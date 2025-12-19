Diferența dintre Rădoi și Coelho Fiecare a avut de gestionat câte 3 meciuri europene cu perspectiva unui rezultat mare. Discrepanță la schimbări și performanțe

Dubla cu Bașakșehir și meciul cu Rapid Viena au fost testele europene ale lui Rădoi.

Coelho a stat pe bancă tot la 3 meciuri în Conference cu miză și adversare tari: Mainz, Sparta Praga, AEK Atena.

Cei doi au procedat complet diferit în privința schimbărilor din final. Unul a modificat doar post pe post, celălalt a băgat toți fundașii în teren.

Universitatea Craiova însă suferă după drama de joi seară, de la Atena. Echipa a pierdut dramatic calificarea în primăvara europeană.

În minutul 90+7 oltenii conduceau, scor 2-1, dar au pierdut, 2-3 și au terminat pe primul loc sub linia accesului în play-off-ul optimilor de finală.

Diferența dintre Rădoi și Coelho

Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a fost arătat cu degetul ca fiind principalul vinovat, pentru modul în care a decis schimbările din final.

Nu e prima dată când portughezul e găsit responsabil. Și la eșecul cu Sparta Praga, strategia adoptată la jucătorii înlocuiți și cei introduși a fost contestată.

În acest sezon european, Craiova a avut de gestionat 6 meciuri europene, cu miză mare, cu adversari importanți și în care se afla, în final, fie în avantaj, fie rezultatul egal îi asigura calificarea. Lista celor 6 meciuri

Bașakșehir - Craiova 1-2

Craiova - Bașakșehir 3-1

Rapid Viena - Craiova 0-1

Craiova - Mainz 1-0

Craiova - Sparta Praga 1-2

AEK Atena - Craiova 3-2

La primele 3, antrenor a fost Mirel Rădoi, la celelalte pe bancă a stat înlocuitorul acestuia, Filipe Coelho.

O comparație între cei doi, raportată exclusiv la modalitatea în care au decis schimbările, are o concluzie clară: Rădoi nu a cedat teren la niciun meci, nici un moment, în timp ce Coelho a modificat în 35% din cazuri doar pentru a introduce toți fundașii pe teren.

BAȘAKȘEHIR - CRAIOVA 1-2

Prima schimbare făcută de Rădoi, în minutul 72, la 0-2: Nsimba în locul lui Baiaram

Turcii au marcat pentru 1-2 în minutul 87

Imediat, Mirel a făcut două schimbări, post pe post: Anzor și Crețu au intrat în locul lui Teles și Cicăldău

S-a terminat 2-1 pentru Craiova

CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR 3-1

Primele schimbări făcut de Rădoi au fost în minutul 77, la 2-1, post pe post: Nsimba și Anzor în locul lui Baiaram și Cicâldău

În minutul 81, Craiova a făcut 3-1, marcator chiar cel introdus, Nsimba

În minutele de prelungiri, Mirel a mai operat două modificări, tot post pe post: Crețu și Houri au intrat în locul lui Băluță și Teles

S-a terminat 3-1 și Craiova s-a calificat pe tabloul principal

RAPID VIENA - CRAIOVA 0-1

Craiova a marcat în minutul 37, iar gazdele au efectuat până în minutul 60 nu mai puțin de 4 schimbări

Rădoi a mutat prima oară în minutul 70, post pe post: au ieșit Al Hamlawi și Cicâldău, au intrat Baiaram și Houri

Peste alte 10 minute, a făcut alte două schimbări: Screciu și Băluță au intrat în locul lui Anzor și Mora, ultimul fiind fundaș dreapta. Ultima schimbare: Băsceanu în locul lui Nsimba

Craiova s-a impus, scor 1-0

CRAIOVA - MAINZ 1-0

La 0-0, Coelho a făcut două mutări post pe post: Etim și Al Hamlawi în locul lui Baiaram și Nsimba

Craiova a făcut 1-0, după care, portughezul a făcut alte două mutări, tot post pe post: Teles și Crețu în locul lui Cicâldău și Tudor Băluță

În minutul 90+4 a schimbat defensiv: Stevanovic în locul lui Anzor

CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2

La 0-1, Coelho a schimbat ofensiv: Nsimba în locul lui Anzor, dar și Băsceanu și Houri în locul lui Etim și Teles, acesta din urmă fiind folosit în acest meci ca fundaș stânga

Craiova a egalat prin Nsimba, după care, imediat, Coelho a mutat surprinzător: un stoper, Stevanovic, în locul unui atacant, Baiaram

Cehii au marcat al doilea gol și au câștigat

AEK ATENA - CRAIOVA 3-2

La scorul de 1-2, Coelho face o mutare defensivă: Crețu în locul lui Baiaram

Tot la 1-2, dar în minutele de prelungiri, Coelho face două mutări-șoc: bagă doi stoperi și scoate alți doi jucători cu profil mai ofensiv. Au intrat Stevanovic și Mogoș, au ieșit Teles și Anzor

Ultimele 8-9 minute s-au jucat doar în careul Craiovei, iar AEK a marcat de două ori, a câștigat meciul și a eliminat-o pe Universitatea

CONCLUZIA

Mirel Rădoi:

În cele 3 meciuri analizate a făcut 12 schimbări

Post pe post: 12

A câștigat toate cele 3 meciuri

Filipe Coelho:

A efectuat 14 schimbări

Post pe post: 7

Ofensive: 2

Defensive: 5

A câștigat un meci, a pierdut două

