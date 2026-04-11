Departajare incredibilă în Premier League Arsenal a pierdut, lupta la titlu cu City devine incendiară + Huiduieli pe Emirates: „Ca un pumn în față”

Arsenal a pierdut meciul cu Bournemouth, scor 1-2, în etapa #32 din Premier League, iar lupta la titlu în Anglia a devenit și mai palpitantă

Cum s-ar putea ajunge la o departajare incredibilă la titlu, în rândurile de mai jos

Cu șase etape înainte de final, Arsenal se află pe primul loc, la nouă puncte distanță de Manchester City, echipă care are două meciuri mai puțin disputate și care va juca în această etapă cu Chelsea, pe Stamford Bridge. Partida este programată duminică, 12 aprilie, de la 18:30.

În etapa viitoare din Premier League, Manchester City și Arsenal se întâlnesc pe Etihad, lupta la titlu fiind în acest moment relansată.

Arsenal, înfrângere surprinzătoare cu Bournemouth

Gruparea londoneză a pierdut partida cu Bournemouth, echipa clasată pe locul 10 în Premier League, după ce a fost condusă încă din startul partidei.

Eli Junior Kroupi a deschis scorul pentru Bournemouth în minutul 17 al partidei, iar Arsenal a restabilit egalitatea în minutul 35, atunci când Viktor Gyokeres a punctat din penalty.

În repriza secundă, Arsenal a cedat cele trei puncte, după ce Bournemouth a dat lovitura în minutul 74, atunci când Alex Scott a punctat din pasa lui Evanilson.

Ca urmare a acestui rezultat, Manchester City s-ar putea apropia la șase puncte de Arsenal înaintea meciului direct, dacă va câștiga partida cu Chelsea de duminică.

La finalul meciului de pe Emirates, fanii „tunarilor” i-au huiduit pe elevii lui Arteta, fiind nemulțumiți și totodată îngrijorați de rezultatul înregistrat astăzi.

Boos at the full-time whistle 🔊



Arsenal drop all three points as Bournemouth take home a 2-1 win at the Emirates 🍒



📺 TNT Sports and HBO Max pic.twitter.com/VCVlVgEbZK — Football on TNT Sports (@footballontnt) April 11, 2026

Lupta la titlu în Premier League ar putea fi una incendiară

Odată cu acest rezultat a fost relansată și lupta pentru titlu în Premier League.

Dacă Manchester City își câștigă toate meciurile rămase, ar termina campionatul cu 85 de puncte. De cealaltă parte, dacă Arsenal pierde meciul cu City, dar câștigă toate celelalte meciuri, va termina tot cu 85 de puncte.

În Premier League, criteriile de departajare sunt în următoarea ordine: golaveraj, goluri marcate, rezultate directe. Astfel, fiecare gol ar putea fi decisiv!

În acest moment, Arsenal are un golaveraj de +38, în timp ce „cetățenii” au doar +32.

Mikel Arteta: „Un rezultat dezamăgitor”

La finalul partidei cu Bournemouth, tehnicianul „tunarilor”, Mikel Arteta, a declarat:

„Un rezultat dezamăgitor. Este ca un pumn în față. Totul ține de cum reacționăm acum. Sunt o echipă care nu a pierdut de 11 meciuri dintr-un motiv, am făcut multe lucruri bine.

Am fost departe de a fi eficienți. Prima ocazie pe care au avut-o să atace în careu a fost o deviere, o acțiune defensivă proastă și a ieșit gol.

În a doua repriză ne așteptam la un joc diferit. Am făcut multe lucruri ciudate astăzi. Am fost foarte consecvenți până acum, dar se poate întâmpla și asta, acesta este fotbalul.

Urmează o săptămână importantă. Miza este foarte mare. Suntem încă într-o poziție bună în ambele competiții ”, a declarat Mikel Arteta, conform straitstimes.com.

