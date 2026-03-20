Cine a vandalizat mormântul lui Ilie Balaci Fiica fostului mare fotbalist dezvăluie ce i-a spus Poliția: „Mi-am luat panică atunci când am auzit"
Diverse

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.03.2026, ora 13:35
alt-text Actualizat: 20.03.2026, ora 13:35
  • Lorena Balaci, fiica fostului mare fotbalist Ilie Balaci, a venit cu detalii noi despre persoana care ar fi vandalizat mormântul legendei Universității Craiova.

Mormântul lui Ilie Balaci de la cimitirul Sineasca a fost vandalizat marți, 17 martie. Poza cu chipul fostului mare fotbalist a fost spartă, iar mormântul a fost pătat cu sânge.

Lorena Balaci: „E o chestiune de ore până se va găsi făptașul”

Lorena Balaci a dezvăluit că poliția a găsit mai multe probe la mormântul fostului fotbalist, cimitirul fiind dotat cu camere de supraveghere.

„E clar că trăim într-o lume nebună, vedem cu toții în fiecare zi. Ieri dimineață (n.r. - joi) am fost sunată de un prieten de familie care fusese la rândul lui sunat de conducerea cimitirului Sineasca, că au descoperit poza lui tata pe jumătate spartă.

Cum s-ar spune în termeni juridici, mormântul vandalizat. Conducerea cimitirului a chemat poliția, s-a deplasat poliția, a venit și secția de criminalistică. Au făcut cercetări la fața locului, cum se face.

Erau destule probe, sunt camere de filmat în cimitir. S-a și tăiat la mână când a vrut să dezlipească poza, erau urme de sânge pe cruce, pe jos. Una peste alta, peisajul nu era prea plăcut.

Sinceră să fiu, nici nu știi unde să încadrezi. E clar că cine a făcut așa ceva nu e bun la cap, e ceva în neregulă cu el. Nu știu ce să zic. Sunt absolut convinsă că e o chestiune de ore astăzi până se va găsi făptașul.

Mai devreme, pe la ora 9, am vorbit cu unul dintre polițiștii care se ocupă de caz. Sunt foarte multe filmări din toate părțile.

Cimitirul e împânzit de camere de filmat. Probabil că s-ar putea să dureze în cazul în care nu este luat în evidențele poliției, în sensul că nu a mai avut antecedente penale.

Dar chiar și așa nu cred că e foarte complicat. Pe mine de fapt ce mă interesa era dacă a fost mormântul lui tata o țintă sau s-a plimbat prin cimitir și a luat aleatoriu așa câte un mormânt la vandalizat. Din primele cercetări, se pare că s-a dus cumva țintă la el”, a declarat Lorena Balaci, conform fanatik.ro.

Lorena Balaci: „Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că e o femeie”

Lorena Balaci a venit, mai apoi, cu o dezvăluire șocantă. Persoana care ar fi vandalizat mormântul lui Ilie Balaci ar fi, de fapt, o femeie, și nu un bărbat, exact cum se aștepta aceasta.

„E clar că s-a dus cumva utilat, adică avea o șurubelniță, ceva. A încercat să desfacă poza, un cuțit sau o șurubelniță, cred că mai degrabă o șurubelniță, pentru că acolo unde a reușit să spargă o jumătate de poză se văd inclusiv pe partea de marmură a crucii niște lovituri.

Vă spun în premieră, știu de la poliție, s-a întâmplat marți după amiază, la ora 17:35, pe data de 17 martie. Da, au văzut pe camere. Știu mai multe, dar nu vreau să îngreunez ancheta poliței. De identificat deocamdată nu, dar știu cum arată. Surpriză, e o femeie. Ăsta a fost șocul meu cel mai mare. Ăsta a fost șocul meu de fapt.

Tata era un bărbat frumos, hai să recunoaștem. Poți să știi? Nu, acum pe bune. Tata a trecut în neființă totuși de șapte ani și jumătate. Este clar că ori respectiva nu e bună la cap, ceva îi lipsește, ori pur și simplu a vrut să ia o amintire.

Dar nu ai cum să iei o poză de pe un mormânt. Aici mi-am luat eu panică, când am auzit că e o femeie. Eram absolut convinsă că e un bărbat. Mintea mea nu putea să ducă până acolo că o femeie poate să facă așa ceva”, a mai spus Lorena Balaci.

„Eu nu am cum să o iert”

Întrebată dacă o va ierta pe persoana care a comis actul de vandalism, Lorena Balaci a precizat:

„Nu. Dumnezeu să o ierte, nu eu. Eu nu sunt Dumnezeu să iert. Să se meargă în instanță. Dacă o iartă Justiția, e treaba lor, dar eu nu am cum să o iert.

Nu îmi trebuie niciun ban. Paguba e mică. Și dacă ar fi fost mare tot nu mi-ar fi trebuit niciun ban. Dar astfel de lucruri nu trebuie să fie lăsate așa.

Dacă nu e bună la cap, să o interneze într-un spital de nebuni. Dacă se adeverește că este întreagă la minte, să se meargă mai departe și Justiția să își facă treaba. Dumnezeu să o ierte. Da, o să o ierte, dar eu ca om nu pot să o iert.

Nu am de ce. Mâine-poimâine mă poate ataca pe mine sau știu eu. Asta a fost panica mea. Mi se părea că nici eu nu mai sunt în siguranță. Eu chiar mă simt în siguranță în Craiova, nu am avut niciodată vreo problemă”.

Ilie Balaci, legenda Craiovei

Ilie Balaci, supranumit „Minunea Blondă” datorită creativității sale pe teren și a culorii părului său, a debutat pentru U Craiova la 16 ani.

Mijlocașul ofensiv a devenit liderul generației „Craiova Maxima”, alături de care a câștigat trei titluri (1974, 1980, 1981) și patru Cupe ale României.

De asemenea, Balaci a contribuit la cele mai importante performanțe europene ale echipei:

  • Sferturile de finală în Cupa Campionilor Europeni (1981)
  • Semifinala Cupei UEFA (1983)

Universitatea Craiova Ilie Balaci vandalism lorena balaci
Echipe/Competiții

fcsb 55 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 53 rapid 43 Universitatea Craiova 27 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 12 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
21.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share