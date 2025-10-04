„Hîldan nu ar fi acceptat asta!” Unirea Slobozia, reacție acidă după ce Dinamo s-a plâns că meciul  nu a fost amânat +30 foto
Unirea Slobozia - Dinamo foto: Sport Pictures
„Hîldan nu ar fi acceptat asta!” Unirea Slobozia, reacție acidă după ce Dinamo s-a plâns că meciul nu a fost amânat

Ștefan Neda
Publicat: 04.10.2025, ora 13:03
Actualizat: 04.10.2025, ora 13:03
  • Unirea Slobozia - Dinamo 0-1. Ilie Lemnaru, președintele ialomițenilor, a reacționat după declarațiile oficialilor grupării bucureștene.
  • Andrei Nicolescu a transmis vineri, la finalul partidei, că meciul nu ar fi trebuit să aibă loc, având în vedere starea gazonului.

Președintele „câinilor” a venit vineri la interviu complet nemulțumit de condițiile în care s-a desfășurat meciul, iar acest lucru l-a iritat pe Ilie Lemnaru, care este de altă părere.

Ilie Lemnaru: „Nu trebuia amânat meciul”

„Din punctul meu de vedere nu trebuia amânat meciul, chiar dacă am pierdut. Dinamo a fost mai puternică decât noi, au avut jucători mai puternici fizic, au avut ocazii. Poate lor le-a priit mai mult acest gazon.

Am fost la stadion la ora 18:00, era perfect gazonul. Între 18:00 și 18:30 a fost ploaie torențială. Nu am văzut așa ceva. Pe autostradă nu puteai vedea nimic. Cu natura nu te poți pune.

Dacă vă amintiți, în vară a fost acea furtună, când în 15 minute au căzut copaci, au fost inundații. Indiferent unde se juca erau probleme la teren.

Și anul trecut am jucat cu ei pe Arcul de Triumf și înainte a fost un meci de rugby acolo. Gazonul era distrus, arăta rău de tot.

Am avut doi accidentați atunci! Bărbuț a fost operat la gleznă și a stat 4 luni, iar Lazăr a ieșit la pauză cu probleme la spate. Noi nu am ieșit niciodată să ne plângem de lucrurile astea!”, a declarat Lemnaru, potrivit digisport.ro.

Unirea Slobozia - Dinamo
Unirea Slobozia - Dinamo

Galerie foto (30 imagini)

Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo Unirea Slobozia - Dinamo
+30 Foto
Ilie Lemnaru: „Cătălin Hîldan nu cred că accepta vreodată să se amâne jocul”

În plus, oficialul celor de la Slobozia a amintit de alte succese mari care s-au obținut în condiții meteo nefavorabile, dar și de cum ar fi abordat Cătălin Hîldan, decedat în urmă cu 25 de ani, această partidă.

„FCSB s-a calificat cu Valencia pe noroi. Steaua a câștigat Supercupa Europei pe gheață. Tot timpul ne văităm și găsim scuze la jucători.

Spunem de integritatea jucătorilor. Păi nu s-a mai vorbit de integritatea jucătorilor pe Arc când am jucat cu Dinamo? Un teren denivelat, cu multe gropi. Sau în mai, când am jucat în deplasare barajul de menținere cu Voluntari. Un teren mult mai greu decât acesta, plin cu apă. Nu a zis nimeni nimic!

Ne adaptăm dacă vrem să facem performanță. Dinamo în ce cupă joacă? Hai să învățăm să jucăm. Să vorbim de fotbal, nu tot timpul de altceva. Jucătorii trebuie să joace în toate condițiile pentru că sunt profesioniști.

Anii trecuți se juca pe zăpadă și nu se mai zicea nimic. Cătălin Hîldan nu cred că accepta vreodată să se amâne jocul. Era un luptător, avea spirit de campion!

Ne atacă mereu toată lumea. O să vedeți la Slobozia când ne ducem că va fi poate cel mai bun gazon din România. Se ocupă de el domnul Stelian, cel care a câștigat lucrarea și are în administrare Arena Națională, Craiova, Sibiul, Aradul.

Însămânțarea a fost duminica trecută, s-a montat și instalația de căldură. Dar și atunci se vor găsi probleme. Pe la poartă, pe la vestiar...”, a mai spus Lemnaru.

dinamo bucuresti Unirea Slobozia andrei nicolescu reactie ilie lemnaru
