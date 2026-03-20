Declarație bizară Jucătorul lui Dinamo, după cinci înfrângeri consecutive: „Suntem cea mai bună echipă din play-off” +7 foto
Momentul în care Ianis Tarbă intră în locul lui Raul Opruț FOTO Sport Pictures
Superliga

Declarație bizară Jucătorul lui Dinamo, după cinci înfrângeri consecutive: „Suntem cea mai bună echipă din play-off”

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 11:12
Actualizat: 20.03.2026, ora 11:12
  • Dinamo - U Craiova 0-1. Ianis Tarbă (19 ani), jucătorul „câinilor”, a oferit o declarație surprinzătoare la finalul partidei de pe Arena Națională.
  • Echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat și se află pe ultimul loc în play-off.

Dinamo nu a putut să o învingă pe Universitatea Craiova în etapa #2 din play-off, deși a evoluat o întreagă repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu.

Oltenii au dat lovitura în prelungirile primei reprize, grație golului marcat de Monday Etim în minutul 45+2.

Citește și
„Dinamo a fost «prafao»!” Fostul atacant al „câinilor” l-a sfâșiat pe unul dintre fotbaliștii lui Kopic: „Ca ăsta joc și eu!”
Citește mai mult
„Dinamo a fost «prafao»!” Fostul atacant al „câinilor” l-a sfâșiat pe unul dintre fotbaliștii lui Kopic: „Ca ăsta joc și eu!”

Ianis Tarbă: „Suntem cea mai bună echipă”

În ciuda faptului că Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat, Ianis Tarbă, tânărul jucător al „câinilor”, este încrezător că echipa sa poate câștiga titlul.

„Noi vrem să fim cea mai bună versiune a noastră și știm că putem să câștigăm și campionatul. Avem o perioadă mai proastă, dar ne vom da un reset și vom fi altă echipă.

Eu cred că suntem cea mai bună echipă din play-off, jucăm cel mai bun fotbal, doar că rezultatele din ultimul timp nu au fost cele pe care le-am vrut”, a declarat Ianis Tarbă după meci.

În partida de pe Arena Națională, Ianis Tarbă a fost introdus pe teren în minutul 75, în locul lui Raul Opruț.

Ianis Tarbă a vorbit și despre faptul că Dinamo nu a reușit să înscrie în repriza a doua, deși a avut un jucător în plus, după ce Nicușor Bancu a fost eliminat:

„Este frustrant, dar am fost cu mult peste ei, nouă ne-a lipsit golul și vom încerca să lucrăm mai mult. Cred că meritam un rezultat mult mai bun, dar asta a fost”.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta?

U Craiova %
Rapid %
U Cluj %
CFR Cluj %
Dinamo %
FC Argeș %

FOTO. Eliminarea lui Nicușor Bancu în Dinamo - U Craiova 0-1

Faultul lui Bancu asupra lui Sivis / foto: capturi Prima Sport
Faultul lui Bancu asupra lui Sivis / foto: capturi Prima Sport

Galerie foto (7 imagini)

Faultul lui Bancu asupra lui Sivis / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Bancu asupra lui Sivis / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Bancu asupra lui Sivis / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Bancu asupra lui Sivis / foto: capturi Prima Sport Faultul lui Bancu asupra lui Sivis / foto: capturi Prima Sport
+7 Foto
Dinamo și Universitatea se vor duela și în semifinalele Cupei României, meci programat pe 22 aprilie: „Ne vom lua revanșa, 100%”, a mai adăugat Ianis Tarbă.

Tarbă a fost transferat de Dinamo la începutul acestui an, iar de la sosirea sa în „Ștefan cel Mare”, jucătorul în vârstă de 19 ani a bifat 64 de minute în 4 partide.

Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro

Galerie foto (50 imagini)

Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro Dinamo - U Craiova, meci / Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
+50 Foto
Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Craiova233
2Rapid131
3U Cluj130
4FC Argeș128
5CFR Cluj127*
6Dinamo226
*️ - beneficiază de rotunjire

Citește și

„Dinamo a fost «prafao»!” Fostul atacant al „câinilor” l-a sfâșiat pe unul dintre fotbaliștii lui Kopic: „Ca ăsta joc și eu!”
Superliga
10:46
„Dinamo a fost «prafao»!” Fostul atacant al „câinilor” l-a sfâșiat pe unul dintre fotbaliștii lui Kopic: „Ca ăsta joc și eu!”
Citește mai mult
„Dinamo a fost «prafao»!” Fostul atacant al „câinilor” l-a sfâșiat pe unul dintre fotbaliștii lui Kopic: „Ca ăsta joc și eu!”
dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 ianis tarba
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share