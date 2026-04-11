„Chivu, o persoană specială”  Piotr Zielinski, încântat de colaborarea cu antrenorul român al lui Inter: „Mi-a dat încredere”
„Chivu, o persoană specială” Piotr Zielinski, încântat de colaborarea cu antrenorul român al lui Inter: „Mi-a dat încredere”

alt-text Publicat: 11.04.2026, ora 18:56
  • Mijlocașul polonez Piotr Zielinski (31 de ani) a vorbit despre experiența sa la Inter și despre relația pe care o are cu românul Cristi Chivu (45 de ani).

Zielinski nu l-a uitat nici pe Simone Inzaghi, fostul tehnician al nerazzurrilor, cel care l-a adus la echipă.

„FIFA și UEFA mint!” Patronul lui Napoli lansează acuzații grave: „Jucătorii nu pot face asta. S-ar sinucide!”
„FIFA și UEFA mint!” Patronul lui Napoli lansează acuzații grave: „Jucătorii nu pot face asta. S-ar sinucide!”

Piotr Zielinski: „Chivu, o persoană specială”

„Pot spune despre Cristi Chivu că este o persoană specială. Când a ajuns aici, eram încă accidentat. Mi-a vorbit, mi-a dat încredere, m-a făcut să înțeleg că vrea să se bazeze pe mine.

Am muncit să mă recuperez cât mai repede posibil. Îmi cunoștea abilitățile, dar voia să le vadă la fiecare antrenament.

Mă bucur că a devenit antrenorul lui Inter”, a spus fotbalistul polonez într-un interviu pentru Corierre dello Sport, citat de eurosport.ro.

Zielinski, despre Inzaghi: „Am avut o relație excelentă”

Mijlocașul a avut cuvinte de laudă și pentru Simone Inzaghi, care a jucat un rol important în transferul său la Inter.

„Am avut și o relație excelentă și cu Inzaghi. El a fost unul dintre cei care m-au vrut aici. Sunt dezamăgit că nu am putut contribui prea mult. A fost, totuși, un sezon fantastic. Finala Ligii Campionilor a mers prost, dar faptul că am ajuns acolo este ceva unic”.

Inter e lider în Serie A, cu 72 de puncte, la 7 puncte în fața lui Napoli și la 9 în fața lui AC Milan, ocupanta locului 3.

Inter joacă, duminică, de la 21:45, în deplasarea de la Como, în etapa a 32-a din Serie A.

Echipa antrenată de Cesc Fabregas ocupă locul 4, cu 58 de puncte.

Mbappe, plin de sânge! FOTO. Moment șocant în La Liga. Starul lui Real Madrid a avut nevoie de intervenția medicilor
Mbappe, plin de sânge! FOTO. Moment șocant în La Liga. Starul lui Real Madrid a avut nevoie de intervenția medicilor
Rațiu, omagiu pentru Lucescu FOTO. Ce mesaj și-a scris pe tricou la meciul în care echipa sa a demolat AEK Atena în Conference League
Rațiu, omagiu pentru Lucescu FOTO. Ce mesaj și-a scris pe tricou la meciul în care echipa sa a demolat AEK Atena în Conference League

LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
LIVE Alegeri cruciale în Ungaria: Prezența bate record după record / Cozi la secțiile din străinătate, val de voturi prin corespondență / Oamenii lui Orban susțin că votul masiv e în avantajul lor
Becali intervine peste Rădoi Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Becali intervine peste Rădoi  Patronul FCSB s-a săturat: „Nu are cum să fie pe teren!” » Contre cu Pintilii + cum a reacționat Mirel la conferință
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Nicolescu, funcție nouă Schimbări în conducerea lui Dinamo: „Mult mai flexibilă” » Cine e noul președinte al Consiliului de Administrație
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Lui Rădoi i-a ieșit schimbarea  VIDEO Atacantul U21 de la FCSB a marcat cu Oțelul și  s-a dus direct la antrenor: ce a urmat
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Sorana Cîrstea, campioană la Linz Triumf în Austria după un parcurs perfect alături de Shuai Zhang 
„Nu te gândești Cât de slabi sunt?” Panduru intervine după ce Becali l-a făcut praf pe Chiricheș: „Da, e normal!”
Dezastru pentru Drăgușin Tottenham pierde din nou și e pe loc de retrogradare! Decizia lui De Zerbi în privința românului
Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
Stadionul de 270 mil. € arată fabulos Una dintre cele mai mari structuri de oțel din lume! Naționala îl va inaugura cu Italia
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
„La zile de naștere ești invitat, la înmormântări mergi singur” Rinat Ahmetov, declarații după deplasarea la București, pentru a-și lua adio de la Lucescu
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
Sud Steaua, scandări abjecte Ultrașii celor de la CSA l-au implicat pe Mircea Lucescu în războiul lor cu FCSB
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc
VIDEO | Moment de infarct, cu un pieton care sare efectiv în fața unei mașini care merge cam tare prin traficul din București. Un reflex salvator și-un dublu noroc

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
