Drăguș, out și dacă jucăm finala! Atacantul, suspendat cu Turcia, nu poate evolua nici la eventualul baraj cu Slovacia/Kosovo. Care e motivul
Nationala

Drăguș, out și dacă jucăm finala! Atacantul, suspendat cu Turcia, nu poate evolua nici la eventualul baraj cu Slovacia/Kosovo. Care e motivul

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 15:29
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 16:35
  • Turcia - România se va disputa în semifinala barajului pentru accesul la Campionatul Mondial din 2026: joi, 26 martie, de la ora 19:00, în direct pe Prima TV
  • Dacă ne calificăm, vom juca finala cu învingătoarea dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare

Mircea Lucescu a anunțat astăzi un lot format din 26 de jucători, dintre care 23 de fotbaliști de câmp, cu care va aborda ambele meciuri din finalul lunii martie.

Și barajul cu Turcia, dar și al doilea joc, care va fi fie finala pentru CM, cu cine se califică din confruntarea Slovacia - Kosovo, fie jocul de verificare cu învinsa din același duel de la Bratislava.

Citește și
Citește mai mult
În lista anunțată de Lucescu nu apare Denis Drăguș (26 de ani), deși el mai are o singură etapă de suspendare de ispășit, din cele două pe care l-a încasat după cartonașul roșu din partida cu Bosnia.

A stat cu San Marino, va sta și cu Turcia, după care are drept de joc. Teoretic e eligibil pentru a fi pe teren la o eventuală dispută cu Slovacia sau Kosovo, decisivă pentru a ajunge în SUA la vară.

FOTO. Denis Drăguș a fost eliminat în meciul cu Bosnia

Galerie foto (7 imagini)

+7 Foto
Dar Drăguș nu va fi 100% în lot. Nu e nici acum, nu va fi adăugat nici ulterior. Motivul? Din informațiile GOLAZO.ro, el a informat staff-ul primei reprezentative că nu s-a refăcut complet după accidentarea la genunchi pe care a suferit-o luna trecută.

La jumătatea lunii februarie, Drăguș s-a ales cu probleme la genunchi: afectarea ligamentului colateral. Perioada de absență estimată atunci: 3-4 săptămâni.

Deși a trecut o lună de acel moment, el nu s-a refăcut 100%, nu se antrenează la capacitate normală și nu va putea intra în calcule pentru meciul pe care România îl va avea pe 31 martie, oficial sau amical.

27
de selecții și 7 goluri are Drăguș, care a debutat în echipa națională în septembrie 2018, când avea doar 19 ani

Ce atacanți a convocat Lucescu

Selecționerul are trei variante de atacanți pentru cele două meciuri, din 26 și 31 martie. Toți sunt din Liga 1, din play-out: Bîrligea și Miculescu (ambii FCSB), Marius Coman (UTA). Alte soluții din străinătate sau din țară lipsesc din diferite motive:

  • Drăguș - suspendat cu Turcia, dar oricum e și accidentat
  • Louis Munteanu - accidentat, a suferit o ruptură musculară
  • George Pușcaș - abia a semnat cu Dinamo, n-a jucat deloc la trupa lui Kopic, ultimul lui meci oficial datează din iunie 2025!
  • Daniel Paraschiv - în Spania n-a confirmat, s-a întors în Liga 1 la Rapid, dar evoluțiile lui au lăsat de dorit

Turcia a convocat nu mai puțin de 10 atacanți

Spre deosebire de noi, selecționerul Turciei a chemat nu mai puțin de 10 atacanți, doi dintre ei provenind de la echipe precum Real Madrid, Juventus, Galatasaray, formații care au fost în play-off-ul și optimile Champions League:

  • Aral Simshir (Midtjylland, 0/0)
  • Arda Güler (Real Madrid, 26/6)
  • Bariş Alper Yılmaz (Galatasaray, 31/2)
  • Deniz Gül (Porto, 5/1)
  • Irfan Can Kahveci (Kasımpașa, 44/6)
  • Kenan Yıldız (Juventus, 26/5)
  • Kerem Akturkoglu (Fenerbahçe, 49/14)
  • Oguz Aydin (Fenerbahçe, 9/0)
  • Semih Kiliçsoy (Cagliari, 4/0)
  • Yunus Akgun (Galatasaray, 17/3)

Citește și

Campionatul Mondial
13:43
Citește mai mult
Nationala
12:34
Citește mai mult
VIDEO: cele mai noi imagini din sport

turcia echipa nationala a romaniei mircea lucescu denis dragus baraj cm 2026
Știrile zilei din sport
Nationala
19:41
Citește mai mult
Superliga
16:56
Citește mai mult
Campionatul Mondial
15:38
Citește mai mult
Nationala
17:42
Citește mai mult
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:50
20:23
20:38
20:03
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Top stiri
Superliga
11:26
Citește mai mult
Nationala
11:05
Citește mai mult
Nationala
10:41
Citește mai mult
B365
02:00
Citește mai mult
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share