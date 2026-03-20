„S-au păruit ca-n filme!” Surse GOLAZO.ro dezvăluie că Sabrina Voinea s-a luat azi la bătaie cu o componentă a lotului național de haltere
Sabrina Voinea. Foto: IMAGO
Special

alt-text Cristian Munteanu
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 14:41
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 15:16
  • Sabrina Voinea, 18 ani, a fost azi protagonista unui scandal în incinta restaurantului complexului „Lia Manoliu” din Capitală.
  • Sursele GOLAZO.ro au povestit că, în urmă cu câteva ore, Sabrina a intrat într-un conflict verbal cu o sportivă din lotul național de haltere, iar acesta a degenerat.
  • Florin Oancea, directorul complexului „Lia Manoliu”, a confirmat pentru GOLAZO.ro acest incident.

Sabrina Voinea e din nou în centrul unui scandal. De data aceasta nu mai e vorba de a fi victima metodelor de pregătire ale mamei ei.

Azi, în jurul orei 13:00, la masa de prânz, în restaurantul Hotelului Sport din complexul „Lia Manoliu”, Sabrina s-a luat la harță cu una dintre componentele lotului național de haltere. Conflictul a degenerat.

Surse GOLAZO.ro: „S-au păruit ca în filme!”

„Nu știu exact de la ce s-au luat, pentru că nu eram suficient de aproape pentru a le auzi. Dar am auzit gălăgie la un moment dat și am ieșit să văd ce se petrece. S-au păruit ca în filme! Palme, tot ce trebuie. Apoi a intervenit colega Sabrinei, nu știu cum o cheamă. Melisa... (n.r. - Orzacai). Dar imediat s-a băgat și o a doua fată de la haltere și a ieșit bătaie. Colega Sabrinei a luat palme serioase.

Mi-au spus cei care au asistat de la început la scenă că Sabrina a făcut-o «grasă» pe fata de la haltere, aia a ripostat și așa s-a ajuns la zgârieturi și altele. S-au băgat fetele de la bucătărie și le-au despărțit”, au declarat sursele GOLAZO.ro.

Sabrina Voinea nu e la primul inccident de acest gen. În trecut, ea a avut atitudini de bully și în fața fetelor care făceau parte din lotul național de gimnastică. Denisa Golgotă a fost cea care a dezvăluit că Sabrina se poartă răutacios cu colegele ei.

Florin Oancea: „Vă pot confirma”

GOLAZO.ro l-a sunat pe Florin Oancea, șeful complexului sportiv „Lia Manoliu”, pentru a confirma informațiile obținute pe surse.

Domnule Oancea, înțeleg că Sabrina Voinea s-a luat la bătaie cu o componentă a lotului național de haltere în incinta restaurantului Hotelului Sport.

Bună ziua. Eu am fost în ședință până acum la ANS, cu domnul ministru, dar vă pot confirma că am fost informat de acest incident. Prea multe detalii nu vă pot da, pentru că de abia acum mă întorc la complex.

Până la urmă au mai intervenit două fete în bătaia aceasta, așa ne spun sursele noastre.

Da, din câte am înțeles sunt două fete de la haltere cu două fete de la gimnastică, una fiind Sabrina Voinea. Dar de ce la ce a pornit conflictul nu aș ști să vă spun. Asta nu mi s-a comunicat. Acum fetele nu mai sunt în complex, mi s-a spus că au plecat.

A fost chemată Poliția?

Nu, nu a chemat nimeni Poliția. Conflictul nu a fost de durată.

Veți lua măsuri?

Eu am sunat deja la Federația de Haltere și am vorbit cu domnul președinte. Va ajunge și dânsul la complex și vom sta de vorbă. Eu, ca director al „Lia Manoliu”, nu am ce să fac, pentru că ele nu sunt decât cazate la noi. Dar o să vorbesc și cu conducerea Federației de Gimnastică. Vedem la ce concluzie ajungem. Atât vă pot spune deocamdată.

Și președintele Federației Române de Haltere, Alexandru Pădure, a confirmat incidentul.

"Știu despre ce e vorba. Chiar dacă fetele noastre au răspuns la ceva, tot au greșit. Ele sunt sportive și la sfîrșitul zilei trebuie să se întâlnească și să-și dea mâna. E presiune, cantonament, înțeleg, dar conflictele de acest gen sunt de netolerat", a spus el pentru GOLAZO.ro.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

haltere bataie INCIDENTE camelia voinea sabrina voinea
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share