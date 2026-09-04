Ruptură la Craiova  Tensiuni între Coelho și Felgueiras! De unde a plecat conflictul +54 foto
Filipe Coelho
Superliga

Ruptură la Craiova Tensiuni între Coelho și Felgueiras! De unde a plecat conflictul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 04.09.2026, ora 17:52
  • După un sezon în care Universitatea Craiova a cucerit eventul, iar la începutul acestei stagiuni a câștigat Supercupa, situația actuală din tabăra oltenilor nu ar fi extraordinară.
  • Între antrenorul Filipe Coelho (45 de ani) și directorul sportiv Mario Felgueiras (39 de ani) ar exista un conflict.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Problemele la U Craiova au început în urmă cu o zi, după ce în spațiul public au apărut acuzații legate de posibile favoritisme și nereguli în cadrul academiei clubului.

În luna iulie, GOLAZO.ro a publicat un interviu cu Daniel Mogoșanu, fostul antrenor al grupei U17, vicecampioană națională în 2026, în care acesta avertiza cu privire la o serie de nereguli prezente în cadrul Academiei Universității Craiova.

Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
Citește și
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului. Ce număr va purta
Citește mai mult
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta

Tensiuni la Craiova între Filipe Coelho și Mario Felgueiras

Relația dintre antrenorul Filipe Coelho și directorul sportiv Mario Felgueiras este una distantă, după un start de sezon sub așteptări, în special în cupele europene, acolo unde oltenii au fost eliminați pe rând din Liga Campionilor și Europa League.

Vor evolua în faza principală din Conference League, dar cei doi portughezi nu s-ar mai înțeleg din cauza campaniei de transferuri din această vară, conform prosport.ro.

Aceste tensiuni între Coelho și Felgueiras afectează atmosfera de la echipă. Tehnicianul îi reproșează compatriotului său transferurile efectuate.

Coelho nu a fost implicat în aducerea jucătorilor. Cei responsabili au fost Mario Felgueiras și patronul Mihai Rotaru. Totuși, noile transferuri de la echipă nu au confirmat, având evoluții modeste până acum.

Nu s-a întâmplat la fel și anul trecut, când jucătorii transferați de fostul antrenor Mirel Rădoi s-au impus imediat la Craiova și au contribuit ulterior la câștigarea eventului, sub comanda lui Filipe Coelho.

Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg

Galerie foto (54 imagini)

Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg Rapid - U Craiova Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpeg
+54 Foto
labels.photo-gallery

Filipe Coelho nu s-a ferit de cuvinte după meciul din Cupă cu FC Bacău, scor 2-1, când a fost întrebat de eliminarea lui Baptiste Roux, fundaș aflat la debutul său la Craiova.

„Să vă explice el despre cartonașul roșu, eu am opinia mea, dar o țin pentru mine”, a spus Coelho la finalul partidei, la Prima Sport.

Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (12 imagini)

Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1 Eliminarea lui Baptiste Roux la debutul la Craiova. Foto: captură Prima Sport 1
+12 Foto
labels.photo-gallery

De cealaltă parte, Mario Felgueiras îi reproșează lui Filipe Coelho rezultatele slabe din acest start de campionat și forma slabă a unor jucători. Craiova se află în acest moment pe locul 4 în Superliga, cu 11 puncte, la trei lungimi de liderul Dinamo.

Ce jucători a transferat Craiova în această vară:

  • portarii Răzvan Sava și Alexandru Maxim, atacantul Simon Elisor, fundașul central Baptiste Roux, mijlocașul Joao Lameira, fundașul stânga Ronaldo Webster, aripa stânga Heri Tavares.

Pentru olteni urmează duelul cu U Cluj de luni, din etapa #8 a Superligii. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
Superliga
16:56
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului. Ce număr va purta
Citește mai mult
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
Kopic sau Nuno Campos? Ioan Andone a dezvăluit pe cine preferă pe banca lui Dinamo: „Bravo lui!” » Ce spune despre derby-ul cu FCSB
Superliga
16:37
Kopic sau Nuno Campos? Ioan Andone a dezvăluit pe cine preferă pe banca lui Dinamo: „Bravo lui!” » Ce spune despre derby-ul cu FCSB
Citește mai mult
Kopic sau Nuno Campos? Ioan Andone a dezvăluit pe cine preferă pe banca lui Dinamo: „Bravo lui!” » Ce spune despre derby-ul cu FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
VIDEO Incidente la vizita lui Călin Georgescu din Vaslui. „Să plece cu circul și maimuțăreala”
Universitatea Craiova liga 1 tensiuni mario felgueiras Filipe Coelho
Știrile zilei din sport
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Tenis
09:48
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Citește mai mult
„I-am zis: «Oprește-te!»” Sorana Cîrstea, despre sugestia făcută de antrenorul său: „Nu vreau să mă gândesc la asta”
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Campionate
10:06
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
Citește mai mult
Decizie ciudată în Betis - Real Madrid VIDEO+FOTO. De ce nu s-a repetat penalty-ul ratat de Mbappe? Specialiștii se contrazic: „Regulamentul nu e clar!”
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Superliga
10:58
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Citește mai mult
„Jucătorii nu-l respectă” Fostul fotbalist de la FCSB, contre în direct cu Mihai Stoica » Reacția oficialului: „Îmi pui capcane?!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Superliga
04.09
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Citește mai mult
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:56
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
Ce se întâmplă cu Muhar Motivul pentru care FCSB ar avea probleme cu transferul
11:47
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
„Tricolor” în cădere liberă Dezastru pentru un internațional la club: campionul din 2023 e acum pe ultimul loc, numai cu eșecuri
11:10
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
Talismanul FCSB FOTO. Motivul pentru care Dinamo are mari emoții înaintea derby-ului de pe „Arcul de Triumf”
12:33
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO. Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
„S-a văzut prea mult sfârcul” FOTO.  Carlos Alcaraz, explicații despre ținuta care a ajuns virală la US Open: „Se poate ascunde măcar un meci”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
04.09
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Superliga
04.09
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Citește mai mult
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Tenis
04.09
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Citește mai mult
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
B365
04.09
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă
Citește mai mult
VIDEO | Hoții din Puncte Termice din București, care lăsau fără apă caldă bucureșteni din Militari. Furau scule, unelte electrice și componente din cupru și alamă

Echipe/Competiții

fcsb 110 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 33 rapid 19 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share