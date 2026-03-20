Declarație bizară Jucătorul lui Dinamo, după cinci înfrângeri consecutive: „Suntem cea mai bună echipă din play-off”

Dinamo - U Craiova 0-1. Ianis Tarbă (19 ani), jucătorul „câinilor”, a oferit o declarație surprinzătoare la finalul partidei de pe Arena Națională.

Echipa antrenată de Zeljko Kopic (48 de ani) a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat și se află pe ultimul loc în play-off.

Dinamo nu a putut să o învingă pe Universitatea Craiova în etapa #2 din play-off, deși a evoluat o întreagă repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu.

Oltenii au dat lovitura în prelungirile primei reprize, grație golului marcat de Monday Etim în minutul 45+2.

Ianis Tarbă: „Suntem cea mai bună echipă”

În ciuda faptului că Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri consecutive în campionat, Ianis Tarbă, tânărul jucător al „câinilor”, este încrezător că echipa sa poate câștiga titlul.

„Noi vrem să fim cea mai bună versiune a noastră și știm că putem să câștigăm și campionatul. Avem o perioadă mai proastă, dar ne vom da un reset și vom fi altă echipă.

Eu cred că suntem cea mai bună echipă din play-off, jucăm cel mai bun fotbal, doar că rezultatele din ultimul timp nu au fost cele pe care le-am vrut”, a declarat Ianis Tarbă după meci.

În partida de pe Arena Națională, Ianis Tarbă a fost introdus pe teren în minutul 75, în locul lui Raul Opruț.

Ianis Tarbă a vorbit și despre faptul că Dinamo nu a reușit să înscrie în repriza a doua, deși a avut un jucător în plus, după ce Nicușor Bancu a fost eliminat:

„Este frustrant, dar am fost cu mult peste ei, nouă ne-a lipsit golul și vom încerca să lucrăm mai mult. Cred că meritam un rezultat mult mai bun, dar asta a fost”.

Cine ia titlul în Liga 1 sezonul acesta? U Craiova % Rapid % U Cluj % CFR Cluj % Dinamo % FC Argeș %

FOTO. Eliminarea lui Nicușor Bancu în Dinamo - U Craiova 0-1

Dinamo și Universitatea se vor duela și în semifinalele Cupei României, meci programat pe 22 aprilie: „Ne vom lua revanșa, 100%”, a mai adăugat Ianis Tarbă.

Tarbă a fost transferat de Dinamo la începutul acestui an, iar de la sosirea sa în „Ștefan cel Mare”, jucătorul în vârstă de 19 ani a bifat 64 de minute în 4 partide.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Craiova 2 33 2 Rapid 1 31 3 U Cluj 1 30 4 FC Argeș 1 28 5 CFR Cluj 1 27* 6 Dinamo 2 26 *️ - beneficiază de rotunjire

