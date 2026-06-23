- Universitatea Craiova l-a prezentat pe Ronaldo Webster (24 de ani), fundaș stânga care a evoluat în ultimele două sezoane în Macedonia de Nord, la Shkendija, fosta adversară a FCSB-ului.
După ce l-au prezentat pe Răzvan Sava, oltenii continuă achizițiile în compartimentul defensiv, de data aceasta cu un fundaș stânga.
Universitatea Craiova l-a prezentat pe Ronaldo Webster
Oltenii au anunțat că apărătorul jamaican a semnat un contract pe trei ani, el fiind deja prezent alături de restul lotului în cantonamentul din Austria.
După ce Florin Ștefan a părăsit gruparea de pe „Oblemenco”, Ronaldo Webster se va duela cu Nicușor Bancu, liderul formației oltene, pentru un post de titular.
„Bun venit, Ronaldo Webster!
Internaționalul jamaican Ronaldo Webster a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 3 ani.
Noul nostru fundaș stânga a ajuns în cantonamentul din Austria și a intrat deja în programul normal de pregătire, sub comanda lui Filipe Coelho.
În vârstă de 24 de ani, Ronaldo a câștigat titlul în Macedonia de Nord cu Shkëndija și în Jamaica alături de Cavalier FC.
Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo”, au transmis Oltenii, pe pagina oficială de Facebook.
De-a lungul carierei sale, fundașul din Jamaica a evoluat la Reno și Cavalier, în țara sa natală, apoi a ajuns în Macedonia, acolo unde a jucat pentru Bregalnica Stip și Shkendija.
Ronaldo Webster a câștigat două titluri, unul cu Cavalier și unul cu Shkendija, fiind jucător de bază la ambele cluburi în respectivele sezoane.
La echipa națională a Jamaicăi a bifat cinci apariții, fără a reuși să înscrie sau să ofere vreo pasă de gol.