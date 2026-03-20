Fabulosul Ronnie O'Sullivan! VIDEO. „Racheta” a realizat cel mai mare break din istoria snookerului la World Open 2026
alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 12:54
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 12:54
  • Ronnie O'Sullivan (50 de ani) a intrat în istorie după ce a realizat cel mai mare break din snookerul profesionist, 153 de puncte la World Open 2026 de la Yushan (China).
  • Cum a fost posibil, în rândurile de mai jos.

Considerat cel mai mare jucător de snooker din toate timpurile, Ronnie O'Sullivan s-a calificat fără emoții în semifinalele competiției.

Acesta a trecut pe rând de Matthew Selt (5-0), Shaun Murphy (5-3) și de Ryan Day (5-0).

Ronnie O'Sullivan a realizat cel mai mare break din istoria snookerului!

Chiar în primul frame al meciului cu Day, „Racheta” a realizat cel mai mare break din istoria snookerului, 153 de puncte, în ciuda faptului că break-ul maxim este de 147 de puncte, informează eurosport.ro.

  • Un frame începe cu 21 de bile (15 roșii și 6 colorate), la care se adaugă bila albă, toate având poziții fixe pe masă. Tacul nu trebuie să atingă decât bila albă, ceea ce înseamnă că jucătorii lovesc bilele colorate doar prin intermediul acesteia.
  • Obiectivul fiecărui frame este să aduni mai multe puncte decât adversarul, ceea ce se poate realiza fie într-o singură rundă la masă, fie prin mai multe vizite succesive.

Cum a reușit un break de 153? Septuplul campion mondial a beneficiat de un free ball și a băgat în buzunar bila verde, pe care o desemnase o roșie suplimentară.

Ronnie a curățat masa după ce s-a folosit de bila neagră pentru a trimite în buzunar cele 15 bile roșii, a băgat neagra de 14 ori (7 puncte) și de două ori de bila roz (6 puncte) înainte de a trimite în buzunar ultimele șase culori,.

Precedentul record îi aparținea lui Jamie Burnett (148 de puncte) și fusese realizat în 2004 la UK Championship, informează wst.tv.

O'Sullivan nu a avut probleme până la final și s-a calificat în careul de ași, unde îl va întâlni pe chinezul Wu Yize.

La începutul acestui sezon, septuplul campion mondial, a devenit al doilea jucător din istoria snookerului care a reușit două break-uri maxime de 147 de puncte într-un singur meci, realizând această performanță în semifinala turneului Saudi Arabia Snooker Masters, împotriva lui Chris Wakelin.

El a urmat exemplul lui Jackson Page, care a realizat două break-uri maxime în penultima rundă a calificărilor pentru Campionatul Mondial din 2025.

Ronnie O'Sullivan: „A fost un moment foarte special”

După performanța sa istorică, O'Sullivan a primit numeroase mesaje de la fanii snookerului, iar acesta a ținut să le mulțumească printr-un mesaj postat pe contul său personal de X.

„Vreau să transmit un mare mulțumesc tuturor celor care mi-au scris și m-au felicitat pentru acest break de 153 de puncte.

A fost un moment foarte special, sunt foarte bucuros că am reușit asta. Mulțumesc tuturor celor care m-au susținut”, a declarat O'Sullivan într-un videoclip postat pe X și citat de BBC.

Pentru calificarea în semifinale, englezul va încasa 33.000 de lire sterline, echivalentul a aproximativ 38.000 de euro.

5.795 de euro
va primi O'Sullivan dacă break-ul său istoric nu va fi depășit până la finalul concursului

