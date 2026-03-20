Explicațiile selecției lui Lucescu GOLAZO.ro are argumentele selecționerului. De ce e Coubiș, cine i l-a propus pe Marius Coman, când a pierdut Borza convocarea
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 14:28
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 14:28
  • Mircea Lucescu a anunțat un lot de 26 de jucători pentru meciurile de baraj: 14 din campionatul intern, de unde vin și cele mai mari surprize
  • Opruț a picat testul la precedenta convocare, Borza la derby-ul cu Dinamo, în vreme ce Marius Coman a fost propunerea lui Mihai Stoichiță

Marile surprize din lista fotbaliștilor anunțați de Mircea Lucescu pentru meciul cu Turcia și eventuala finală, cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, provin din campionatul intern. De unde Il Luce a apelat la 14 nume:

  • U Craiova: Rus, Bancu, Screciu, Baiaram
  • Rapid: Aioani, Dobre, Petrila
  • FCSB: Fl. Tănase, Bîrligea, Miculescu
  • CFR: M. Popa
  • U Cluj: Coubiș
  • UTA: M. Coman
  • Hermannstadt: K. Ciubotaru
Explicațiile selecției lui Mircea Lucescu

GOLAZO.ro are argumentele pe care Mircea Lucescu le-a avut atunci când a făcut aceste alegeri, inclusiv modul în care a judecat inițial lista cu stranieri, de pe care au dispărut mai multe nume.

  • DE CE NU E RACOVIȚAN. Poate cea mai surprinzătoare absență e cea a lui Racovițan, care joi seară a fost titular în Rakow - Fiorentina 1-2, în optimile Conference League.

    În cazul său, prestația dezastruoasă de la meciul cu Bosnia a fost decisivă. Lucescu l-a considerat unul dintre principalii responsabili pentru acel eșec.
  • DE CE NU A FOST PĂSTRAT VERMEȘAN. În condițiile în care apărea pe lista inițială a stranierilor și ținând cont de criza imensă de atacanți, e surprinzător că s-a apelat la Marius Coman, iar el nu a fost convocat.

    De fapt, Lucescu nu a avut nici un moment intenția de a-l avea în lot la această acțiune, iar convocarea sa preliminară a fost doar pentru a-i crea o imagine bune la clubul său din Italia.
  • DE CE E KEVIN CIUBOTARU ȘI NU SUNT OPRUȚ SAU BORZA. În privința dinamovistului, Lucescu s-a convins despre el la precedenta acțiune când l-a avut sub comandă. Încă de atunci a fost dezamăgit de cum s-a comportat, inclusiv la antrenamente.

    Borza era în pole-position acum, însă în cazul său convocarea a fost ratată din cauza prestației din derby-ul cu Dinamo, când Musi efectiv l-a dominat copios aproape tot meciul. Mai mult, Lucescu, în discuțiile cu staff-ul tehnic, s-a exprimat că „pentru perspectivă, Kevin Ciubotaru are calități să ajungă mai bun fotbalist decât Borza“. 
  • DE CE A FOST LUAT COUBIȘ. Un fotbalist care a debutat la seniori abia în urmă cu două luni și care încă nu a bifat 10 meciuri în Liga 1 va fi la Istanbul.

    Decizia lui Lucescu nu-l ia însă în calcul de a juca, ci de a fi cu echipa națională și de a se acomoda cu ceea ce înseamnă acest nivel, pentru că selecționerul crede că în viitor el ar putea să fie un fotbalist de bază.
  • DE CE APARE SCRECIU LA MIJLOCAȘI. Nu convocarea olteanului e surprinzătoare, ci că el e trecut în lotul lui Lucescu pe poziția de mijlocaș, deși la Universitatea a evoluat exclusiv ca stoper.

    Lucescu îl ia însă în calcul ca mijlocaș defensiv, după accidentarea lui Marius Marin. Argumentul: a mai evoluat în acest rol, inclusiv la națională, sub comanda lui Edi Iordănescu.
  • DE CE A FOST CONVOCAT PETRILA. În condițiile în care existau deja variantele Mihăilă și Baiaram, surprinde și aducerea rapidistului în banda stângă.

    Lucescu a fost încântat de cum a jucat Petrila în 2026 la Rapid și îl consideră cel mai bun jucător al giuleștenilor în ultimele meciuri.
  • DE CE S-A AJUNS LA SOLUȚIA MARIUS COMAN. În absența lui Drăguș, dar și a lui Louis Munteanu, Mircea Lucescu a dorit încă o variantă viabilă la Bîrligea, care va fi titular la Istanbul.

    L-a ales pe Miculescu, însă n-a fost foarte mulțumit de cum acesta a jucat ca atacant central la meciul cu Metaloglobus. N-a renunțat însă la el datorită experienței din cupele europene pe care Miculescu o are, unde se apropie de 50 de meciuri disputate.

    În schimb, Lucescu a tot insistat că are nevoie de un vârf masiv care să știe să joace un rol de pivot, cu spatele la poartă. În perioada în care s-a aflat în spital, Marius Coman i-a fost propus de Mihai Stoichiță, care i l-a prezentat ca o variantă de urmărit.

    Lucescu a validat propunerea directorului tehnic și, în lipsa oricărei alte soluții, l-a convocat pe Coman. Un fotbalist care se apropie de 30 de ani, care n-a jucat niciodată la națională și pe care startul actualului sezon l-a prins în Liga a II-a, la Sepsi.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)
  • Marian AIOANI (Rapid, 0/0)
  • Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)
  • Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)
  • Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)
  • Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)
  • Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)
  • Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)
  • Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)
  • Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)
  • Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

  • Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)
  • Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)
  • Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)
  • Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)
  • Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)
  • Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)
  • Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)
  • Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)
  • Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)
  • Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

  • Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)
  • David MICULESCU (FCSB, 6/0)
  • Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

