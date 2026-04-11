Moment controversat la Sepsi - Steaua A fost difuzat un cântec asociat partidului lui Viktor Orban + scandări de susținere pentru prim-ministrul Ungariei, înainte de alegeri

Meciul dintre Sepsi OSK și Steaua București (2-0) a fost însoțit de acuzații privind apariția unor mesaje cu tentă politică în incinta stadionului.

La pauza meciului a fost difuzat un cântec asociat partidului ungar Fidesz, formațiunea aflată la guvernare în Ungaria, precum și scandări pro-Viktor Orban, actualul prim-ministru al Ungariei.

Momentul este unul sensibil în Ungaria, unde duminică, 12 aprilie, au loc alegeri parlamentare, pe fondul tensiunilor dintre partidul de guvernământ Fidesz și formațiunea de opoziție Tisza.

La pauza meciului Sepsi - Steaua a fost difuzat un cântec asociat partidului lui Viktor Orban

Cristian Scutariu, fost jurnalist sportiv și un suporter declarat al Stelei, susține că la pauza partidei s-au auzit scandări pro-Viktor Orban, iar la stația de amplificare rula un cântec asociat partidului Fidesz.

„Înainte să înceapă meciul, cu vreo 15 minute, tot stadionul cânta «Ria, ria, Ungaria», ca răspuns la «România, România», venit dinspre galeria Stelei [...].

La pauza meciului, a duduit la boxe imnul partidului Fidesz și s-au auzit ceva strigături pro-Viktor Orban. Parcă nu era voie cu așa ceva pe stadioane” , a scris Scutariu pe pagina sa de Facebook, după ce a asistat la meci de la Tribuna 1.

Și galeria Stelei are un istoric de manifestări cu tentă politică, dar anti-PSD și Marcel Ciolacu.

În 2023, CSA Steaua nu a fost lăsată să joace la Târgoviște când a avut stadionul suspendat, după ce suporterii echipei au afișat bannere și au avut scandări îndreptate împotriva partidului PSD și a premierului de atunci, Marcel Ciolacu, care nu au fost bine primite în județul Dâmbovița.

Doi oficiali ai clubului Sepsi au fost implicați recent într-o altercație violentă, cu conotații politice

Tot în această săptămână, numele clubului din Sfântu Gheorghe a apărut în centrul unui scandal cu legături politice.

Un tânăr a acuzat că a fost agresat de persoane din anturajul clubului Sepsi pe fondul unei dispute legate de politică și de alegerile din Ungaria, după ce ar fi rostit numele partidului TISZA.

În această altercație ar fi fost implicați alți doi tineri, alături de Sandor Nagy, antrenor la Sepsi 2, și de Laszlo Kulcsar, secundul primei echipe, acuzat în 2017 de comportament xenofob.

Acum am probleme cu vederea. Nu voiam bătaie, discuțiile politice nu trebuie să ducă la violență. Știu despre cei trei că lucrează la Sepsi, dar nu pot da numele. Am primit cam 10 pumni Norbert Beres, pentru GOLAZO.ro

TISZA este principalul partid de opoziție din Ungaria, condus de Peter Magyar, și îl contestă direct pe Viktor Orbán și formațiunea sa, Fidesz, înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, conform reuters.com.

Miza este mare, iar cursa este considerată una dintre cele mai strânse din ultimii ani, unele sondaje indicând chiar un avantaj pentru TISZA.

Budapesta a virat peste 12 milioane de euro către Sepsi și Csikszereda înaintea scrutinului din Ungaria

Rapoartele financiare depuse de Sepsi și Csikszereda pentru 2025 arată că ambele cluburi au primit împreună de la Budapesta peste 12 milioane de euro:

Csikszereda s-a ales anul trecut cu 8,1 milioane de euro

Sepsi a primit tot în 2025 suma de 4,2 milioane euro

Cele două cluburi sunt din două regiuni în care trăiesc comunități foarte mari de etnici maghiari, cărora Legea Electorală a Ungariei, pe care Viktor Orban a schimbat-o în 2010, le permite să voteze la alegerile din țara vecină.

La alegerile din Ungaria, din 12 aprilie, sunt așteptați să voteze 700.000 de etnici maghiari din afara Ungariei, dintre care 300.000 să fie din Covasna și Harghita.

670 de milioane de euro e suma pe care Guvernul Ungariei a direcționat-o, între 2011 și 2021, către 6 state (România, Serbia, Ucraina, Slovacia, Croația și Slovenia) pentru a ajuta comunitatea de etnici maghiari, iar Europa Liberă a scris că „o parte semnificativă din această sumă a fost trimisă prin fondul de stat Bethlen Gabor, destinat pentru susținerea organizațiilor maghiare din străinătate”

