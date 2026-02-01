Zicu a izbucnit Nervos după ce Farul s-a distrat cu U Craiova: „Lucrul astă îmi dă de gândit, nu e normal!”

Farul - Universitea Craiova 4-1. Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre succesul categoric de la Ovidiu.

Tehnicianul s-a plâns de programul încărcat al echipei sale.

La finalul partidei, antrenorul „marinarilor” și-a lăudat jucătorii pentru victoria categorică în fața liderului.

Farul - U Craiova 4-1 . Ianis Zicu, efervescent după ce a răpus liderul: „A doua oară, acasă”

„Au muncit, au întâlnit adversarul acesta foarte puternic, Craiova. Cred că trebuie să-i felicităm cu toții. Suporterii să fie mulțumiți pentru că a doua oară, acasă, batem liderul .

Am bătut Botoșani după 11 jocuri, prima înfrângere. De atunci, Botoșani a intrat într-o zonă mai periculoasă.

Așa și acum, am bătut o echipă care nu primise gol de 4 jocuri. Și nu că nu a primit, astăzi a încasat 4” , a spus Ianis Zicu la Digi Sport.

Ianis Zicu, nervos din cauza programului: „Nu e normal!”

Tehnicianul a izbucnit după meci, fiind nemulțumit de programul stabilit de LPF pentru următoarele două etape. Farul va juca miercuri, peste 3 zile, cu Dinamo, acasă, urmând ca după alte 3 zile, sâmbătă, să înfrunte Slobozia, în deplasare.

În schimb, „câinii” vor beneficia de 5 zile de pauză până la meciul direct, apoi de încă 5 zile până la duelul cu U Craiova, de pe „Arcul de Triumf”, programat, tocmai luni, 9 februarie.

„Nu mă interesează diferența față de locurile din față. Întâlnim adversari foarte grei, jucăm cu Dinamo peste 3 zile.

Noi jucăm la câte 3 zile, Dinamo la 5. Ei doar din 5 în 5 în 5 zile. Nu știu cum au reușit să pice așa norocos, să joace după 5 zile. E un lucru care-mi dă de gândit, pentru că nu este normal, ar trebui să avem cel puțin 4 zile.

Noi jucăm duminică - miercuri - sâmbătă. Mă depășește, ar trebui să fie un minimum de echidistanță când se programează jocurile”, a spus revoltat Zicu.

A fost cu o oră jumate înainte de a veni la stadion. De dimineață, s-a trezit cu o problemă la spate și am decis că e mai bine să nu riscăm cu el astăzi”, a spus antrenorul celor de la Farul. Să vedem ce putem face până miercuri. Dacă nu, îl vom avea măcar sâmbătă Ianis Zicu, despre absența lui Larie

Pancu a urlat la cameră!

Zicu nu e singurul tehnician care a criticat LPF pentru modul în care au fost programate meciurile din această perioadă.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, a început să țipe la cameră după victoria cu FCSB (4-1), furios că echipa sa va avea o zi în minus de pauză față de rivalele U Cluj și Rapid la duelurile din etapa #26 din Liga 1, respectiv etapa #3 din grupele Cupei.

„Jucăm U Cluj. Înainte de derby, U Cluj joacă acasă marți, noi jucăm miercuri la Arad. Jucăm cel mai important meci al sezonului de până acum cu Rapid marțea. Ei joacă înainte vineri, noi jucăm sâmbătă derby cu U Cluj.

E egalitate de șanse sau ce? Noi suntem desconsiderați pe față, e clar lucrul acesta. Eu astăzi am aflat. Sunt foarte nemulțumit. CFR nu e moartă! Ori jucăm de la egal la egal, ori ce facem?

O zi în plus în perioada asta, din trei în trei zile, contează enorm. Plus că întâlnim echipe, Rapid s-a întărit foarte tare, U Cluj e acolo unde e. Nu e normal!”, a spus Pancu la Prima Sport.

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 24 46 2 Dinamo 24 45 3 Rapid 24 45 4 FC Argeș 24 40 5 U Cluj 24 39 6 Botoșani 23 38 7 UTA Arad 24 38 8 Oțelul Galați 23 36 9 CFR Cluj 24 35 10 Farul 24 34 11 FCSB 23 31 12 Petrolul 23 21 13 Unirea Slobozia 24 21 14 Csikszereda 23 19 15 Hermannstadt 24 17 16 Metaloglobus 24 11

