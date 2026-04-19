„S-a văzut cu ochiul liber”  Jucătorii Rapidului au identificat problema echipei, după eșecul cu U Craiova » Moruțan își face autocritica

alt-text Publicat: 19.04.2026, ora 23:32
  • U Craiova - Rapid 1-0. Jucătorii giuleșteni Olimpiu Moruțan (26 de ani) și Alexandru Pașcanu (27 de ani) au comentat rezultatul partidei din etapa #5 din play-off.

U Craiova a dat lovitura în Bănie și a învins-o pe Rapid cu scorul de 1-0. În urma acestui eșec, giuleștenii au ajuns la 3 înfrângeri în ultimele 4 meciuri disputate în campionat.

U Craiova - Rapid 1-0. Olimpiu Moruțan: „Suntem cu toții supărați”

Olimpiu Moruțan s-a declarat dezamăgit de înfrângerea suferită de echipa cu U Craiova și nu înțelege din ce cauză giuleștenii nu pot lega victoriile.

„Suntem cu toții supărați. Nu cred că mai avem mari șanse la titlu. Păcat, dacă reușeam să câștigăm în seara asta sau dacă reușeam să scoatem un rezultat de egalitate era mai bine.

Cu siguranță trecem printr-o perioadă foarte dificilă. Și noi ne-am dorit foarte mult să câștigăm, să mergem cu cele trei puncte acasă.

Ceva se întâmplă și cu siguranță ne lipsește ceva, dar noi muncim la antrenament, ne dăruim și în seara aceasta ne-am dorit foarte mult victoria.

Trebuie să vorbim între noi, să ridicăm capul din pământ și să ne motivăm pentru ultimele 5 meciuri, pentru că nu mai avem cum să mai dăm timpul înapoi”, a declarat Olimpiu Moruțan la Digi Sport.

Moruțan este nemulțumit și de forma sa, subliniind faptul că vrea să își îmbunătățească jocul:

„Cu siguranță nu sunt la capacitatea mea maximă și eu îmi doream mai mult, dar din dorință prea mare am reușit să fac doar lucruri mărunte și nici eu nu sunt mulțumit de mine.

Clar că îmi doresc să mă îmbunătățesc, îmi doresc de la meci la meci să fiu mai bine, dar nu pot să controlez lucrurile astea și chiar și eu sunt supărat pe mine, pentru că nu sunt într-o formă foarte bună și asta este.

Nu este vorba de încredere. A fost perioada aceea cu accidentarea, în vară nu am făcut cantonamentul cu echipa, au fost mai multe lucruri, dar nu vreau să fie asta o scuză. Știu că nu sunt bine și muncesc pentru asta, ca să progresez”.

Întrebat dacă ar însemna un eșec pentru Rapid ratarea calificării în cupele europene, Moruțan a precizat:

Normal. Acum două săptămâni ne băteam la titlu, acum nu știu dacă ne putem gândi să nu prindem un loc de Europa, pentru că ăsta este obiectivul în momentul de față Olimpiu Moruțan, jucător Rapid

Alexandru Pașcanu: „Nu știu dacă meritam să pierdem”

Și Alexandru Pașcanu, fundașul giuleștenilor, a vorbit despre înfrângerea suferită de echipa sa.

„Din păcate am pierdut. Nu știu dacă meritam să pierdem, dar fotbalul e pe goluri.

Ei au reușit să marcheze dintr-o fază fixă, au marcat, bravo lor. Noi n-am reușit să facem asta. Și cred că acolo s-a făcut diferența în meci”, a spus Pașcanu la Digi Sport.

Întrebat care e problema Rapidului în ultimele partide, Pașcanu a răspuns:

„S-a văzut cu ochiul liber. Acolo, în fața porții. Ultima pasă, ultimul șut. Au avut multe ocazii mai clare ca ale noastre? Ca aia lui Dobre sau ca aia lui Tobi (Christensen)? Nu cred că au avut.

Cred că echipa a făcut un meci foarte bun. E important să dăm un gol în meciul următor și să câștigăm un meci. Asta e important”.

