Universitatea Craiova l-a prezentat pe Ronaldo Webster (24 de ani), fundaș stânga care a evoluat în ultimele două sezoane în Macedonia de Nord, la Shkendija, fosta adversară a FCSB-ului.

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După ce l-au prezentat pe Răzvan Sava, oltenii continuă achizițiile în compartimentul defensiv, de data aceasta cu un fundaș stânga.

Universitatea Craiova l-a prezentat pe Ronaldo Webster

Oltenii au anunțat că apărătorul jamaican a semnat un contract pe trei ani, el fiind deja prezent alături de restul lotului în cantonamentul din Austria.

După ce Florin Ștefan a părăsit gruparea de pe „Oblemenco”, Ronaldo Webster se va duela cu Nicușor Bancu, liderul formației oltene, pentru un post de titular.

„Bun venit, Ronaldo Webster!

Internaționalul jamaican Ronaldo Webster a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe o perioadă de 3 ani.

Noul nostru fundaș stânga a ajuns în cantonamentul din Austria și a intrat deja în programul normal de pregătire, sub comanda lui Filipe Coelho.

În vârstă de 24 de ani, Ronaldo a câștigat titlul în Macedonia de Nord cu Shkëndija și în Jamaica alături de Cavalier FC.

Bun venit în familia alb-albastră, Ronaldo”, au transmis Oltenii, pe pagina oficială de Facebook.

600.000 de euro este cota lui Ronaldo Webster, potrivit Transfermarkt

De-a lungul carierei sale, fundașul din Jamaica a evoluat la Reno și Cavalier, în țara sa natală, apoi a ajuns în Macedonia, acolo unde a jucat pentru Bregalnica Stip și Shkendija.

Ronaldo Webster a câștigat două titluri, unul cu Cavalier și unul cu Shkendija, fiind jucător de bază la ambele cluburi în respectivele sezoane.

La echipa națională a Jamaicăi a bifat cinci apariții, fără a reuși să înscrie sau să ofere vreo pasă de gol.

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