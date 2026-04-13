Fanii italieni sunt revoltați după ce Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter, a fost criticat de jurnalistul Giancarlo Padovan.

Inter a învins-o, duminică, pe Como, scor 4-3, și este aproape de a câștiga titlul în Serie A.

Deși echipa antrenată de Cristi Chivu are un avans de 9 puncte față de Napoli, cu 6 etape rămase de jucat, există și voci care îl critică pe tehnicianul român.

Giancarlo Padovan despre Cristi Chivu: „Cel mai arogant și supraevaluat antrenor”

După victoria obținută de Inter pe terenul lui Como, Giancarlo Padovan a avut o opinie contracurent în ceea ce-l privește pe Cristi Chivu.

„Totul era prevăzut, totul fusese deja spus. Inter, cu 9 puncte avans cu 6 etape înainte de final, a câștigat titlul, în ciuda absenței lui Lautaro Martinez și, mai ales, în ciuda prezenței pe bancă a celui mai arogant și supraevaluat antrenor din întreg campionatul.

Iar cum norocul îi ajută adesea pe cei mediocri, Chivu s-a trezit cu trei puncte cruciale pentru titlu datorită lui Dumfries, jucătorul care urma să fie înlocuit. Olandezul nu doar că a adus echipa în avantaj, dar a și adus victoria cu o «dublă».

Fotbalul este ciudat. Nimeni nu poate contesta legitimitatea titlului lui Inter, echipa cea mai puternică, cu cel mai valoros lot, însă, în afară de victoria categorică împotriva Romei (n.r. scor 5-2) de acum o săptămână, gestionarea lui Chivu și rezultatele echipei au fost atât de dezamăgitoare încât au încurajat revenirea, aparent imposibilă, a lui Napoli.

Totuși, Conte abdicase deja încă din cursul după-amiezii (n.r. de dumincă), pierzând două puncte pe terenul Parmei (n.r. scor 1-1). În acel moment, nici măcar Chivu nu ar mai fi reușit să piardă titlul”, a scris Giancarlo Padovan în Messagero Veneto.

VIDEO. Rezumat Como - Inter 3-4

Fanii lui Inter, revoltați după ce Cristi Chivu a fost criticat

Fanii lui Inter au citit opinia lui Padovan pe un site dedicat clubului și au răbufnit în secțiunea de comentarii:

„Dacă și Chivu e arogant… mai bine lasă băutura!!!”

„Chivu supraevaluat? A demonstrat, până acum, că este un strateg al fotbalului, preluând o echipă distrusă fizic și moral după finala Ligii Campionilor (n.r. - 0-5 cu PSG). El a lucrat la mentalul jucătorilor, făcându-i să înțeleagă că sunt un grup puternic, iar echipa a răspuns treptat. Nu și-a atribuit niciodată meritele, lăsându-le mereu jucătorilor. Dacă va câștiga titlul și Cupa Italiei, ar fi un miracol, având în vedere cum era echipa. Forța Inter!”

„Săraca Italie, cu oameni ca Padovan”

„Este evident că Padovan are probleme mintale serioase”

„Se agită din toate părțile… nu-ți mai trece frustrarea”

„Dacă Chivu este arogant, atunci tu ești un jurnalist bun”

„Tu nu știi ce înseamnă supraevaluat, uită-te la Conte, care câștigă o sumă disproporționată față de ceea ce a câștigat, adică nimic, și toți îl venerează ca pe un zeu. Nu a câștigat nicio cupă, nici măcar una «de înghețată», și totuși îl slăviți. Ce oameni stupizi”

„Padovan și termenul «jurnalist» nu pot coexista în aceeași propoziție”.

Inter a acumulat 75 de puncte după 32 de etape și are un avans de 9 lungimi față de Napoli și 12 față de AC Milan, următoarele clasate.

Meciurile pe care Inter le mai are de disputat în Serie A:

Cagliari (acasă), pe 17 aprilie

Torino (d), pe 26 aprilie

Parma (a), pe 3 mai

Lazio (d), pe 10 mai

Verona (a), pe 17 mai

Bologna (d), pe 24 mai

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport