„Chivu, o persoană specială”  Piotr Zielinski, încântat de colaborarea cu antrenorul român al lui Inter: „Mi-a dat încredere”

Mijlocașul polonez Piotr Zielinski (31 de ani) a vorbit despre experiența sa la Inter și despre relația pe care o are cu românul Cristi Chivu (45 de ani).

Zielinski nu l-a uitat nici pe Simone Inzaghi, fostul tehnician al nerazzurrilor, cel care l-a adus la echipă.

Piotr Zielinski: „Chivu, o persoană specială”

„Pot spune despre Cristi Chivu că este o persoană specială. Când a ajuns aici, eram încă accidentat. Mi-a vorbit, mi-a dat încredere, m-a făcut să înțeleg că vrea să se bazeze pe mine.

Am muncit să mă recuperez cât mai repede posibil. Îmi cunoștea abilitățile, dar voia să le vadă la fiecare antrenament.

Mă bucur că a devenit antrenorul lui Inter”, a spus fotbalistul polonez într-un interviu pentru Corierre dello Sport, citat de eurosport.ro.

Zielinski, despre Inzaghi: „Am avut o relație excelentă”

Mijlocașul a avut cuvinte de laudă și pentru Simone Inzaghi, care a jucat un rol important în transferul său la Inter.

„Am avut și o relație excelentă și cu Inzaghi. El a fost unul dintre cei care m-au vrut aici. Sunt dezamăgit că nu am putut contribui prea mult. A fost, totuși, un sezon fantastic. Finala Ligii Campionilor a mers prost, dar faptul că am ajuns acolo este ceva unic”.

Inter e lider în Serie A, cu 72 de puncte, la 7 puncte în fața lui Napoli și la 9 în fața lui AC Milan, ocupanta locului 3.

Inter joacă, duminică, de la 21:45, în deplasarea de la Como, în etapa a 32-a din Serie A.

Echipa antrenată de Cesc Fabregas ocupă locul 4, cu 58 de puncte.

Citește și

