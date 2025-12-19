Diferența dintre Rădoi și Coelho Fiecare a avut de gestionat câte 3 meciuri europene cu perspectiva unui rezultat mare. Discrepanță la schimbări și performanțe

- Dubla cu Bașakșehir și meciul cu Rapid Viena au fost testele europene ale lui Rădoi.
- Coelho a stat pe bancă tot la 3 meciuri în Conference cu miză și adversare tari: Mainz, Sparta Praga, AEK Atena.
- Cei doi au procedat complet diferit în privința schimbărilor din final. Unul a modificat doar post pe post, celălalt a băgat toți fundașii în teren.
Universitatea Craiova însă suferă după drama de joi seară, de la Atena. Echipa a pierdut dramatic calificarea în primăvara europeană.
În minutul 90+7 oltenii conduceau, scor 2-1, dar au pierdut, 2-3 și au terminat pe primul loc sub linia accesului în play-off-ul optimilor de finală.
Diferența dintre Rădoi și Coelho
Antrenorul oltenilor, Filipe Coelho, a fost arătat cu degetul ca fiind principalul vinovat, pentru modul în care a decis schimbările din final.
Nu e prima dată când portughezul e găsit responsabil. Și la eșecul cu Sparta Praga, strategia adoptată la jucătorii înlocuiți și cei introduși a fost contestată.
În acest sezon european, Craiova a avut de gestionat 6 meciuri europene, cu miză mare, cu adversari importanți și în care se afla, în final, fie în avantaj, fie rezultatul egal îi asigura calificarea. Lista celor 6 meciuri
- Bașakșehir - Craiova 1-2
- Craiova - Bașakșehir 3-1
- Rapid Viena - Craiova 0-1
- Craiova - Mainz 1-0
- Craiova - Sparta Praga 1-2
- AEK Atena - Craiova 3-2
La primele 3, antrenor a fost Mirel Rădoi, la celelalte pe bancă a stat înlocuitorul acestuia, Filipe Coelho.
O comparație între cei doi, raportată exclusiv la modalitatea în care au decis schimbările, are o concluzie clară: Rădoi nu a cedat teren la niciun meci, nici un moment, în timp ce Coelho a modificat în 35% din cazuri doar pentru a introduce toți fundașii pe teren.
BAȘAKȘEHIR - CRAIOVA 1-2
- Prima schimbare făcută de Rădoi, în minutul 72, la 0-2: Nsimba în locul lui Baiaram
- Turcii au marcat pentru 1-2 în minutul 87
- Imediat, Mirel a făcut două schimbări, post pe post: Anzor și Crețu au intrat în locul lui Teles și Cicăldău
- S-a terminat 2-1 pentru Craiova
CRAIOVA - BAȘAKȘEHIR 3-1
- Primele schimbări făcut de Rădoi au fost în minutul 77, la 2-1, post pe post: Nsimba și Anzor în locul lui Baiaram și Cicâldău
- În minutul 81, Craiova a făcut 3-1, marcator chiar cel introdus, Nsimba
- În minutele de prelungiri, Mirel a mai operat două modificări, tot post pe post: Crețu și Houri au intrat în locul lui Băluță și Teles
- S-a terminat 3-1 și Craiova s-a calificat pe tabloul principal
RAPID VIENA - CRAIOVA 0-1
- Craiova a marcat în minutul 37, iar gazdele au efectuat până în minutul 60 nu mai puțin de 4 schimbări
- Rădoi a mutat prima oară în minutul 70, post pe post: au ieșit Al Hamlawi și Cicâldău, au intrat Baiaram și Houri
- Peste alte 10 minute, a făcut alte două schimbări: Screciu și Băluță au intrat în locul lui Anzor și Mora, ultimul fiind fundaș dreapta. Ultima schimbare: Băsceanu în locul lui Nsimba
- Craiova s-a impus, scor 1-0
CRAIOVA - MAINZ 1-0
- La 0-0, Coelho a făcut două mutări post pe post: Etim și Al Hamlawi în locul lui Baiaram și Nsimba
- Craiova a făcut 1-0, după care, portughezul a făcut alte două mutări, tot post pe post: Teles și Crețu în locul lui Cicâldău și Tudor Băluță
- În minutul 90+4 a schimbat defensiv: Stevanovic în locul lui Anzor
CRAIOVA - SPARTA PRAGA 1-2
- La 0-1, Coelho a schimbat ofensiv: Nsimba în locul lui Anzor, dar și Băsceanu și Houri în locul lui Etim și Teles, acesta din urmă fiind folosit în acest meci ca fundaș stânga
- Craiova a egalat prin Nsimba, după care, imediat, Coelho a mutat surprinzător: un stoper, Stevanovic, în locul unui atacant, Baiaram
- Cehii au marcat al doilea gol și au câștigat
AEK ATENA - CRAIOVA 3-2
- La scorul de 1-2, Coelho face o mutare defensivă: Crețu în locul lui Baiaram
- Tot la 1-2, dar în minutele de prelungiri, Coelho face două mutări-șoc: bagă doi stoperi și scoate alți doi jucători cu profil mai ofensiv. Au intrat Stevanovic și Mogoș, au ieșit Teles și Anzor
- Ultimele 8-9 minute s-au jucat doar în careul Craiovei, iar AEK a marcat de două ori, a câștigat meciul și a eliminat-o pe Universitatea
CONCLUZIA
Mirel Rădoi:
- În cele 3 meciuri analizate a făcut 12 schimbări
- Post pe post: 12
- A câștigat toate cele 3 meciuri
Filipe Coelho:
- A efectuat 14 schimbări
- Post pe post: 7
- Ofensive: 2
- Defensive: 5
- A câștigat un meci, a pierdut două