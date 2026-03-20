Dinamo - U Craiova 0-1. Ilie Dumitrescu (57 de ani) a lăudat evoluția foarte bună a lui Vladimir Screciu (26 de ani), chiar înainte de barajul cu Turcia.

Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Screciu a fost unul dintre cei mai solizi jucători ai lui Filipe Coelho în acest duel, iar fostul internațional îl vede drept o posibilă opțiune pentru Mircea Lucescu, în lupta pentru un loc la CM 2026.

După ce selecționerul l-a pierdut și pe Marius Marin înaintea meciului crucial din semifinala barajului, Dumitrescu îl propune pe Screciu ca posibil înlocuitor la închidere.

„Sunt trei puncte imense. Oltenii au suferit și au câștigat dueluri. Repet, Rus, Romanchuk, buni jucători.

Screciu a făcut un meci bun și poate să fie o soluție pentru echipa națională. A jucat excelent. Nu ca fundaș central, dar poate să fie folosit în linia de mijloc”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

În cazul unui succes contra Turciei, „tricolorii” vor întâlni câștigătoarea dintre Kosovo și Slovacia în finala barajului, pe 31 martie.

Lista preliminară a stranierilor pentru barajul cu Turcia

PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 7/0);

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Gaziantep FK | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0)

MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0)

ATACANȚI

Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2)

