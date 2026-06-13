„Nu și-a meritat banii!” Ioan Varga a răbufnit după ce atacantul și-a reziliat contractul cu CFR: „Eu rămân cu paguba. Ajunge!”

Ioan Varga, finanțatorul clubului CFR Cluj, a explicat care a fost motivul despărțirii de atacantul Alibek Aliev (29 de ani).

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Venit la începutul acestui an, Aliev era considerat înlocuitorul lui Louis Munteanu, care a fost transferat de DC United în schimbul sumei de 6 milioane de euro.

Totuși, vârful suedez și-a reziliat, vineri, contractul, după doar 6 luni petrecute în Gruia.

Ioan Varga, despre plecarea lui Aliev: „Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20!”

Patronul clubului CFR a precizat că nu a fost mulțumit de evoluțiile lui Alibek Aliev, care era unul dintre cei mai bine plătiți jucători ai echipei.

„Eu i-am dat drumul lui Alibek Aliev. Schimbăm strategia. Am pățit prea multe în ultima perioadă, din cauza faptului că am fost plecat de lângă club.

Au fost aduși tot felul de jucători pe care i-am plătit și când au venit și când au plecat. Așa a fost și cu Alibek Aliev, care avea undeva la 20.000 de euro salariu.

Nu și-a meritat banii! A dat 5 goluri, nu 20! Nu mai vreau să fac asemenea prostii. Să țin jucători care nu rup gura târgului și iau o grămadă de bani.

Nu se mai poate așa. Prefer să dau salariu normal și bonus mare. Am câștigat campionatul, jucăm în Champions League, atunci da, primești bani mulți”, a declarat Ioan Varga, conform digisport.ro.

Nu se poate ca numai Neluțu să piardă și ei să câștige. Tot ce înseamnă cheltuieli mari se schimbă, tăiem de la rădăcină. Vrei să câștigi bani la CFR, atunci trebuie să faci performanță. Nu se mai poate ca eu să plătesc și la final tot eu să rămân cu paguba. Ajunge! Ioan Varga, finanțator CFR Cluj

De la sosirea sa în Gruia, Aliev a jucat 21 de meciuri, a înscris 4 goluri și a oferit 6 pase decisive. A fost un jucător decisiv în sezonul regulat, dar în play-off nu a mai reușit să se impună, oferind o singură pasă decisivă în cele 10 meciuri disputate.

De-a lungul carierei sale, Alibek Aliev a mai îmbrăcat tricoul echipelor suedeze GAIS, Orgryte, Dalkurd, Varbergs BoIS sau FC Trollhattan.

650.000 de euro este cota de piață a lui Alibek Aliev, conform Transfermarkt

În afara Suediei acesta a mai evoluat pentru CSKA Moscova și pentru echipa finlandeză FF Jaro. De asemenea, Aliev a bifat selecții pentru naționala Suediei, la nivel de juniori.

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