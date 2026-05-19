Baciu și-a format echipa Noul antrenor de la FCSB a efectuat deja prima mutare, înaintea barajului cu FC Botoșani
  • Marius Baciu (51 de ani), noul antrenor de la FCSB, a efectuat prima mutare la gruparea roș-albastră.

FCSB este deja cu gândul la barajul pentru calificarea în preliminariile Conference League, fiind ultima șansă a echipei de a evolua în cupele europene în viitorul sezon.

În semifinală, roș-albaștrii vor juca cu FC Botoșani, pe 24 mai, de la ora 20:30.

Marius Baciu l-a adus pe Sorin Bucuroaia la FCSB

Marius Baciu și-a definitivat staff-ul de la FCSB, înaintea meciului decisiv de la baraj.

Astfel, noul tehnician al echipei l-ar fi adus pe Sorin Bucuroaia, care ar urma să ocupe funcția de antrenor secund alături de vechiul staff, anunță prosport.ro.

Marius Baciu și Sorin Bucuroaia au mai colaborat în trecut, la Al-Taqadom (iunie 2020 - aprilie 2021) și Al-Nahdah (iulie 2022 - iunie 2023), acolo unde au ocupat funcțiile de antrenor principal, respectiv secund.

Sorin Bucuroaia a mai antrenat CSM Râmnicu Vâlcea, FC Speranța și Păușești Otăsău, în Liga 3. A mai fost „secund” la Daco-Getica.

În cariera de jucător, Bucuroaia a evoluat pentru FC Argeș, CS Dinamo, Haladas (Ungaria), Inter Gaz București, Zimbru Chișinău și FC Snagov.

În cazul unei victorii în fața celor de la FC Botoșani, FCSB va juca în finala barajului cu Dinamo, pe stadionul „Arcul de Triumf”. Meciul se va juca pe 29 mai.

Formația care se va impune în finală va obține calificarea în turul al doilea preliminar al UEFA Conference League.

Cum a fost ales Marius Baciu

Gigi Becali a explicat ce l-a determinat ia această decizie, înaintea barajului foarte important pentru calificarea într-o cupă europeană.

„Baciu… Nici nu știam. Acum vreo două săptămâni, cineva mi-a dat un mesaj, nu pot să vă dau numele. Că să-l iau în calcul și pe Baciu, că a fost căpitanul. L-am întrebat pe MM, a zis că-l cunoaște ca om, îl cunosc și eu ca om.

El a fost singurul care niciodată nu a atacat FCSB în emisiuni și nu a vorbit împotrivă. El și cu Ilie Dumitrescu din partea cealaltă (n.r. - de la Digi Sport).

Eu am alte criterii. Eu așa merg, poate… nu știu, poate nu mă pricep, dar pe mine mă interesează, prima dată, calitatea umană.

Am mai vorbit și cu alții, m-am consultat, dar am zis că marți-miercuri punem antrenor, pentru că nu mai avem timp.

Am zis: «Băi Mihai, ca să nu fie discuții nici cu galeria, Baciu! Să fie toată lumea mulțumită»”, a declarat Gigi Becali, luni, la Prima Sport.

Mi-a zis doar atât: «Pentru mine e o onoare, dar nu vreau să fiu un fel de marionetă. Vreau să pot controla vestiarul». Am zis că e bine, nu mă voi implica, doar ne vom consulta la mici lucruri, că nu-l știu ca antrenor. Dacă merge treaba bine, nici nu mă interesează. Dar dacă nu merge, atunci vor fi probleme. Gigi Becali, patron FCSB

Marius Baciu și-a început cariera de antrenor la Voința Sibiu în 2009 și a mai pregătit echipe precum Poli Iași, Concordia Chiajna și Juventus București, la cea din urmă având un mandat de aproape 2 ani.

Ultima aventură a lui Baciu a fost la echipa de Liga 3, Păușești Otăsău, unde a avut o funcție în conducere.

Retras ca jucător din 2008, Baciu a evoluat pentru următoarele echipe:

  • Inter Sibiu
  • Gaz Metan Mediaș
  • Steaua București
  • Lille
  • Oberhausen
  • Panserraikos
  • Oțelul Galați
  • U Cluj

În ultimii doi ani, Marius Baciu a fost analist sportiv la Prima Sport.

Elias Charalambous a părăsit echipa la finalul sezonului regulat, iar Mirel Rădoi a plecat la jumătatea play-out-ului. De atunci, FCSB l-a instalat interimar pe Lucian Filip.

