare, acum Adrian Porumboiu a oferit clarificări.

Porumboiu, noi detalii despre revenirea în fotbal: „Va avea loc această sponsorizare”

„Nici vorbă să revin ca finanțator. Am niște discuții cu Valeriu Iftime, dar nu să vin ca finanțator. Ceva de sponsorizare, este adevărat.

Deocamdată este într-o analiză acest proces, nu am tras niciun fel de linie. Se va face înțelegerea la momentul potrivit. Suntem la stadiul de discuții.

Suntem prieteni și va avea loc această sponsorizare, fără probleme”, a declarat Porumboiu, conform digisport.ro.

Porumboiu a fost patron la FC Vaslui între 2004 și 2014. În acea perioadă, clubul a ajuns în grupele Europa League, însă nu a câștigat niciun trofeu.

Ce a declarat Valeriu Iftime în urmă cu câteva zile, conform gsp.ro:

Mi-a spus (n.r. - Adrian Porumboiu) la un moment dat că ar vrea să mai vorbim despre fotbal și cu siguranță ar putea să ne ajute cu o sponsorizare. Să vedem. Dar cum vă spuneam, dimineață m-a sunat și mi-a zis cum ajungem pe primul loc Valeriu Iftime, patron FC Botoșani

Ce urmează pentru Botoșani în Superliga

Echipa antrenată de Leo Grozavu se află pe locul trei în Superliga, cu 22 de puncte acumulate, după 11 meciuri jucate.

În ultimul meci jucat, Botoșani a câștigat cu 2-0 în fața celor de la Metaloglobus, iar cu o etapă înainte reușea să producă surpriza și să o învingă pe campioana României, FCSB, cu 3-1.

Următoarele trei etape pentru FC Botoșani:

  • 6 octombrie: Botoșani - UTA
  • 18 octombrie: U Cluj - Botoșani
  • 25 octombrie: Botoșani - Hermannstadt
FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (6).jpg
FC Botoșani - FCSB, meci. FOTO Sportpictures (6).jpg

VIDEO: Golul marcat de Kovtalyuk în meciul cu FCSB

17:57
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

