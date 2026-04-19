U Craiova - Rapid 1-0. Assad Al Hamlawi (25 de ani), eroul oltenilor din meciul din etapa #5 din play-off, a vorbit despre succesul înregistrat de echipa sa.

Și fundașii Nicușor Bancu (33 de ani) și Carlos Mora (25 de ani) au comentat rezultatul de pe „Ion Oblemenco”.

U Craiova a învins-o pe Rapid grație golului marcat de Al Hamlawi în debutul reprizei secunde și a egalat-o pe U Cluj, liderul din Liga 1, la puncte (39).

U Craiova - Dinamo 1-0 . Nicușor Bancu: „Ne doream să câștigăm cu orice preț”

„O victorie foarte importantă. Ne doream să câștigăm cu orice preț, nu conta jocul, chiar dacă nu făceam o partidă foarte bună, era important să câștigăm cele trei puncte.

Eu zic că am făcut și eu o partidă foarte bună, chiar dacă după primirea golului au încercat să pună presiune pe noi. N-au avut decât o ocazie sau două mai clare, dar în rest și noi puteam să mai marcăm.

Eu zic că, per total, am meritat victoria și sunt foarte fericit și mândru de echipă.

Am vorbit astăzi că este rândul nostru acum să facem ceva mult mai mult decât am făcut ultima partidă și să ne ridicăm la nivelul așteptărilor față de suporteri, de conducere, de antrenori”, a declarat Nicușor Bancu la Digi Sport.

Întrebat despre lupta la titlu, Nicușor Bancu a răspuns:

„Și echipele din spate se pot bate la titlu, pentru că dacă noi pierdem și ele câștigă, vin acolo aproape, după aceea urmează meciul direct, adică se pot întâmpla multe lucruri. E important ca noi să câștigăm acum meciul din Cupă (n.r. cu Dinamo).

După aceea avem la FC Argeș, o partidă din nou foarte grea, cum sunt toate în play-off. Nu va fi nimic ușor, dar trebuie să mergem gândul la victorie, pentru că lumea care a fost astăzi alături de noi, atât la începutul partidei, cât și acum pe stadion, merită acest lucru ca noi să ne dăm viața.

Pe mine nu mă încearcă niciun sentiment, pentru că am vorbit atâția ani la acest club și nu am realizat nimic, doar două Cupe și o Supercupă, și pentru suporteri contează mai mult acum campionatul.

Campionatul este principal obiectiv, atât pentru mine, cât și pentru toată lumea de aici, din club”.

Al Hamlawi: „Credem în forțele noastre”

Assad Al Hamlawi, eroul Craiovei din meciul cu Rapid, a declarat la finalul partidei din Bănie:

„Pentru noi nu contează dacă pierdem sau câștigăm, trebuie să rămânem aceiași, să ne păstrăm încrederea. Mereu să fim modești, dar în același timp să nu ne pierdem încrederea în noi. Credem în forțele noastre.

Nu ține doar de mental, ci și de partea fizică, dar nu poți fi puternic fizic dacă nu ești puternic mental. Sperăm să rămânem uniți și puternici din punct de vedere mental, să fim ca o familie și, cu puțin noroc, să obținem victoria în meciul următor”.

Carlos Mora, fundaș Craiova

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport