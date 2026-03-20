Gică Craioveanu (58 de ani) a fost unul dintre modelele alese de Villarreal pentru a prezenta echipamentul special în care „Submarinul Galben” va evolua în etapa #31 din La Liga.

În weekendul 10-13 aprilie, La Liga va organiza o etapă cu tematică retro, în care majoritatea cluburilor implicate vor purta echipamente inspirate de designuri emblematice din trecutul lor.

Cu această ocazie, Villarreal și-a lansat echipamentul pe care îl va purta în meciul cu Athletic Bilbao, iar unul dintre modele alese a fost chiar Gică Craioveanu, cel care a evoluat pentru „Submarinul Galben” între 1998 și 2002.

Echipamentul formației de pe Estadio de la Ceramica este inspirat de cel purtat în anii '90 și începutul anilor 2000, potrivit villarrealcf.es.

„Acest tricou retro readuce în prim-plan perioada de început a acelui Villarreal CF care a început să pășească în elita fotbalului. Acel «Submarin Galben» care a impresionat lumea prin jocul său ofensiv, după ce s-a consolidat în prima divizie a fotbalului spaniol și a început să-și scrie istoria în Europa.

Tricoul retro include sigla istorică a brandului Joma și emblema Villarreal CF, ambele brodate. Combină o estetică clasică cu tehnologie modernă aplicată materialelor sportive.

Are un guler elegant tip polo. De asemenea, include un detaliu contrastant la tiv pentru un plus de stil, iar logo-ul sponsorului principal, PAMESA Ceramica, este roșu”, se arată în comunicatul clubului de pe site-ul oficial.

Prețul unui asemenea tricou este de 68 de euro și este disponibil pentru achiziționare în magazinul online și va fi disponibil și în magazinele oficiale ale clubului începând de vineri, 20 iunie.

103 meciuri a jucat Gică Craioveanu pentru Villarreal: a marcat 24 de goluri și a oferit 4 pase decisive.

În acest moment, Villarreal ocupă locul 4, cu 55 de puncte.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport