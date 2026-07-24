Revedere emoționantă VIDEO: Dorin Semeghin și Petre Grigoraș s-au revăzut la 18 ani distanță de la celebra replică „Du-te, bă, la șah!”
Petre Grigoraș și Dorin Semeghin. Foto: captură video Instagram/Cetatea Suceava
Liga 2

Revedere emoționantă VIDEO: Dorin Semeghin și Petre Grigoraș s-au revăzut la 18 ani distanță de la celebra replică „Du-te, bă, la șah!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.07.2026, ora 23:00
alt-text Actualizat: 24.07.2026, ora 23:00
  • Dorin Semeghin (47 de ani) și Petre Grigoraș (61 de ani) au avut parte de o revedere emoționantă, la 18 ani de la momentul în care au colaborat la Oțelul Galați.
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O replică a tehnicianului din 2008, la adresa fostului jucător, nu a fost uitată nici în prezent, iar Semeghin a ținut s-o readucă în prim-plan, la o vizită în vestiarul celor de la Cetatea Suceava, actuala echipă a lui Grigoraș.

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Dorin Semeghin și Petre Grigoraș, revedere după 18 ani de la momentul „Du-te, bă, la șah!”

Fostul jucător de la Oțelul și Dinamo l-a vizitat pe fostul său antrenor din urmă cu 18 ani, iar Grigoraș a fost plăcut surprins de gestul acestuia.

Cei doi au fost protagoniștii unui episod care a rămas celebru în fotbalul românesc.

În 2008, la un meci între Oțelul și Rapid, în timp ce reveneau de la vestiare, Semeghin s-a plâns de agresivitatea adversarilor din Giulești: „Nu mai pot, mă faultează ăștia!”

Tehnicianul a reacționat iritat: „Și ce vrei să-ți fac? Du-te, bă, la șah! Du-te la șah și nu te mai faultează” a fost replica intrată în istorie.

„O revedere foarte, foarte frumoasă. Am vorbit cu profesorul și i-am spus să nu mă mai trimită și acum la șah. Și le-am urat baftă băieților. Ușor, ușor, pas cu pas, poate, poate vor promova.

Nu am reușit, nu am jucat niciodată șah. Mă văd cu profesorul și poate o să mă învețe și șah”, a declarat Dorin Semeghin, într-un clip publicat de clubul sucevean pe Instagram.

Petre Grigoraș: „A fost o plăcere să-l reîntâlnesc”

„Chiar a fost o plăcere, nu l-am mai văzut de mult, iar expresia aia a fost atât de des vehiculată, expresie care a fost acum, nu știu, aproape 20 de ani. S-a săturat și el, și eu, cred că v-a săturat și voi, dar a fost o plăcere să-l reîntâlnesc.

Nu s-a schimbat, a rămas cu același tonus. Ar fi bine să-l dezbrac un pic, să-i învețe pe ai mei cum se centrează din viteză, pentru că el a fost unul dintre cei mai buni jucători pe care i-am antrenat și care centra perfect.

Da, a fost foarte plăcut, a fost o bucurie, mai avea și câțiva colegi care a mai jucat și reîntâlnirea a fost frumoasă, a fost super OK”, a transmis și Petre Grigoraș.

Fostul antrenor de la Pandurii și Oțelul a preluat Cetatea Suceava la finalul lui 2025, a obținut promovarea în Liga 2, iar acum va lupta în noul sezon pentru un loc în primul eșalon.

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