„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!” 
Liga Campionilor

„Să fim ca niște lei înfometați” Craiova o înfruntă pe Levski fără Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!”

alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 20:21
  • LEVSKI SOFIA - CRAIOVA. Filipe Coelho (45 de ani) și Carlos Mora (25 de ani) au prefațat prima manșă din turul 2 preliminar al Ligii Campionilor.
  • Levski - Craiova se joacă miercuri, de la ora 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și Digi Sport.
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Mijlocașul oltenilor a încercat să-și motiveze colegii la conferința de presă de la Sofia, cerându-le să intre pe teren cu multă ambiție și determinare.

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Levski - Craiova. Mora: „Să fim ca niște lei înfometați”

„Am analizat adversarii, sunt foarte buni, au o echipă puternică. Noi suntem concentrați pe ce trebuie să facem. Trebuie să intrăm pe teren cu o ambiție mare pentru a câștiga. Toată atenția trebuie să fie pe jocul nostru. Levski e o echipă puternică, dar și noi suntem și vom da totul pentru a câștiga.

Sper să fie o atmosferă frumoasă în tribune. Mie așa îmi place să joc, am văzut și niște clipuri cu fanii de aici. Îmi doresc ca presiunea mai mare să fie la noi acasă, în fața propriilor fani, dar ăsta e viitorul. Trebuie să ne gândim la prezent, la meciul de mâine. Trebuie să facem tot ce putem, să fim ca niște lei înfometați după victorie”, a spus Carlos Mora.

Filipe Coelho, despre absența lui Al Hamlawi: „Nu va fi o scuză!”

Oltenii vor aborda meciul fără Assad Al Hamlawi, care a lipsit la meciul cu UTA, 4-0, și nu a făcut deplasarea la Sofia. Palestinianul începuse perfect sezonul, cu două goluri în turul cu Vitebsk din Liga Campionilor, 4-1.

Filipe Coelho susține însă că echipa sa se va descurca și fără Assad, iar absența sa nu va fi o scuză pentru un eventual pas greșit:

„Face parte din fotbal. Avem alte soluții foarte bune. Punctul nostru forte a fost până acum echipa, nu individul. Concentrarea va fi exclusiv pe jucătorii care sunt prezenți aici, nu pe cei pe care i-am putea avea.

Assad nu este aici, ne concentrăm la jucătorii pe care îi avem aici. Am încredere în toți jucătorii mei. Nu folosesc astfel de situații ca să-mi găsesc scuze. Nu știm când va fi disponibil, depinde de staff-ul medical și de modul în care se recuperează”.

Coelho a vorbit și despre Levski și cât de dificilă va fi partida:

„Știm că vom înfrunta o echipă foarte bună, cea mai puternică pe care am întâlnit-o până acum în acest sezon. O echipă care lucrează de mult timp cu același antrenor, au adus și niște jucători din Portugalia pe care îi cunosc foarte bine, care pot face diferența. Întâlnim o echipă extrem de puternică în toate momentele jocului.

Ne așteptăm la un meci extrem de dificil într-o atmosferă extraordinară. Aceasta este provocarea noastră. Încercăm să obținem un rezultat bun. Venim cu ambiție și încredere, dar știm că vom întâlni o echipă foarte, foarte bună.

Noi abordăm toate meciurile la victorie. Este modul nostru de a juca, acesta e drumul nostru. Vedem la final dacă obținem un rezultat pozitiv. Levski e o echipă bună, cu un antrenor foarte bun, cu atmosferă bună pe stadion, asta e provocarea noastră”.

Dacă va trece de Levski, Craiova va da în turul 3 preliminar UCL peste învingătoarea dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty. În cazul în care va fi învinsă de bulgari, campioana va retrograda în turul 3 din Europa League și va da peste învinsa dintre Sabah și KuPS.

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