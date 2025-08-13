Îl „înțeapă” pe MM Stoica Balaj, enervat de oficialul FCSB: „Și eu pot fi oripilat de ce spune! Depășim limita bunului simț”

Cristi Balaj (53 de ani) l-a „înțepat” pe Mihai Stoica (60 de ani), considerând că analizele sale de la Prima Sport, unde este invitat permanent, nu sunt obiective.

În acest debut de sezon, Mihai Stoica a criticat mai multe decizii de arbitraj luate împotriva echipei sale, dar și unele în favoarea rivalelor.

Cristi Balaj, replică acidă pentru MM Stoica: „Depășim limita bunului simț”

După ce MM Stoica a reamintit de golul controversat marcat de Dumbravanu în victoria CFR-ului cu Slobozia, scor 2-1, Balaj a replicat.

„Nu am vorbit în sens peiorativ despre arbitrajele altor echipe. Am văzut, din păcate, că există conducători, în special mă refer la Meme Stoica, care vorbesc despre arbitrajele CFR-ului.

Care vorbește despre un gol marcat, cu Slobozia, chiar dacă CCA a decis că este valabil. Sunt de acord că acea fază generează discuții, dar noi am marcat, înainte, un gol perfect regulamentar, care ni s-a anulat.

A apărut această situație, după 10 minute, în care el tot vorbește că a fost o greșeală și că am câștigat în urma unui gol neregulamentar. Nu este corect și nu mi se pare corect să se facă asemenea analize de oameni care sunt implicați la alte echipe ”, a spus Cristi Balaj, la emisiunea DigiSport Special

Cristi Balaj a reamintit și momentul eliminării lui Ștefan Târnovanu, din partida campioanei României împotriva celor de la Farul Constanța, 1-2. Președintele ardelenilor crede că acuzațiile aduse de Mihai Stoica la adresa lui George Găman au fost exagerate.

„Mi-e ușor și mie ca să îmi exprim nemulțumirea sau să fiu oripilat de faptul că se contestă că un jucător al FCSB-ului, în speță Târnovanu, care a recunoscut că a folosit cuvinte injurioase, la televizor, imediat după meci, să fie atacat arbitrul.

De ce? Pentru că a avut curajul să respecte regulamentul. Depășim limita bunului simț în momentul în care nu încercăm măcar să fim obiectivi”, a adăugat Cristi Balaj.

Mihai Stoica ar putea fi sancționat, din cauza acuzelor la adresa arbitrajului

În urma partidei dintre FCSB și Farul Constanța, Mihai Stoica a criticat dur maniera de arbitraj a lui George Găman.

Comisia de Disciplină l-a chemat pe membrul conducerii clubului FCSB, din cauza acuzațiilor aduse „centralului” partidei.

„Minte cu nerușinare și n-are nicio problemă cu asta. Să fiu chemat față-n față cu el și să discutăm… De ce a trebuit să mă mintă?

Ar trebui să putem asculta ce vorbesc arbitri. Ok, nu le face publice, dar lasă-ne pe noi, cei implicați, să venim și să ascultăm înregistrările. Să meargă cine e interesat să afle ce au de spus”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

