„Principalul obiectiv”  Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi +15 foto
„Principalul obiectiv” Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi

alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 20.04.2026, ora 00:00
  • U Craiova - Rapid 1-0. Assad Al Hamlawi (25 de ani), eroul oltenilor din meciul din etapa #5 din play-off, a vorbit despre succesul înregistrat de echipa sa.
  • Și fundașii Nicușor Bancu (33 de ani) și Carlos Mora (25 de ani) au comentat rezultatul de pe „Ion Oblemenco”.

U Craiova a învins-o pe Rapid grație golului marcat de Al Hamlawi în debutul reprizei secunde și a egalat-o pe U Cluj, liderul din Liga 1, la puncte (39).

„S-a văzut cu ochiul liber” Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica

Nicușor Bancu: „Ne doream să câștigăm cu orice preț"

„O victorie foarte importantă. Ne doream să câștigăm cu orice preț, nu conta jocul, chiar dacă nu făceam o partidă foarte bună, era important să câștigăm cele trei puncte.

Eu zic că am făcut și eu o partidă foarte bună, chiar dacă după primirea golului au încercat să pună presiune pe noi. N-au avut decât o ocazie sau două mai clare, dar în rest și noi puteam să mai marcăm.

Eu zic că, per total, am meritat victoria și sunt foarte fericit și mândru de echipă.

Am vorbit astăzi că este rândul nostru acum să facem ceva mult mai mult decât am făcut ultima partidă și să ne ridicăm la nivelul așteptărilor față de suporteri, de conducere, de antrenori”, a declarat Nicușor Bancu la Digi Sport.

U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures.jpg

Întrebat despre lupta la titlu, Nicușor Bancu a răspuns:

„Și echipele din spate se pot bate la titlu, pentru că dacă noi pierdem și ele câștigă, vin acolo aproape, după aceea urmează meciul direct, adică se pot întâmpla multe lucruri. E important ca noi să câștigăm acum meciul din Cupă (n.r. cu Dinamo).

După aceea avem la FC Argeș, o partidă din nou foarte grea, cum sunt toate în play-off. Nu va fi nimic ușor, dar trebuie să mergem gândul la victorie, pentru că lumea care a fost astăzi alături de noi, atât la începutul partidei, cât și acum pe stadion, merită acest lucru ca noi să ne dăm viața.

Pe mine nu mă încearcă niciun sentiment, pentru că am vorbit atâția ani la acest club și nu am realizat nimic, doar două Cupe și o Supercupă, și pentru suporteri contează mai mult acum campionatul.

Campionatul este principal obiectiv, atât pentru mine, cât și pentru toată lumea de aici, din club”.

Al Hamlawi: „Credem în forțele noastre”

Assad Al Hamlawi, eroul Craiovei din meciul cu Rapid, a declarat la finalul partidei din Bănie:

„Pentru noi nu contează dacă pierdem sau câștigăm, trebuie să rămânem aceiași, să ne păstrăm încrederea. Mereu să fim modești, dar în același timp să nu ne pierdem încrederea în noi. Credem în forțele noastre.

Nu ține doar de mental, ci și de partea fizică, dar nu poți fi puternic fizic dacă nu ești puternic mental. Sperăm să rămânem uniți și puternici din punct de vedere mental, să fim ca o familie și, cu puțin noroc, să obținem victoria în meciul următor”.

Trebuie să ne păstrăm ambiția și să continuăm să muncim la fel Carlos Mora, fundaș Craiova

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

„S-a văzut cu ochiul liber” Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu

Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Cum afectează războiul din Orientul Mijlociu vacanțele românilor. „Europa va fi marea câștigătoare”
Rasism în Bănie FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rasism în Bănie  FOTO: Bannere jignitoare afișate de fanii Craiovei la adresa rivalilor de la Rapid: „Aveți un pigment bizar”
Rădoi ar putea pleca de la FCSB Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Rădoi ar putea pleca de la FCSB  Meciul cu Farul, ultimul pe banca roș-albaștrilor? Cu ce echipă urmează să semneze
Decizie în cazul lui Pușcaș Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
Decizie în cazul lui Pușcaș  Andrei Nicolescu a făcut anunțul cu privire la atacantul lui Dinamo: „Am vorbit cu el după meci”
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
„Nu știi cu cine te pui” Mama unui jucător a amenințat arbitrii: „Vrei să nu mai arbitrezi în viața ta?” + Bătaie generală între părinți
Gâlcă avertizează Nemulțumirea antrenorului de la Rapid, după eșecul cu Craiova:  „Vor juca cei care pot alerga!”
„Principalul obiectiv” Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
„Principalul obiectiv”  Jucătorii Craiovei, încântați de victoria cu Rapid » Ce a spus eroul oltenilor, Al Hamlawi
„S-a văzut cu ochiul liber” Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica
U Craiova o egalează pe U Cluj VIDEO. Golul care a decis derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
 U Craiova o egalează pe U Cluj   VIDEO. Golul care a decis  derby-ul cu Rapid! Giuleștenii își iau adio de la titlu
Dan Udrea: Frica peste România

Dan Udrea: Frica peste România
Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului

Cristian Geambașu: Gardienii fotbalului
Radu Naum: Frumosul și bestia

Radu Naum: Frumosul și bestia
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc

Dan Udrea: Ce trebuie să facă fotbalul românesc
Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan

Cristian Geambașu: Clement, fratele lui Istvan
Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?

Cristian Geambașu: Ce credeai, Edi?
Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii

Cristian Geambașu: Cîrjan, statistica și fotbaliștii
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
„Generația cu o mână” VIDEO. Chivu, declarații virale despre jucătorii săi de la Inter: „Cum îi văd pe băieți?”
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Continuă criza la Arsenal Manchester City câștigă derby-ul sezonului în Premier League și devine  favorită la titlu! Donnarumma s-a făcut de râs
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Cornel Dinu îl atacă pe Predoiu! Legenda lui Dinamo explică de ce noul stadion nu trebuie să poarte numele lui Mircea Lucescu
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice
Meteo ALERT | Avertizare nowcasting în Ilfov. ANM a emis un cod galben de ploaie torențială și descărcări electrice

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
