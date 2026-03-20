Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, a anunțat lotul pentru duelul cu Turcia, din barajul pentru calificarea la CM 2026.

Turcia - România se va disputa pe 26 martie, de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia - România se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru barajul cu Turcia

Pentru meciul de la Istanbul, „Il Luce” a decis să facă patru convocări neașteptate, toate din Liga 1.

Este vorba de portarul Mihai Popa (CFR Cluj), fundașul central Andrei Coubiș (U Cluj), atacantul Marius Coman (UTA Arad) și fundașul stânga Kevin Ciubotaru (Hermannstadt).

PORTARI

Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 7/0)

(Celta Vigo | Spania, 7/0) Marian AIOANI (Rapid, 0/0)

(Rapid, 0/0) Mihai POPA (CFR Cluj, 0/0)

FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2)

(Rayo Vallecano | Spania, 36/2) Deian SORESCU (Gaziantep | Turcia, 23/0)

(Gaziantep | Turcia, 23/0) Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1)

(Tottenham | Anglia, 27/1) Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1)

(Yunnan Yukun | China, 44/1) Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1)

(Hannover 96 | Germania, 8/1) Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1)

(Universitatea Craiova, 22/1) Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0)

(Universitatea Cluj, 0/0) Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2)

(Universitatea Craiova, 50/2) Kevin CIUBOTARU (Hermannstadt, 1/0);

MIJLOCAȘI

Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0)

(Universitatea Craiova, 6/0) Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0)

(Pafos | Cipru, 5/0) Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12)

(AEK Atena | Grecia, 72/12) Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15)

(Dalian Yingbo | China, 84/15) Florin TĂNASE (FCSB, 26/5)

(FCSB, 26/5) Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8)

(Alanyaspor | Turcia, 51/8) Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11)

(PSV | Țările de Jos, 43/11) Alexandru DOBRE (Rapid, 5/0)

(Rapid, 5/0) Valentin MIHĂILĂ (Rizespor | Turcia, 33/5)

(Rizespor | Turcia, 33/5) Claudiu PETRILA (Rapid, 2/0)

(Rapid, 2/0) Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1)

ATACANȚI

Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2)

(FCSB, 7/2) David MICULESCU (FCSB, 6/0)

(FCSB, 6/0) Marius COMAN (UTA Arad, 0/0)

„Aflați pe lista preliminară a convocărilor la prima reprezentativă, Lisav Eissat și Ioan Vermeșan se vor alătura lotului U21 al României, sub comanda selecționerului Costin Curelea, pentru partidele din preliminariile EURO 2027 cu Kosovo (27 martie) și San Marino (31 martie)”, transmite FRF.

Mircea Lucescu nu se poate baza pe patru jucători: Denis Drăguș (suspendat), Marius Marin (accidentat), Alexandru Chipciu (accidentat) și Louis Munteanu (accidentat).

De asemenea, selecționerul a renunțat la Bogdan Racovițan, Adrian Șut și Mariu Corbu de pe lista preliminară a stranierilor.

Indiferent de deznodământul meciului cu Turcia, „tricolorii” vor mai fi nevoiți să joace un meci pe 31 martie.

Fie vor juca finala barajului pentru CM 2026 sau doar un amical cu pierzătoarea duelului Slovacia - Kosovo.

Cum ar putea arăta primul „11” al României în meciul cu Turcia:

Radu - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Dragomir, R. Marin, Hagi - Man, Bîrligea, Mihăilă

FOTO. Stadionul pe care se joacă barajul cu Turcia

Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare, pe 31 martie.

Dacă va obține calificarea la Campionatul Mondial, atunci România se va afla în grupa D, alături de SUA (una dintre gazdele turneului), Paraguay și Australia.

