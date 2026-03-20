Declarație bizară Jucătorul lui Dinamo, după cinci înfrângeri consecutive: „Suntem cea mai bună echipă din play-off”

- Dinamo - U Craiova 0-1. Ianis Tarbă (19 ani), jucătorul „câinilor”, a oferit o declarație surprinzătoare la finalul partidei de pe Arena Națională.
- Echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat și se află pe ultimul loc în play-off.
Dinamo nu a putut să o învingă pe Universitatea Craiova în etapa #2 din play-off, deși a evoluat o întreagă repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu.
Oltenii au dat lovitura în prelungirile primei reprize, grație golului marcat de Monday Etim în minutul 45+2.
Ianis Tarbă: „Suntem cea mai bună echipă”
În ciuda faptului că Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat, Ianis Tarbă, tânărul jucător al „câinilor”, este încrezător că echipa sa poate câștiga titlul.
„Noi vrem să fim cea mai bună versiune a noastră și știm că putem să câștigăm și campionatul. Avem o perioadă mai proastă, dar ne vom da un reset și vom fi altă echipă.
Eu cred că suntem cea mai bună echipă din play-off, jucăm cel mai bun fotbal, doar că rezultatele din ultimul timp nu au fost cele pe care le-am vrut”, a declarat Ianis Tarbă după meci.
În partida de pe Arena Națională, Ianis Tarbă a fost introdus pe teren în minutul 75, în locul lui Raul Opruț.
Ianis Tarbă a vorbit și despre faptul că Dinamo nu a reușit să înscrie în repriza a doua, deși a avut un jucător în plus, după ce Nicușor Bancu a fost eliminat:
„Este frustrant, dar am fost cu mult peste ei, nouă ne-a lipsit golul și vom încerca să lucrăm mai mult. Cred că meritam un rezultat mult mai bun, dar asta a fost”.
Dinamo și Universitatea se vor duela și în semifinalele Cupei României, meci programat pe 22 aprilie: „Ne vom lua revanșa, 100%”, a mai adăugat Ianis Tarbă.
Tarbă a fost transferat de Dinamo la începutul acestui an, iar de la sosirea sa în „Ștefan cel Mare”, jucătorul în vârstă de 19 ani a bifat 64 de minute în 4 partide.
Clasamentul în play-off
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|2
|33
|2
|Rapid
|1
|31
|3
|U Cluj
|1
|30
|4
|FC Argeș
|1
|28
|5
|CFR Cluj
|1
|27*
|6
|Dinamo
|2
|26