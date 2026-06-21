Asasini de 16 ani, crimă în Ecuador FOTO. Localnicii care urmăreau meciul împotriva Curacao, atacați de doi adolescenți. O persoană a fost ucisă

Doi tineri de 16 ani au tras cu arma asupra unui grup de oameni care urmăreau meciul Ecuador - Curacao de la CM 2026, scor 0-0.

Totul s-a întâmplat pe o stradă din orașul Ibarra, Ecuador. O persoană a fost ucisă, iar alte șase au fost rănite.

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În noaptea de sâmbătă spre duminică, Ecuador și Curacao s-au întâlnit în a doua rundă a grupei E de la Mondial.

Deși pentru naționala din Caraibe remiza a fost un motiv de bucurie, fiind primul punct din istorie obținut la un turneu final, lucrurile au stat complet diferit pentru Ecuador.

FOTO. Doi adolescenți au deschis focul asupra oamenilor care urmăreau meciul cu Ecuador - Curacao

În centrul orașului Ibarra din Ecuador, fanii au putut urmări meciul naționalei împotriva Curacao pe un ecran uriaș amplasat pe stradă.

În timpul partidei, doi adolescenți în vârstă de 16 ani au atacat oamenii care s-au adunat pentru a-și susține echipa. Au împușcat mai multe persoane, dintre care una a decedat, iar alte șase au fost rănite, conform marca.com.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 20:00, în repriza secunde a meciului.

Conform autorităților, cei doi atacatori au avut intenția de a ucide o persoană prezentă la acel eveniment dedicat naționalei Ecuadorului. Victima a fost o adolescentă de 16 ani.

Printre răniți se află un bărbat în stare gravă, cu multiple răni la nivelul abdomenului, precum și o consilieră locală, Mery Congo, care a suferit leziuni grave la cap.

Imediat după atac, cei doi adolescenți au fugit de la locul faptei, dar unul dintre ei a fost arestat la două străzi distanță. Celălalt a reușit să scape, însă poltiția susține că va fi identificat curând.

Ismael Varas, reprezentantul poliției din orașul Ibarra, a mai subliniat că ambii atacatori au 16 ani, ceea ce reflectă tendința bandelor criminale din Ecuador de a recruta minori pentru astfel de acțiuni violente, deoarece aceștia riscă pedepse mai mici dacă sunt prinși.

Un caz similar a avut loc în aceeași săptămână în Guayaquil, cel mai populat oraș din Ecuador, unde doi atacatori de 15 și 16 ani au împușcat mortal un lider criminal în interiorul aeroportului. Au fost rănite cel puțin alte trei persoane.

Președintele Ecuadorului, Daniel Noboa, a declarat stare de „conflict armat intern” împotriva crimei organizate de la începutul anului 2024.

În ciuda acțiunilor președintelui pentru a combate violențele din țară, în 2025 s-a înregistrat un record de 9.281 de omoruri, ceea ce înseamnă o rată de peste 50 de omoruri la 100.000 de locuitori, una dintre cele mai ridicate din America Latină.

Ataque criminal durante el partido. Esta noche hubo un tiroteo en el centro de Ibarra mientras se transmitía en pantalla gigante el partido de Ecuador frente a Curazao, como parte del evento “La Calle del Sabor”. Una adolescente fue asesinada y hay seis personas heridas. Un… pic.twitter.com/jsmXVX07Gi — LaHistoria (@lahistoriaec) June 21, 2026

Pentru Ecuador urmează meciul cu Germania de la CM 2026, care va avea loc pe 25 iunie, de la ora 23:00 (ora României).

Clasament Grupa E

ECHIPĂ MECIURI PUNCTE 1. Germania 2 6 2. Coasta de Fildeș 2 3 3. Ecuador 2 1 4. Curacao 2 1

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