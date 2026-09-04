Ruptură la Craiova Tensiuni între Coelho și Felgueiras! De unde a plecat conflictul

După un sezon în care Universitatea Craiova a cucerit eventul, iar la începutul acestei stagiuni a câștigat Supercupa, situația actuală din tabăra oltenilor nu ar fi extraordinară.

Între antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) și directorul sportiv Mario Felgueiras (39 de ani) ar exista un conflict.

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Problemele la U Craiova au început în urmă cu o zi, după ce în spațiul public au apărut acuzații legate de posibile favoritisme și nereguli în cadrul academiei clubului.

În luna iulie, GOLAZO.ro a publicat un interviu cu Daniel Mogoșanu, fostul antrenor al grupei U17, vicecampioană națională în 2026, în care acesta avertiza cu privire la o serie de nereguli prezente în cadrul Academiei Universității Craiova.

Tensiuni la Craiova între Filipe Coelho și Mario Felgueiras

Relația dintre antrenorul Filipe Coelho și directorul sportiv Mario Felgueiras este una distantă, după un start de sezon sub așteptări, în special în cupele europene, acolo unde oltenii au fost eliminați pe rând din Liga Campionilor și Europa League.

Vor evolua în faza principală din Conference League, dar cei doi portughezi nu s-ar mai înțeleg din cauza campaniei de transferuri din această vară, conform prosport.ro.

Aceste tensiuni între Coelho și Felgueiras afectează atmosfera de la echipă. Tehnicianul îi reproșează compatriotului său transferurile efectuate.

Coelho nu a fost implicat în aducerea jucătorilor. Cei responsabili au fost Mario Felgueiras și patronul Mihai Rotaru. Totuși, noile transferuri de la echipă nu au confirmat, având evoluții modeste până acum.

Nu s-a întâmplat la fel și anul trecut, când jucătorii transferați de fostul antrenor Mirel Rădoi s-au impus imediat la Craiova și au contribuit ulterior la câștigarea eventului, sub comanda lui Filipe Coelho.

Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte după meciul din Cupă cu FC Bacău, scor 2-1, când a fost întrebat de eliminarea lui Baptiste Roux, fundaș aflat la debutul său la Craiova.

„Să vă explice el despre cartonașul roșu, eu am opinia mea, dar o țin pentru mine”, a spus Coelho la finalul partidei, la Prima Sport.

De cealaltă parte, Mario Felgueiras îi reproșează lui Filipe Coelho rezultatele slabe din acest start de campionat și forma slabă a unor jucători. Craiova se află în acest moment pe locul 4 în Superliga, cu 11 puncte, la trei lungimi de liderul Dinamo.

Ce jucători a transferat Craiova în această vară:

portarii Răzvan Sava și Alexandru Maxim, atacantul Simon Elisor, fundașul central Baptiste Roux, mijlocașul Joao Lameira, fundașul stânga Ronaldo Webster, aripa stânga Heri Tavares.

Pentru olteni urmează duelul cu U Cluj de luni, din etapa #8 a Superligii. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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