- Fanii italieni sunt revoltați după ce Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a fost criticat de jurnalistul Giancarlo Padovan.
- Inter a învins-o, duminică, pe Como, scor 4-3, și este aproape de a câștiga titlul în Serie A.
Deși echipa antrenată de Cristi Chivu are un avans de 9 puncte față de Napoli, cu 6 etape rămase de jucat, există și voci care îl critică pe tehnicianul român.
Giancarlo Padovan despre Cristi Chivu: „Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”
După victoria obținută de Inter pe terenul lui Como, Giancarlo Padovan a avut o opinie contracurent în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu.
„Totul era prevăzut, totul fusese deja spus. Inter, cu 9 puncte avans cu 6 etape înainte de final, a câștigat titlul, în ciuda absenței lui Lautaro Martinez și, mai ales, în ciuda prezenței pe bancă a celui mai arogant și supraevaluat antrenor din întreg campionatul.
Iar cum norocul îi ajută adesea pe cei mediocri, Chivu s-a trezit cu trei puncte cruciale pentru titlu datorită lui Dumfries, jucătorul care urma să fie înlocuit. Olandezul nu doar că a adus echipa în avantaj, dar a și adus victoria cu o «dublă».
Fotbalul este ciudat. Nimeni nu poate contesta legitimitatea titlului lui Inter, echipa cea mai puternică, cu cel mai valoros lot, însă, în afară de victoria categorică împotriva Romei (n.r. scor 5-2) de acum o săptămână, gestionarea lui Chivu și rezultatele echipei au fost atât de dezamăgitoare încât au încurajat revenirea, aparent imposibilă, a lui Napoli.
Totuși, Conte abdicase deja încă din cursul după-amiezii (n.r. de dumincă), pierzând două puncte pe terenul Parmei (n.r. scor 1-1). În acel moment, nici măcar Chivu nu ar mai fi reușit să piardă titlul”, a scris Giancarlo Padovan în Messagero Veneto.
VIDEO. Rezumat Como - Inter 3-4
Fanii lui Inter, revoltați după ce Cristi Chivu a fost criticat
Fanii lui Inter au citit opinia lui Padovan pe un site dedicat clubului și au răbufnit în secțiunea de comentarii:
- „Dacă și Chivu e arogant… mai bine lasă băutura!!!”
- „Chivu supraevaluat? A demonstrat, până acum, că este un strateg al fotbalului, preluând o echipă distrusă fizic și moral după finala Ligii Campionilor (n.r. - 0-5 cu PSG). El a lucrat la mentalul jucătorilor, făcându-i să înțeleagă că sunt un grup puternic, iar echipa a răspuns treptat. Nu și-a atribuit niciodată meritele, lăsându-le mereu jucătorilor. Dacă va câștiga titlul și Cupa Italiei, ar fi un miracol, având în vedere cum era echipa. Forța Inter!”
- „Săraca Italie, cu oameni ca Padovan”
- „Este evident că Padovan are probleme mintale serioase”
- „Se agită din toate părțile… nu-ți mai trece frustrarea”
- „Dacă Chivu este arogant, atunci tu ești un jurnalist bun”
- „Tu nu știi ce înseamnă supraevaluat, uită-te la Conte, care câștigă o sumă disproporționată față de ceea ce a câștigat, adică nimic, și toți îl venerează ca pe un zeu. Nu a câștigat nicio cupă, nici măcar una «de înghețată», și totuși îl slăviți. Ce oameni stupizi”
- „Padovan și termenul «jurnalist» nu pot coexista în aceeași propoziție”.
Inter a acumulat 75 de puncte după 32 de etape și are un avans de 9 lungimi față de Napoli și 12 față de AC Milan, următoarele clasate.
Meciurile pe care Inter le mai are de disputat în Serie A:
- Cagliari (acasă), pe 17 aprilie
- Torino (d), pe 26 aprilie
- Parma (a), pe 3 mai
- Lazio (d), pe 10 mai
- Verona (a), pe 17 mai
- Bologna (d), pe 24 mai