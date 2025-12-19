Diferența dintre Rădoi și Coelho Fiecare a avut de gestionat câte 3 meciuri europene cu perspectiva unui rezultat mare. Discrepanță la schimbări și performanțe +14 foto
Filipe Coehlo vs. Mirel Rădoi
Conference League

Diferența dintre Rădoi și Coelho Fiecare a avut de gestionat câte 3 meciuri europene cu perspectiva unui rezultat mare. Discrepanță la schimbări și performanțe

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 19.12.2025, ora 15:16
  • Dubla cu Bașakșehir și meciul cu Rapid Viena au fost testele europene ale lui Rădoi.
  • Coelho a stat pe bancă tot la 3 meciuri în Conference cu miză și adversare tari: Mainz, Sparta Praga, AEK Atena.
  • Cei doi au procedat complet diferit în privința schimbărilor din final. Unul a modificat doar post pe post, celălalt a băgat toți fundașii în teren.

Universitatea Craiova însă suferă după drama de joi seară, de la Atena. Echipa a pierdut dramatic calificarea în primăvara europeană.

În minutul 90+7 oltenii conduceau, scor 2-1, dar au pierdut, 2-3 și au terminat pe primul loc sub linia accesului în play-off-ul optimilor de finală.

Blestemul „2-0” Eliminarea șocantă a Craiovei din Conference intră pe lista marilor coșmaruri europene ale echipelor românești
Diferența dintre Rădoi și Coelho

Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a fost arătat cu degetul ca fiind principalul vinovat, pentru modul în care a decis schimbările din final.

Nu e prima dată când portughezul e găsit responsabil. Și la eșecul cu Sparta Praga, strategia adoptată la jucătorii înlocuiți și cei introduși a fost contestată.

În acest sezon european, Craiova a avut de gestionat 6 meciuri europene, cu miză mare, cu adversari importanți și în care se afla, în final, fie în avantaj, fie rezultatul egal îi asigura calificarea. Lista celor 6 meciuri

  • Bașakșehir - Craiova 1-2
  • Craiova - Bașakșehir 3-1
  • Rapid Viena - Craiova 0-1
  • Craiova - Mainz 1-0
  • Craiova - Sparta Praga 1-2
  • AEK Atena - Craiova 3-2

La primele 3, antrenor a fost Mirel Rădoi, la celelalte pe bancă a stat înlocuitorul acestuia, Filipe Coelho.

O comparație între cei doi, raportată exclusiv la modalitatea în care au decis schimbările, are o concluzie clară: Rădoi nu a cedat teren la niciun meci, nici un moment, în timp ce Coelho a modificat în 35% din cazuri doar pentru a introduce toți fundașii pe teren.

BAȘAKȘEHIR - CRAIOVA 1-2

  • Prima schimbare făcută de Rădoi, în minutul 72, la 0-2: Nsimba în locul lui Baiaram
  • Turcii au marcat pentru 1-2 în minutul 87
  • Imediat, Mirel a făcut două schimbări, post pe post: Anzor și Crețu au intrat în locul lui Teles și Cicăldău
  • S-a terminat 2-1 pentru Craiova

CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR 3-1

  • Primele schimbări făcut de Rădoi au fost în minutul 77, la 2-1, post pe post: Nsimba și Anzor în locul lui Baiaram și Cicâldău
  • În minutul 81, Craiova a făcut 3-1, marcator chiar cel introdus, Nsimba
  • În minutele de prelungiri, Mirel a mai operat două modificări, tot post pe post: Crețu și Houri au intrat în locul lui Băluță și Teles
  • S-a terminat 3-1 și Craiova s-a calificat pe tabloul principal

RAPID VIENA - CRAIOVA 0-1

  • Craiova a marcat în minutul 37, iar gazdele au efectuat până în minutul 60 nu mai puțin de 4 schimbări
  • Rădoi a mutat prima oară în minutul 70, post pe post: au ieșit Al Hamlawi și Cicâldău, au intrat Baiaram și Houri
  • Peste alte 10 minute, a făcut alte două schimbări: Screciu și Băluță au intrat în locul lui Anzor și Mora, ultimul fiind fundaș dreapta. Ultima schimbare: Băsceanu în locul lui Nsimba
  • Craiova s-a impus, scor 1-0

CRAIOVA - MAINZ 1-0

  • La 0-0, Coelho a făcut două mutări post pe post: Etim și Al Hamlawi în locul lui Baiaram și Nsimba
  • Craiova a făcut 1-0, după care, portughezul a făcut alte două mutări, tot post pe post: Teles și Crețu în locul lui Cicâldău și Tudor Băluță
  • În minutul 90+4 a schimbat defensiv: Stevanovic în locul lui Anzor

CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2

  • La 0-1, Coelho a schimbat ofensiv: Nsimba în locul lui Anzor, dar și Băsceanu și Houri în locul lui Etim și Teles, acesta din urmă fiind folosit în acest meci ca fundaș stânga
  • Craiova a egalat prin Nsimba, după care, imediat, Coelho a mutat surprinzător: un stoper, Stevanovic, în locul unui atacant, Baiaram
  • Cehii au marcat al doilea gol și au câștigat

AEK ATENA - CRAIOVA 3-2

  • La scorul de 1-2, Coelho face o mutare defensivă: Crețu în locul lui Baiaram
  • Tot la 1-2, dar în minutele de prelungiri, Coelho face două mutări-șoc: bagă doi stoperi și scoate alți doi jucători cu profil mai ofensiv. Au intrat Stevanovic și Mogoș, au ieșit Teles și Anzor
  • Ultimele 8-9 minute s-au jucat doar în careul Craiovei, iar AEK a marcat de două ori, a câștigat meciul și a eliminat-o pe Universitatea 
AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures

Galerie foto (14 imagini)

Penalty-ul făcut de Houri în prelungiri. Captură Prima Sport AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures AEK Atena - U Craiova. FOTO Sportpictures
+14 Foto
labels.photo-gallery

CONCLUZIA

Mirel Rădoi:

  • În cele 3 meciuri analizate a făcut 12 schimbări
  • Post pe post: 12
  • A câștigat toate cele 3 meciuri

Filipe Coelho:

  • A efectuat 14 schimbări
  • Post pe post: 7
  • Ofensive: 2
  • Defensive: 5
  • A câștigat un meci, a pierdut două

REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
REPORTAJ. „În România nu-ți dă nimeni lucrare să lucrezi. Ne dă nouă de lucru să vopsim noi, să ne angajăm?”. Împinși să plece din țară, Geo și Marina trăiesc de ani de zile între două lumi
Universitatea Craiova Mirel Radoi conference league Filipe Coelho
