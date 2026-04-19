U Craiova a învins-o pe Rapid, scor 1-0, în derby-ul etapei #5 a play-off-ului din Liga 1.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Assad Al-Hamlawi, în minutul 47 al meciului.

Prima repriză a derby-ului din Bănie a fost una săracă în ocazii. Singurul șut pe poartă i-a aparținut lui Baiaram, în minutul 43.

U CRAIOVA - RAPID 1-0 . Al-Hamlawi a declanșat nebunia în Bănie

Repriza secundă a început perfect pentru trupa lui Coelho. Al-Hamlawi a reușit să deschidă scorul cu o lovitură de cap, în urma unei centrări din lovitură liberă.

Rapid a alergat după egalare, dar fără succes. Christensen și Dobre au ratat cele mai mari șanse ale giuleștenilor, care au încheiat meciul fără șut pe poartă!

În urma acestei victorii, U Craiova o egalează pe U Cluj în fruntea clasamentului, cu 39 de puncte, în timp ce Rapid este pe locul 4, cu 32 de puncte.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 5 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 5 34 4 Rapid 5 32 5 Dinamo 5 31 6 FC Argeș 5 30

U Craiova - Rapid 1-0

A marcat: Al-Hamlawi ('47)

23.234 de fani au asistat la meciul de pe „Ion Oblemenco”. 685 au fost suporteri ai giuleștenilor.

Min.90+5 - Final de meci în Bănie

Min.90+2- Pașcanu vede și el galben pentru simulare.

Min.90+1 - Popescu vede cartobanașul galben pentru tragere de timp. Între timp Coelho mai face o schimbare: iese Anzor, intră Crețu.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.82 - Teles vede primul cartonaș galben al meciului, după o intrare tare asupra lui Pașcanu.

În ciuda faptului că Dobre se află pe teren, banderola de căpitan a fost preluată de Manea.

Min.79 - Dublă modificare la Rapid: ies Onea și Christensen, intră Manea și Hazrollaj.

Min.78 - Tallison centrează de pe partea stângă, Dobre profită de o ezitare a lui Popescu, dar trimite mingea puțin pe lângă poartă.

Min.76 - Dublă schimbare la Craiova: ies Matei și Baiaram, intră Băsceanu și Teles.

Min.75 - Baiaram se întinde pe gazon acuzând probleme medicale.

Min.69 - Modificare și la Craiova: iese Al-Hamlawi, intră Nsimba.

Min.67 - Dublă schimbare la Rapid: ies Moruțan și Petrila, intră Dobre și Talisson.

Min.60 - Filipe Coelho vede cartonașul galben pentru proteste.

Min.56 - Christensen pătrunde în careu, șutează slab, iar apărarea Craiovei blochează. Mingea rămâne la norvegian, care încearcă să-l dribleze pe Popescu, dar Mora intervine in extremis și îndepărtează pericolul.

Min.50 - Claudiu Petrila își încearcă norocul cu un șut de la distanță din lovitură liberă, dar mingea se duce mult peste poarta lui Popescu. Rapid rămâne fără șut pe poartă.

Min.47 - GOL U Craiova, 1-0! Start perfect de repriză pentru olteni. Al-Hamlawi deschide scorul cu o lovitură de cap, în urma unei lovituri libere.

Min.46 - Start în repriza secundă. Gâlcă face prima schimbare a meciului: iese Koljic, intră Paraschiv.

Min.45+1 - Final de repriză în Bănie.

Prima repriză va fi prelungită cu minimum un minut

Min..43 - Bancu centrează puternic în mijlocul careului, mingea îl lovește pe Matei, dar Aioani este atent și boxează. Pe fază, mingea ajunge la Baiaram, care șutează de la marginea careului. Portarul Rapidului este atent și de această dată și respinge în lateral.

Min.38 - Matei trimite cu capul puțin pe lângă poartă, după o centrare venită de pe flancul stâng.

Min.36 - Keita se complică, Al-Hamlawi îi fură mingea, dar jucătorul Rapidului revine. Balonul sare la Baiaram, care își încearcă norocul din interiorul careului de 16 metri, dar șutul său este deviat în corner.

Min.32 - Screciu trimite mult peste poarta lui Aioani, în urma unei lovituri libere de la aproximativ 25 de metri.

Min.15 - Rapid nu reușește pentru moment să se apropie de poarta lui Popescu. Oltenii domină teritorial partida.

Min.5 - Mora centrează de pe partea dreaptă spre Al-Hamlawi, însă atacantul palestinian comite un fault în atac.

