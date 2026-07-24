„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres” +13 foto
Cristian Balaj. Foto: Sport Pictures
Superliga

„Trebuia să lase faza să se joace” Arbitrul meciului UTA - Oțelul 2-2, criticat de Cristi Balaj: „În Legea 7 e prevăzut expres”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 23:37
  • Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru internațional și fost președinte al lui CFR Cluj, consideră că arbitrul Sorin Vadana a greșit în finalul meciului UTA - Oțelul, scor 2-2, din etapa #2 din Superliga.
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„Centralul” a fluierat finalul partidei înainte ca arădenii să execute un corner, deși în timpul adițional fusese marcat un gol.

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Cristi Balaj a vorbit despre finalul controversat al meciului UTA - Oțelul

UTA a revenit de la 0-2, după golurile marcate de Sinani, în minutul 73, și Jayson Papeau, în minutul 90+4.

La scurt timp după egalare, arădenii au obținut un corner, însă Sorin Vadana a fluierat finalul înainte ca lovitura de colț să fie executată.

„Partida a fost prelungită cu minimum 5 minute. Dacă mingea ar fi depășit linia de poartă înainte de expirarea celor 5 minute, arbitrul ar fi fost obligat să lase executarea loviturii de la colț.

În situația noastră, chiar daca mingea a ieșit din teren la 12 secunde după expirarea celor 5 minute, consider ca arbitrul trebuia să lase să se execute lovitura de la colț, având în vedere că s-a înscris un gol în minutele de prelungiri.

În Legea 7 este prevăzut în mod expres că arbitrul va acorda prelungiri la manifestările de bucurie la înscrierea unui gol!”, a spus fostul arbitru, conform fanatik.ro.

FOTO. Golul superb marcat de Papeau în meciul cu Oțelul

Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport
Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (13 imagini)

Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport Golul reușit de Jayson Papeau în meciul cu Oțelul Galați. Foto: capturi Prima Sport
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Potrivit regulamentului, arbitrul trebuie să compenseze timpul pierdut, printre altele, pentru înlocuiri, accidentări, sancțiuni disciplinare, verificări VAR, trageri de timp și manifestările de bucurie de după marcarea unui gol.

În cazul partidei de la Arad, reușita lui Papeau din minutul 90+4 a provocat o pauză înainte de reluarea jocului, motiv pentru care Balaj consideră că arbitrul trebuia să adauge câteva secunde suplimentare peste cele cinci minute indicate inițial.

Decizia a provocat proteste în tabăra arădenilor. Mihai Roman a primit cartonaș galben, iar goalkeeperul Alomerovic a fost eliminat direct pentru proteste.

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