Min.1 - Start de meci pe „Ion Oblemenco”

Echipele de start:

Universitatea Craiova : L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Baiaram

: L. Popescu - Romanchuk, Rus, Screciu - Mora, Cicâldău, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Al-Hamlawi, Baiaram Rezerve : Glodean, Goga, Mogoș, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Barbu

: Glodean, Goga, Mogoș, Ștefan, Badelj, Stevanovic, Teles, Crețu, Băsceanu, Nsimba, Barbu Antrenor Filipe Coelho

Filipe Coelho Rapid : Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Grameni - Moruțan, Koljic, Petrila

: Aioani - Onea, Pașcanu, Kramer, Borza - Christensen, Keita, Grameni - Moruțan, Koljic, Petrila Rezerve : Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Popa, Hromada, Talisson, Dobre, Hazrollaj, Paraschiv, Burmaz

: Briciu, Ciobotariu, Manea, Sălceanu, Popa, Hromada, Talisson, Dobre, Hazrollaj, Paraschiv, Burmaz Antrenor Constantin Gâlcă

Constantin Gâlcă Arbitru: Szabolcs Kovacs, Asistenți: Mihai Marica și George Neacșu, VAR Cătălin Popa, AVAR: Cristina Trandafir

Szabolcs Kovacs, Mihai Marica și George Neacșu, Cătălin Popa, Cristina Trandafir Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

În urma ieșirii nervoase din meciul cu FC Argeș, Constantin Gâlcă i-a luat banderola lui Alex Dobre și l-a trecut pe bancă. Onea va fi căpitanul giuleștenilor azi, în Bănie.

Lotul ales de Costel Gâlcă pentru partida din această seară:

Portari: Aioani, Briciu

Aioani, Briciu Fundași: Pașcanu, Kramer, Ciobotariu, Onea, Sălceanu, Manea, Borza, Popa

Pașcanu, Kramer, Ciobotariu, Onea, Sălceanu, Manea, Borza, Popa Mijlocași: Grameni, Hromada, Christensen, Keita, Moruțan

Grameni, Hromada, Christensen, Keita, Moruțan Atacanți: Koljic, Petrila, Burmaz, Hazrollaj, Dobre

Koljic, Petrila, Burmaz, Hazrollaj, Dobre Indisponibili: Dejan Iliev (entorsă), Leo Bolgado (accidentare genunchi), Gabriel Gheorghe (probleme musculare), Cătălin Vulturar (accidentare umăr)

Filipe Coelho: „Lupta la titlu depinde doar de noi”

„Focusul este pe echipă, pe oraș, asta e cel mai important. Vrem să fim fericiți la final. În acest moment, doar noi ne putem ajuta. Norocul nu-l putem controla.

Singurele lucruri pe care le pot controla sunt antrenamentele, modul în care lucrăm. Până în acest moment am ajuns în punctul în care să ne batem pentru ceea ce dorim, pentru că am muncit să ajungem aici.

Toate echipele sunt bune, cu stiluri diferite de a juca. Toate meciurile sunt echilibrate și sunt mai multe lucruri care pot face diferența.

Dacă te uiți la ultimul scor pare că nu este echilibrat, dar trebuie să ne amintim că am jucat peste 70 de minute cu om în minus și chiar am continuat să avem posesia, să ne creăm ocazii.

Lăsând trecutul, toate echipele sunt bune, dar credem în noi, în suporteri și cred că putem câștiga meciul cu Rapid.

Cu tot respectul, nu cred că avem nevoie de ajutorul altor echipe, trebuie ca toată lumea să aibă încredere în noi. Am lucrat foarte bine și este important să obținem toate punctele.

Nu este un meci de șase puncte, cum s-ar spune. Desigur, mai sunt șase partide, toate sunt foarte importante, dar trei puncte valorează fiecare. Depinde de noi lupta la titlu”, a spus Coelho la conferință, potriviti digisport.ro.

Costel Gâlcă: „Trebuie să îmbunătățim puțin faza defensivă”

De cealaltă parte, tehnicianul giuleștenilor a pregătit deja tactica pentru această partidă și e încrezător într-un rezultat pozitiv.

„Mergem la Craiova într-un moment mai puțin bun, cu o echipă care a pierdut, dar și noi avem nevoie de puncte.

Va fi un meci destul de greu, cred că trebuie să îmbunătățim puțin faza defensivă, să stăm mult mai compacți și după aceea, în atac, să finalizăm mai mult acțiunile. Pentru că, în ultimul meci cu FC Argeș, am făcut câteva faze în prima repriză, dar n-am reușit să le finalizăm.

Importantă pentru noi, v-am spus, e organizarea noastră defensivă, pentru că, deși ei au o echipă foarte bună, echilibrată, mai lasă încă spații destul de mari.

Să nu uităm că și la ultimul meci din Bănie, unde chiar dacă n-am avut un început prea bun de partidă, am putut să-i surprindem pe contraatac de câteva ori”, a declarat Gâlcă.

